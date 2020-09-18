Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко

Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на $350 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Средства Всемирного Банка должны были поступить в Украину еще в конце августа.

По словам министра, Украина все же получит первый транш из общего кредита в $700 млн еще до конца года.

Марченко также уточнил, что Украина изначально надеялась привлечь более крупный кредит от Всемирного Банка.

"Сначала мы говорили об $1 млрд, но в связи с большой нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за запросов стран-членов, эта сумма была сокращена до $700 млн", - объяснил министр.

Украина мотивировала привлечение кредита Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы.

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