Рішення Лукашенка спиратися на підтримку Росії є загрозою для України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає загрозою для України рішення "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу в Білорусі, спиратися на підтримку Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Ми бачимо, що президент Лукашенко зробив свій вибір, і цей вибір - підтримка Росії.
Для нас це безумовно становить загрозу, і ми адекватно реагуватимемо на будь-який розвиток подій в Білорусі, але я хочу сказати дуже чітко: Україна завжди підтримуватиме білоруський народ", - наголосив Кулеба.
Глава МЗС уточнив, що Україна завжди дотримуватиметься такої позиції.
"Будь-яка допомога, яка потрібна народу Білорусі, ми надамо її, поділимося своїм, але ніколи не кинемо білоруський народ напризволяще", - сказав Кулеба.
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А до цього намагався як міг дістанціюватись від росії ,незважаючи на повну
залежність по газу.
ЕС,на жаль , підримала проросійську опозицію .
https://twitter.com/ElectricBanned Репрессированный электрик
На вчерашнем заседании Совета ООН весь мир увидел, какими тонкими дипломатическими трюками пользуются представители России и Беларуси. Уверен, нам не найти лучшего примера того, как нужно вести диалог и уважать собеседника.