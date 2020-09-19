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Новости Революция в Беларуси
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Решение Лукашенко опираться на поддержку России представляет угрозу для Украины, - Кулеба

Решение Лукашенко опираться на поддержку России представляет угрозу для Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает угрозой для Украины решение захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко опираться на поддержку России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы видим, что президент Лукашенко сделал свой выбор, и этот выбор - поддержка России. Для нас это безусловно представляет угрозу, и мы будем адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси, но я хочу сказать очень четко: Украина всегда будет поддерживать белорусский народ", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД уточнил, что Украина всегда будет придерживаться такой позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предостерегает Россию от подрыва политического суверенитета Беларуси, - Кулеба

"Любая помощь, которая нужна народу Беларуси, мы предоставим ее, поделимся своим, но никогда не бросим белорусский народ на произвол судьбы", - сказал Кулеба.

Автор: 

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Ну то есть раньше Беларусь вообще на РФ не ориентировалась. А вот теперь .... Гениальная мысль.
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19.09.2020 13:22
+4
Не смешите,а что раньше лука не был полнейшим сподвижником путина?
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19.09.2020 14:28
+4
Угроза для Украины - неадекватный украинский президент и "Стадо Недоумков" во власти
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19.09.2020 15:36
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Решение Лукашенко опираться на поддержку России представляет угрозу для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 234
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19.09.2020 13:20 Ответить
Ну то есть раньше Беларусь вообще на РФ не ориентировалась. А вот теперь .... Гениальная мысль.
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19.09.2020 13:22 Ответить
Ситуация, как в 39 году - кацапстан увеличивает количество возможных точек соприкосновения с намеченным противником.
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19.09.2020 13:24 Ответить
Раніше Білорусь продавала паливо, мінеральні добрива і найголовніше автомобілі для армії. Зараз все це підвисло.
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19.09.2020 18:52 Ответить
как же он собирается адекватно реагировать, если власти Украины тоже идут сегодня лукашистским путём. стрелять в ответ на "провокации" разрешит?
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19.09.2020 13:26 Ответить
Кремлівський недопалок спить і бачит себе царем Великой,Малой і Белой Русі !!))
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19.09.2020 13:29 Ответить
Лише позиція ЄС та США стримує )(уйла від окупаціі Беларусі !!))
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19.09.2020 13:32 Ответить
Саме позиція ЕС і підштовхнула Лукашенко в смертельні обійми путіна.
А до цього намагався як міг дістанціюватись від росії ,незважаючи на повну
залежність по газу.
ЕС,на жаль , підримала проросійську опозицію .
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19.09.2020 14:03 Ответить
Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота, заявил, что Россия похитила американские разработки гиперзвукового оружия и на основе этих данных создала свое. Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.
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19.09.2020 13:45 Ответить
Кулеба , навіщо Ви так топите своє майбутнє як дипломата - Ви неплануєту й надалі служити Україні?
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19.09.2020 14:17 Ответить
Ви пропонуєте йому служити Россїі ?
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19.09.2020 20:43 Ответить
https://twitter.com/ElectricBanned

https://twitter.com/ElectricBanned Репрессированный электрик



На вчерашнем заседании Совета ООН весь мир увидел, какими тонкими дипломатическими трюками пользуются представители России и Беларуси. Уверен, нам не найти лучшего примера того, как нужно вести диалог и уважать собеседника.

Рішення Лукашенка спиратися на підтримку Росії є загрозою для України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9245
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19.09.2020 14:23 Ответить
Не смешите,а что раньше лука не был полнейшим сподвижником путина?
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19.09.2020 14:28 Ответить
Сподвижник ? Сподвижник - Тот, кто участвует как чей-н. помощник в деятельности на каком-н. поприще, соратник. Лукашенко - двойная проститутка, политическая и экономическая
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19.09.2020 15:40 Ответить
Угроза для Украины - неадекватный украинский президент и "Стадо Недоумков" во власти
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19.09.2020 15:36 Ответить
Из Москвьі заказ ?
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19.09.2020 15:50 Ответить
З Мацкви?
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19.09.2020 16:41 Ответить
Ага, транзитом через Оман
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19.09.2020 16:44 Ответить
 
 