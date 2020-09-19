"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет
Политическая партия "Голос" объявила первую десятку списка кандидатов в Киевский городской совет на очередных местных выборах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение утвердил киевский центр политсилы на собрании 19 сентября.
Так, возглавил список кандидатов в депутаты Киевсовета от "Голоса" на предстоящих выборах бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Вторым номером в списке стала юрист, ведущий специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, третьим - специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, четвертым - волонтер и боец-доброволец Алина Михайлова, пятым - руководитель киевского избирательного штаба, IТ-предприниматель Григорий Маленко.
Также в первую десятку "Голоса" вошли владелец инвестиционной компании Тарас Козак, экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик, а также координатор "Голоса" в Подольском районе Киева Дарья Васильченко.
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https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы
Не времени объяснять. Суй лампочку в рот.
зато не гречка