"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет

Политическая партия "Голос" объявила первую десятку списка кандидатов в Киевский городской совет на очередных местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение утвердил киевский центр политсилы на собрании 19 сентября.

Так, возглавил список кандидатов в депутаты Киевсовета от "Голоса" на предстоящих выборах бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Вторым номером в списке стала юрист, ведущий специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, третьим - специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, четвертым - волонтер и боец-доброволец Алина Михайлова, пятым - руководитель киевского избирательного штаба, IТ-предприниматель Григорий Маленко.

Также в первую десятку "Голоса" вошли владелец инвестиционной компании Тарас Козак, экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик, а также координатор "Голоса" в Подольском районе Киева Дарья Васильченко.

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