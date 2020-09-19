Решение Лукашенко опираться на поддержку России представляет угрозу для Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает угрозой для Украины решение захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко опираться на поддержку России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы видим, что президент Лукашенко сделал свой выбор, и этот выбор - поддержка России. Для нас это безусловно представляет угрозу, и мы будем адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси, но я хочу сказать очень четко: Украина всегда будет поддерживать белорусский народ", - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД уточнил, что Украина всегда будет придерживаться такой позиции.
"Любая помощь, которая нужна народу Беларуси, мы предоставим ее, поделимся своим, но никогда не бросим белорусский народ на произвол судьбы", - сказал Кулеба.
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А до цього намагався як міг дістанціюватись від росії ,незважаючи на повну
залежність по газу.
ЕС,на жаль , підримала проросійську опозицію .
https://twitter.com/ElectricBanned Репрессированный электрик
На вчерашнем заседании Совета ООН весь мир увидел, какими тонкими дипломатическими трюками пользуются представители России и Беларуси. Уверен, нам не найти лучшего примера того, как нужно вести диалог и уважать собеседника.