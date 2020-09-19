РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4204 посетителя онлайн
Новости Местные выборы-2020
9 320 37

"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет

Политическая партия "Голос" объявила первую десятку списка кандидатов в Киевский городской совет на очередных местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение утвердил киевский центр политсилы на собрании 19 сентября.

Так, возглавил список кандидатов в депутаты Киевсовета от "Голоса" на предстоящих выборах бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Вторым номером в списке стала юрист, ведущий специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, третьим - специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, четвертым - волонтер и боец-доброволец Алина Михайлова, пятым - руководитель киевского избирательного штаба, IТ-предприниматель Григорий Маленко.

Также в первую десятку "Голоса" вошли владелец инвестиционной компании Тарас Козак, экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик, а также координатор "Голоса" в Подольском районе Киева Дарья Васильченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - Юрчишин, "Голос". ВИДЕО

Автор: 

Киевсовет (1373) местные выборы (2752) Нефьодов Максим (236) Голос партия (499)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 6018
показать весь комментарий
19.09.2020 15:55
+10
Є дві політ сили, два політичні центри : Порошенко з ЄС і зеле-ватна кодла. Ве решта то 50 відтінків зеленого, бо, або розпорошують голоси проукраїнського і проєвропейського електорату як Голос чи Свобода , або безпосередньо працюють на Зе-банду і є її ідеологічними союзниками, як Жопа чи За Майбутнє. Ти або з Порохом або з зеле-ватним понхабом. Третього немає як не крути.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:56
+6
правда не киев,а чернигов...но креативненько

https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы

Не времени объяснять. Суй лампочку в рот.

зато не гречка

"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 9403
показать весь комментарий
19.09.2020 15:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мясокомбинат сегодня заявок не присылал
показать весь комментарий
19.09.2020 15:52 Ответить
"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 6018
показать весь комментарий
19.09.2020 15:55 Ответить
Є дві політ сили, два політичні центри : Порошенко з ЄС і зеле-ватна кодла. Ве решта то 50 відтінків зеленого, бо, або розпорошують голоси проукраїнського і проєвропейського електорату як Голос чи Свобода , або безпосередньо працюють на Зе-банду і є її ідеологічними союзниками, як Жопа чи За Майбутнє. Ти або з Порохом або з зеле-ватним понхабом. Третього немає як не крути.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:56 Ответить
Шоколадками объелся аноним? Уж кто не пройдет в Киераду так это евробляхеры.
показать весь комментарий
19.09.2020 16:29 Ответить
А давай ти зжереш відро ла.на перед київрадою, якщо ЄС не пройде в Київраду.? Зжереш?
показать весь комментарий
19.09.2020 16:35 Ответить
А ты, лишнехромосомное, предпочитаешь говяжие анусы?
показать весь комментарий
19.09.2020 16:38 Ответить
Це така тепер у них тактика...Заставляють нас обирати між лайном зеленим,і лайном...вже не знаю якого кольору порошенківське лайно...Барига вже стільки раз срав різнокольоровим,від ригівського до нашоукраїнського,що люди геть запутались...Це в нього професійне,кондитерське...
показать весь комментарий
19.09.2020 17:01 Ответить
Порох Украинец а ты и дальше смотри Сабеюву!
показать весь комментарий
19.09.2020 17:15 Ответить
та ясно - а с 15% за опазажу шо делать будем?
показать весь комментарий
19.09.2020 17:29 Ответить
правильно, петька - патриотичный патриот, а остальные - агенты кремля, запомнили??
показать весь комментарий
19.09.2020 17:46 Ответить
Є дві політ сили, два політичні центри : Порошенко з ЄС і зеле-ватна кодла. Ве решта то 50 відтінків зеленого,



Або -ТОЙ ,ХТО НЕ ЗА ПОРОШЕНКА ,ТОЙ ЗА ПУТІНА../ЛОЗУНГ З ЯКИМ ПЄТЯ ПРОЇ..АВ ВИБОРИ..
показать весь комментарий
19.09.2020 22:39 Ответить
правда не киев,а чернигов...но креативненько

https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы

Не времени объяснять. Суй лампочку в рот.

зато не гречка

"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 9403
показать весь комментарий
19.09.2020 15:57 Ответить
зЕ мабуть нє? Така сама креатура бородатої бабусі, як і аліна михайлова...
показать весь комментарий
19.09.2020 18:03 Ответить
пиялть в таможне обосрался теперь идет в мэрах обсераться, совсем у людей не стыда ни совести! Мрази!
показать весь комментарий
19.09.2020 15:59 Ответить
в таможне обосрался или своих тронул? ты как то определись
показать весь комментарий
19.09.2020 16:04 Ответить
...эй, борода из ваты, а что ж дискографию не выложил, раз уж ты из "Голоса"?
показать весь комментарий
19.09.2020 16:01 Ответить
Я не понял, а чего в этом помойном списке отсутствует тот, кто вже двічі ОБІСРАВСЯ БЕЗ БОЮ?
показать весь комментарий
19.09.2020 16:09 Ответить
Почему богдана не взяли ? Или лероса
показать весь комментарий
19.09.2020 16:12 Ответить
Київрада та міськради в усіх обласних центрах є зайвими й безвідповідальними посередниками між облрадою та міськими райрадами.
показать весь комментарий
19.09.2020 16:13 Ответить
А Києві є райради? Їх з 2010 ліквідовано. І навіть якби вони були, то, за твоєю логікою мали б комунікувати з облрадою Київської області? І шо таке "міскі райради"? Це капець, иксперди так і пруть. Зразу видно випускників МАУП по спеціальності "спєц па мєстному самоуправлєнію".
показать весь комментарий
19.09.2020 17:55 Ответить
Могу утверждать - идиоты найдутся
показать весь комментарий
19.09.2020 17:51 Ответить
Норм, можна голосувать.
показать весь комментарий
19.09.2020 16:22 Ответить
М-да чтоб поддержать хапугу Нефедова нужна самому разве что быть хапугой
показать весь комментарий
19.09.2020 16:28 Ответить
А я за контррозвідника! Дуже інтересно ,як вони гроші крадуть!!!
показать весь комментарий
19.09.2020 16:32 Ответить
"Голос" оголосив першу десятку кандидатів на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 9838
показать весь комментарий
19.09.2020 16:35 Ответить
Алина Михайлова... Бенина кандидатура?
"Голос" оголосив першу десятку кандидатів на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 4127
показать весь комментарий
19.09.2020 16:39 Ответить
Саме так. І це дуже добре показує чий це "голос" і як він буде "співати".
показать весь комментарий
19.09.2020 18:00 Ответить
Дуже скромна перша десятка, як для столиці. Можуть не набрати прохідний бал
показать весь комментарий
19.09.2020 16:58 Ответить
Шо за манси? Тарас Козак, від Голоса? Wikipedia:Тара́с Рома́нович Коза́к (нар. 6 квітня 1972, Львів) - український проросійський медіамагнат, народний депутат України VIII та IX-го скликань. Власник телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна.
показать весь комментарий
19.09.2020 17:45 Ответить
у нас "тарасов" и "козаков" предостаточно, на ники посмотри, одни патриоты....
показать весь комментарий
19.09.2020 17:50 Ответить
МОЖЕ ЦЕ ЯКИЙСЬ ОДНОФАМІЛЕЦЬ ?
показать весь комментарий
19.09.2020 22:40 Ответить
"Голос" свое уже отпел...
"Голос" оголосив першу десятку кандидатів на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 3485
показать весь комментарий
19.09.2020 17:50 Ответить
Нули.
показать весь комментарий
19.09.2020 18:25 Ответить
я так понимаю "голос" расчехлился по полной. это чисто бенин проект вместе с рыгами. вот тебе и "голос"
показать весь комментарий
19.09.2020 18:49 Ответить
А теперь посмотрите на список Пальчевского На его "новые" лица)))
показать весь комментарий
19.09.2020 19:45 Ответить
 
 