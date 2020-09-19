Решение Лукашенко опираться на поддержку России представляет угрозу для Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает угрозой для Украины решение захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко опираться на поддержку России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы видим, что президент Лукашенко сделал свой выбор, и этот выбор - поддержка России. Для нас это безусловно представляет угрозу, и мы будем адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси, но я хочу сказать очень четко: Украина всегда будет поддерживать белорусский народ", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД уточнил, что Украина всегда будет придерживаться такой позиции.

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"Любая помощь, которая нужна народу Беларуси, мы предоставим ее, поделимся своим, но никогда не бросим белорусский народ на произвол судьбы", - сказал Кулеба.