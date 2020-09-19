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Новини Місцеві вибори-2020
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"Голос" оголосив першу десятку кандидатів на виборах до Київради

Політична партія "Голос" оголосила першу десятку списку кандидатів до Київської міської ради на чергових місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідне рішення затвердив київський центр політсили на зборах 19 вересня.

Так, очолив список кандидатів у депутати Київради від "Голосу" на прийдешніх виборах колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Другим номером у списку стала юристка, провідна спеціалістка з економічного права, президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош, третім – спеціаліст із ЖКГ та енергетики Костянтин Богатов, четвертим - волонтерка та боєць-доброволець Аліна Михайлова, п’ятим – керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець Григорій Маленко.

Також до першої десятки "Голосу" ввійшли власник інвестиційної компанії Тарас Козак, ексзаступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, контррозвідник Василь Попатенко, правозахисниця Ольга Гвоздік, а також координаторка "Голосу" у Подільському районі Києва Дар’я Васильченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради

Київрада (795) місцеві вибори (1366) Нефьодов Максим (383) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+14
"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 6018
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19.09.2020 15:55
+10
Є дві політ сили, два політичні центри : Порошенко з ЄС і зеле-ватна кодла. Ве решта то 50 відтінків зеленого, бо, або розпорошують голоси проукраїнського і проєвропейського електорату як Голос чи Свобода , або безпосередньо працюють на Зе-банду і є її ідеологічними союзниками, як Жопа чи За Майбутнє. Ти або з Порохом або з зеле-ватним понхабом. Третього немає як не крути.
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19.09.2020 15:56
+6
правда не киев,а чернигов...но креативненько

https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы

Не времени объяснять. Суй лампочку в рот.

зато не гречка

"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 9403
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19.09.2020 15:57
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19.09.2020 15:52 Відповісти
"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 6018
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19.09.2020 15:55 Відповісти
Є дві політ сили, два політичні центри : Порошенко з ЄС і зеле-ватна кодла. Ве решта то 50 відтінків зеленого, бо, або розпорошують голоси проукраїнського і проєвропейського електорату як Голос чи Свобода , або безпосередньо працюють на Зе-банду і є її ідеологічними союзниками, як Жопа чи За Майбутнє. Ти або з Порохом або з зеле-ватним понхабом. Третього немає як не крути.
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19.09.2020 15:56 Відповісти
Шоколадками объелся аноним? Уж кто не пройдет в Киераду так это евробляхеры.
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19.09.2020 16:29 Відповісти
А давай ти зжереш відро ла.на перед київрадою, якщо ЄС не пройде в Київраду.? Зжереш?
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19.09.2020 16:35 Відповісти
А ты, лишнехромосомное, предпочитаешь говяжие анусы?
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19.09.2020 16:38 Відповісти
Це така тепер у них тактика...Заставляють нас обирати між лайном зеленим,і лайном...вже не знаю якого кольору порошенківське лайно...Барига вже стільки раз срав різнокольоровим,від ригівського до нашоукраїнського,що люди геть запутались...Це в нього професійне,кондитерське...
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19.09.2020 17:01 Відповісти
Порох Украинец а ты и дальше смотри Сабеюву!
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19.09.2020 17:15 Відповісти
та ясно - а с 15% за опазажу шо делать будем?
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19.09.2020 17:29 Відповісти
правильно, петька - патриотичный патриот, а остальные - агенты кремля, запомнили??
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19.09.2020 17:46 Відповісти
Є дві політ сили, два політичні центри : Порошенко з ЄС і зеле-ватна кодла. Ве решта то 50 відтінків зеленого,



Або -ТОЙ ,ХТО НЕ ЗА ПОРОШЕНКА ,ТОЙ ЗА ПУТІНА../ЛОЗУНГ З ЯКИМ ПЄТЯ ПРОЇ..АВ ВИБОРИ..
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19.09.2020 22:39 Відповісти
правда не киев,а чернигов...но креативненько

https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы

Не времени объяснять. Суй лампочку в рот.

зато не гречка

"Голос" объявил первую десятку кандидатов на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 9403
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19.09.2020 15:57 Відповісти
зЕ мабуть нє? Така сама креатура бородатої бабусі, як і аліна михайлова...
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19.09.2020 18:03 Відповісти
пиялть в таможне обосрался теперь идет в мэрах обсераться, совсем у людей не стыда ни совести! Мрази!
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19.09.2020 15:59 Відповісти
в таможне обосрался или своих тронул? ты как то определись
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19.09.2020 16:04 Відповісти
...эй, борода из ваты, а что ж дискографию не выложил, раз уж ты из "Голоса"?
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19.09.2020 16:01 Відповісти
Я не понял, а чего в этом помойном списке отсутствует тот, кто вже двічі ОБІСРАВСЯ БЕЗ БОЮ?
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19.09.2020 16:09 Відповісти
Почему богдана не взяли ? Или лероса
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19.09.2020 16:12 Відповісти
Київрада та міськради в усіх обласних центрах є зайвими й безвідповідальними посередниками між облрадою та міськими райрадами.
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19.09.2020 16:13 Відповісти
А Києві є райради? Їх з 2010 ліквідовано. І навіть якби вони були, то, за твоєю логікою мали б комунікувати з облрадою Київської області? І шо таке "міскі райради"? Це капець, иксперди так і пруть. Зразу видно випускників МАУП по спеціальності "спєц па мєстному самоуправлєнію".
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19.09.2020 17:55 Відповісти
Могу утверждать - идиоты найдутся
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19.09.2020 17:51 Відповісти
Норм, можна голосувать.
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19.09.2020 16:22 Відповісти
М-да чтоб поддержать хапугу Нефедова нужна самому разве что быть хапугой
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19.09.2020 16:28 Відповісти
А я за контррозвідника! Дуже інтересно ,як вони гроші крадуть!!!
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19.09.2020 16:32 Відповісти
"Голос" оголосив першу десятку кандидатів на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 9838
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19.09.2020 16:35 Відповісти
Алина Михайлова... Бенина кандидатура?
"Голос" оголосив першу десятку кандидатів на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 4127
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19.09.2020 16:39 Відповісти
Саме так. І це дуже добре показує чий це "голос" і як він буде "співати".
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19.09.2020 18:00 Відповісти
Дуже скромна перша десятка, як для столиці. Можуть не набрати прохідний бал
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19.09.2020 16:58 Відповісти
Шо за манси? Тарас Козак, від Голоса? Wikipedia:Тара́с Рома́нович Коза́к (нар. 6 квітня 1972, Львів) - український проросійський медіамагнат, народний депутат України VIII та IX-го скликань. Власник телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна.
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19.09.2020 17:45 Відповісти
у нас "тарасов" и "козаков" предостаточно, на ники посмотри, одни патриоты....
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19.09.2020 17:50 Відповісти
МОЖЕ ЦЕ ЯКИЙСЬ ОДНОФАМІЛЕЦЬ ?
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19.09.2020 22:40 Відповісти
"Голос" свое уже отпел...
"Голос" оголосив першу десятку кандидатів на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 3485
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19.09.2020 17:50 Відповісти
Нули.
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19.09.2020 18:25 Відповісти
я так понимаю "голос" расчехлился по полной. это чисто бенин проект вместе с рыгами. вот тебе и "голос"
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19.09.2020 18:49 Відповісти
А теперь посмотрите на список Пальчевского На его "новые" лица)))
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19.09.2020 19:45 Відповісти
 
 