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Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко

Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко

Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на $350 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Средства Всемирного Банка должны были поступить в Украину еще в конце августа.

По словам министра, Украина все же получит первый транш из общего кредита в $700 млн еще до конца года.

Марченко также уточнил, что Украина изначально надеялась привлечь более крупный кредит от Всемирного Банка.

"Сначала мы говорили об $1 млрд, но в связи с большой нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за запросов стран-членов, эта сумма была сокращена до $700 млн", - объяснил министр.

Украина мотивировала привлечение кредита Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины

Автор: 

Всемирный Банк (448) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+29
Очень хорошо. Покажыте Хламидии письмо а то оно будет орать что ето все слухи
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18.09.2020 19:06
+28
Реформ нема - нема грошей.
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18.09.2020 19:06
+27
Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко - Цензор.НЕТ 8463
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18.09.2020 19:08
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Як невдобно получилось ...
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18.09.2020 19:06 Ответить
Кошка бросила котят, пусть **.ться как хотят !!)))
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18.09.2020 19:11 Ответить
Звичайно - читаємо :
Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко

дальше :
Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на $350 млн.Источник: https://censor.net/ru/n3220174

Так тож різні речі !
І не Кличко тут винуватий , а Зе +ВРУ+Марченко зі 2021 бюджетом !
Я би теж не дав
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18.09.2020 19:58 Ответить
Шото мне кажется шо ничего Украина не получит, что бы не обещал министр.
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18.09.2020 19:06 Ответить
Очень хорошо. Покажыте Хламидии письмо а то оно будет орать что ето все слухи
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18.09.2020 19:06 Ответить
Реформ нема - нема грошей.
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18.09.2020 19:06 Ответить
Ще пара таких голосувань , як по САП, то відкритим текстом наху... пошлют !!))
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18.09.2020 19:07 Ответить
Почему нах? Просто без лишних слов закроют безвиз, а на просьбу о деньгах будут отвечать "Денег нет но вы держитесь"
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18.09.2020 19:09 Ответить
По умолчанию !!))
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18.09.2020 19:12 Ответить
Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко - Цензор.НЕТ 8463
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18.09.2020 19:08 Ответить
чой то смішно
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18.09.2020 19:09 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3220150/sluga_naroda_s_treskom_proigryvaet_vybory_no_razve_zelenskiyi_vinovat_chto_na_ego_gorbu_k_vlasti_prishlo
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18.09.2020 19:25 Ответить
Це Ви про тих, кого ВІН ВІДБИРАВ ОСОБИСТО? Чи про тих, кого призначили ті, кого ВІН ВІДБИРАВ ОСОБИСТО? Чи про тих, кого призначили ті, кого призначили ті, кого ВІН ВІДБИРАВ ОСОБИСТО? ... ... ...
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18.09.2020 19:35 Ответить
Воно нікого не відбирало.

Його самого відібрали
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18.09.2020 20:02 Ответить
якщо ЗЄЛЄН-ій "ні прі чьом", то ЧОМУ ВІН ВСЕ ЩЕ ПРЕЗИДЕНТ????? Хай подає у відставку, якщо він "ні прі чьом"!!!!!
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19.09.2020 01:32 Ответить
Дивлюсь і бачу Яценюка...
Яка ж дивовижна схожість!...
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19.09.2020 04:18 Ответить
Интересно почему же ?
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18.09.2020 19:08 Ответить
Зебилы, здесь вам кушать не дадут.
Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко - Цензор.НЕТ 8007
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18.09.2020 19:09 Ответить
Багатьом з них скоро ніде "кушать не дадут", бо у Бюджеті-21 УДВІЧІ ЗНИЖЕНО ВИДАТКИ НА СУБСІДІЇ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ.
ХУЖИНІБУУУУДІІІІТ!!!
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18.09.2020 19:38 Ответить
Ну що пліснява зелена довийо ..сь , це лише початок !!))
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18.09.2020 19:09 Ответить
Нетреба мудрому нарідові тих грошей. Через рік мінімалка буде 6500! а пєдагогі і на 4000 проживут!
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18.09.2020 19:10 Ответить
6500грн=теже 100$,заживЪем,пилять...
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18.09.2020 19:15 Ответить
Це не суттєво, але з арифметикою в тебе не все гаразд !!))
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18.09.2020 20:34 Ответить
пропало фсьо, зебилы. экономическое чудо и начисления откладываются. осталось безвиз и томос просерить
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18.09.2020 19:13 Ответить
І мову добити !!))
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18.09.2020 19:14 Ответить
рост ВВП 40%
Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко - Цензор.НЕТ 1496
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18.09.2020 19:18 Ответить
экономический прорыв, вторая швейцария, проснемся в другой стране
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18.09.2020 19:26 Ответить
ну так он и лёг в Буковеле, а проснулся в Омане
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18.09.2020 19:32 Ответить
зелений такий Чигивара чи не Гивара у бабушкином манто
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18.09.2020 20:08 Ответить
https://twitter.com/IT3ZZP2pAhP5uMY

https://twitter.com/IT3ZZP2pAhP5uMY Яна

ПрАТ ,,Шахта Надія", що є власністю Бєні, отримає погашення 47 - мільонного боргу перед шахтарями за рахунок держави.
Шах і мат, парахаботи!
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18.09.2020 19:16 Ответить
Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко - Цензор.НЕТ 4369
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18.09.2020 19:20 Ответить
Результат брехні зє блазня, стосовно невтручання у справи НБУ...
Зє дятли брехню ковтають, а західні банкіри ні...
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18.09.2020 19:23 Ответить
Пи этом в отличие от Арахамии официальных писем не ждут.
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18.09.2020 19:24 Ответить
ПривыкайТЕ, народ........ Раз думать не умеете.
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18.09.2020 19:23 Ответить
что же случилось, зебилы
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18.09.2020 19:25 Ответить
До некоторых начало доходить что тонет все таки их "Титаник", а не айсберг...
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18.09.2020 20:36 Ответить
Как раз шоб суркисам отдать, ведь Динамо Киев нада усилить 😁
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18.09.2020 19:30 Ответить
Боюсь Суркиси не усилят Динамо)
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18.09.2020 19:31 Ответить
Хватит брать кредиты. Их отдавать нечем уже. Хватит жить в кредит! Нужно развивать производства, добывать ресурсы, выращивать сельхоз продукцию, продавать сырье, продавать обработанную продукцию иностранцам, открывать больше рынков и больше продавать, чтобы зарабатывать больше денег. А не кредиты брать и уже отдавать такие суммы по кредитам надо, что больше, чем тех кредитов дают. Уже загнали страну в сраку полную с этими кредитами... одна злость на эти все власти, что все это время независимости, только разваливают и пилят все выродки!!!
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18.09.2020 19:31 Ответить
Нужно развивать производства, добывать ресурсы, выращивать сельхоз продукцию

без оборотных денег ?
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18.09.2020 19:42 Ответить
Объявляешь конкурсы и куча инвесторов их берут и дают раб места, рабочие тратят деньги в экономику - экономика растет!
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18.09.2020 20:16 Ответить
Ты сам себе представляешь, как фермер объявляет конкурс и к нему бежит куча инвесторов ?

Ты когда-нибудь что-нибудь пытался организовать для производства чего-нибудь под свой страх и риск ?
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18.09.2020 21:02 Ответить
я тебе говорю конкурсы на месторождения газа и нефти. ты чо тупой?? фермеров )))
на места рождения газа куча инветоров уже есть и им не дают добывать ибо олигархи хотят поджать это под себя - Беня и Боголюбов все под себя гребут по добыче. А есть и из США компании и Британии и т.д. Которые готовы добывать с новым оборудованием.
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19.09.2020 00:26 Ответить
Для начала, попробуйте хотя бы на открытие кофейни найти "кучу инвесторов".
Причем таких, которые готовы хотя бы частично разделить с вами возможные риски, а не таких которые вкладывая 10 000 у е, потребуют от вас закладные на всю вашу недвижимость!
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18.09.2020 21:57 Ответить
прочитай Насима Талеба - черный лебедь и антихрупкость. Кофейни и рестораны - это прогарный бизнес. Я говорю за большой бизнес - за добычу газа и нефти и золота и в Украине 5% мировых ресурсов и их не добывают. Если их добывать и продавать, то это море денег будет!
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19.09.2020 00:28 Ответить
А вы случайно не праправнук экономиста Адама Смита.
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18.09.2020 19:49 Ответить
При Порошенко брали кредиты, но очень грамотно их использовали - на стабилизацию финансовой системы и развитие, в итоге ВВП рос и общий государственный долг уменьшался (!). При Зеленском - жопа, и денег этому антиукраинскому, антиевропейскому говну, продавшегося олигархам и России, никто не даст. Даже Путин не даст, его цель - уничтожение Украины.
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18.09.2020 20:00 Ответить
Невже забули, що ДВА РОЧКИ ПЕЦІ НІЧОГО НЕ ДАВАЛИ?
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19.09.2020 04:26 Ответить
и кто это будет делать, аналсосна?
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18.09.2020 20:26 Ответить
Вата иди в спам.
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18.09.2020 20:44 Ответить
В мире перепроизводство товаров. Кто же вам позволит развивать свои производства. По команде из Брюсселя даже Игналинскую АЭС и ту закрыли. Зачем Западу конкуренты? Прочитайте письмо посла Евросоюза Матти Маасикаса к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову от 3 июля, где Евросоюз, выдвигает требование Верховной Раде, прекратить поддержку украинского машиностроения. Вам кричали заглавными буквами со всех утюгов, что разрыв экономических связей с Россией приведёт к коллапсу Украинскую промышленность, но Вы не верили.
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18.09.2020 22:23 Ответить
нафиг нам ваше машиностроение на ладах ездить. это вы все к третей мировой готовитесь. сделайте побольше запас галош и валенок
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19.09.2020 07:16 Ответить
О вашем машиностроении речь. Качество ваших машин по уровню говнистости сопоставимо с Российским. Там в России и был ваш рынок сбыта. Там был и рынок сбыта и сырьё для производства и энергия. Всё это Вы сами себе отрезали. Европейский рынок, как Вы сами видите, для вас практически закрыт. Мизерные квоты при низкой производительности труда и низкой зарплате обязательно сделают Украинский товар, низкого качества, неконкурентоспособным в Европе. А чего я напрягаюсь рассказываю вам, то, что Вы и сами видите уже как лет 20 ? Выводы наконец то пора делать. Тикать надо из Украины, пока ещё не поздно. Демография унитарной Украины уже показала, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Кстати рождаемость за последние шесть лет у вас упала на 40%. Чего Вы ждёте? Вы сделали это сами.
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19.09.2020 08:12 Ответить
письмо для Арахамии подготовили?))
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18.09.2020 19:33 Ответить
І не дадуть ні Світовий банк, ні Європейський банк реконструкції і розвитку, і ніхто не дасть. А знаєш міністр фінансів чого? Бо Міжнародний Валютний Фонд не дав, а він є маркером, на нього орієнтуються всі міжнародні фінансові інституції та інвестори.
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18.09.2020 19:38 Ответить
особенно после того, как убрали Смолия
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19.09.2020 00:32 Ответить
А ще Порошенко кожному зебілу в штани гадить.
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18.09.2020 19:50 Ответить
Ні !
При Пороху - кредити давали... під конкретні справи !
Зараз те , під що давали - згортається . Нові кредити не дадуть!.% по старих +самий кредит гасити треба
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18.09.2020 20:14 Ответить
Та НІ-І-І!!!.... Вони ж дружбанять! І з пеці страдальця ліплять...
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19.09.2020 04:29 Ответить
грошима куйла і рашистською кабалою
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18.09.2020 19:52 Ответить
https://censor.net/ua/user/475712, бот з ольгіно.
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18.09.2020 19:59 Ответить
Стара пісня про головне-в усіх негараздах винні попередники !!))
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18.09.2020 20:27 Ответить
Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко - Цензор.НЕТ 1972
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18.09.2020 19:42 Ответить
Надо быть полным идиотом, чтобы глядя на зе-команду и её последние дела, дать ей денег.
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18.09.2020 19:56 Ответить
Дивуюся що Україна взагалі ще отримує якейсь бабло від МВФ
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18.09.2020 21:09 Ответить
Доигрались...
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18.09.2020 21:58 Ответить
"Ці мікроби"
350 затримують а ще 350 взагалі давати не будуть, і усе з за якогось антикорупційного прокурора ..........
Але ж диЗентерію і її інфузорію туфельку попереджали.......не вняли.
..
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18.09.2020 23:28 Ответить
краще взагалі хай його не дають щоб ця зелена влада швидше здулась
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18.09.2020 23:49 Ответить
стаття називається: "банкіри згвалтували журналіста". Ви там визначтесь, гроші НЕ дадуть УКРАЇНІ ЧИ КИЄВУ????? Чи Київ тепер заміняє ВЖЕ ВСЮ УКРАЇНУ???
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19.09.2020 01:31 Ответить
Писаки тут все правильно написали! - Києву - тобто владним гнидам!
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19.09.2020 04:32 Ответить
700 млн до конца года. Хорошо.
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19.09.2020 04:35 Ответить
нужно быть ненормальными, что-бы давать бабки этому малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Задроту и его слабоумной Шушаре, это существо живет в каком то своем иллюзорно-нарко мире, а по сути полный О во всем, одна брехня, предательство и фантазии!!!!
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19.09.2020 07:27 Ответить
Из fb:
« нафига бахатым людям международная финансовая помощь, если равнозначные ей суммы они просто так дарят суркисам и каламойским?»
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19.09.2020 09:08 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

Вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша Степанов эвакуируется с поста министра здравоохранения Провал проекта бюджета. Марченко - на вылет.
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19.09.2020 09:49 Ответить
Дійсно зелесрань піде з протягнутою рукою до ***********
і ми просрйомся в другой стране
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19.09.2020 14:50 Ответить
 
 