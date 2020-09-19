Рішення Лукашенка спиратися на підтримку Росії є загрозою для України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає загрозою для України рішення "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу в Білорусі, спиратися на підтримку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ми бачимо, що президент Лукашенко зробив свій вибір, і цей вибір - підтримка Росії.

Для нас це безумовно становить загрозу, і ми адекватно реагуватимемо на будь-який розвиток подій в Білорусі, але я хочу сказати дуже чітко: Україна завжди підтримуватиме білоруський народ", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що Україна завжди дотримуватиметься такої позиції.

"Будь-яка допомога, яка потрібна народу Білорусі, ми надамо її, поділимося своїм, але ніколи не кинемо білоруський народ напризволяще", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі, - Кулеба