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Новини Революція в Білорусі
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Рішення Лукашенка спиратися на підтримку Росії є загрозою для України, - Кулеба

Рішення Лукашенка спиратися на підтримку Росії є загрозою для України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає загрозою для України рішення "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу в Білорусі, спиратися на підтримку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ми бачимо, що президент Лукашенко зробив свій вибір, і цей вибір - підтримка Росії.

Для нас це безумовно становить загрозу, і ми адекватно реагуватимемо на будь-який розвиток подій в Білорусі, але я хочу сказати дуже чітко: Україна завжди підтримуватиме білоруський народ", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що Україна завжди дотримуватиметься такої позиції.

"Будь-яка допомога, яка потрібна народу Білорусі, ми надамо її, поділимося своїм, але ніколи не кинемо білоруський народ напризволяще", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі, - Кулеба

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Ну то есть раньше Беларусь вообще на РФ не ориентировалась. А вот теперь .... Гениальная мысль.
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19.09.2020 13:22
+4
Не смешите,а что раньше лука не был полнейшим сподвижником путина?
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19.09.2020 14:28
+4
Угроза для Украины - неадекватный украинский президент и "Стадо Недоумков" во власти
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19.09.2020 15:36
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Решение Лукашенко опираться на поддержку России представляет угрозу для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 234
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19.09.2020 13:20 Відповісти
Ну то есть раньше Беларусь вообще на РФ не ориентировалась. А вот теперь .... Гениальная мысль.
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19.09.2020 13:22 Відповісти
Ситуация, как в 39 году - кацапстан увеличивает количество возможных точек соприкосновения с намеченным противником.
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19.09.2020 13:24 Відповісти
Раніше Білорусь продавала паливо, мінеральні добрива і найголовніше автомобілі для армії. Зараз все це підвисло.
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19.09.2020 18:52 Відповісти
как же он собирается адекватно реагировать, если власти Украины тоже идут сегодня лукашистским путём. стрелять в ответ на "провокации" разрешит?
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19.09.2020 13:26 Відповісти
Кремлівський недопалок спить і бачит себе царем Великой,Малой і Белой Русі !!))
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19.09.2020 13:29 Відповісти
Лише позиція ЄС та США стримує )(уйла від окупаціі Беларусі !!))
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19.09.2020 13:32 Відповісти
Саме позиція ЕС і підштовхнула Лукашенко в смертельні обійми путіна.
А до цього намагався як міг дістанціюватись від росії ,незважаючи на повну
залежність по газу.
ЕС,на жаль , підримала проросійську опозицію .
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19.09.2020 14:03 Відповісти
Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота, заявил, что Россия похитила американские разработки гиперзвукового оружия и на основе этих данных создала свое. Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.
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19.09.2020 13:45 Відповісти
Кулеба , навіщо Ви так топите своє майбутнє як дипломата - Ви неплануєту й надалі служити Україні?
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19.09.2020 14:17 Відповісти
Ви пропонуєте йому служити Россїі ?
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19.09.2020 20:43 Відповісти
https://twitter.com/ElectricBanned

https://twitter.com/ElectricBanned Репрессированный электрик



На вчерашнем заседании Совета ООН весь мир увидел, какими тонкими дипломатическими трюками пользуются представители России и Беларуси. Уверен, нам не найти лучшего примера того, как нужно вести диалог и уважать собеседника.

Рішення Лукашенка спиратися на підтримку Росії є загрозою для України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9245
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19.09.2020 14:23 Відповісти
Не смешите,а что раньше лука не был полнейшим сподвижником путина?
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19.09.2020 14:28 Відповісти
Сподвижник ? Сподвижник - Тот, кто участвует как чей-н. помощник в деятельности на каком-н. поприще, соратник. Лукашенко - двойная проститутка, политическая и экономическая
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19.09.2020 15:40 Відповісти
Угроза для Украины - неадекватный украинский президент и "Стадо Недоумков" во власти
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19.09.2020 15:36 Відповісти
Из Москвьі заказ ?
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19.09.2020 15:50 Відповісти
З Мацкви?
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19.09.2020 16:41 Відповісти
Ага, транзитом через Оман
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19.09.2020 16:44 Відповісти
 
 