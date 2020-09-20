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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси "кибер-партизаны" слили в интернет данные 1000 силовиков. МВД страны угрожает наказать

В Беларуси

В Беларуси "кибер-партизаны" раздобыли и обнародовали якобы данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел страны, которые, вероятно, причастны к разгону протестов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", данные опубликованы на Telegram-канале Nexta.

В сообщении также отмечается, что данные о правоохранителях получены благодаря "кибер-партизанам". Сообщение содержит ссылку на Google-таблицу, в которой указаны данные о якобы сотрудниках МВД Беларуси.

"Никто не останется анонимным даже под балаклавой", - заявляет Nexta.

В Беларуси кибер-партизаны слили в интернет данные 1000 силовиков. МВД страны угрожает наказать 01

В МВД страны уже отреагировали на происшествие, заявив в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС, что они располагают "средствами и технологиями, которые позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных" в утечке информации.

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Беларусь (7900) правоохранительные органы (2970) протест (5858) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+21
Советская мифология такая советская. Партизанское движение, про которое вы насмотрелись в фильмах, было организовано НКВД и далеко не добровольно. В том числе путём провокаций против немцев и прочими гнусными методами. Балорусские старики иначе как бандитами партизан не называли, этому миллионы свидетельств. Так как они тупо отсиживались по лесам и приходили грабить оставшихся в деревнях женщин, стариков и детей. Немцы относились к мирным жителям как раз нормально и покупали продукты за деньги, им нафиг не нужно было в тылу озлобленное население.А самим крестьянам было без разницы, какая власть, хуже Сталина всё равно они никого не видели.
Поэтому коммунисты убивали в деревне немца - приезжали каратели и сжигали деревню. Так постепенно и настроили население против немцев.
Про Зою Космодемьянскую слышали? Тоже типичный "подвиг" НКВД.
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20.09.2020 11:48
+17
Протестующие могут внезапно обнаружить, что беспредел - это такая игра, в которую могут играть обе стороны. Кстати не обязательно прям сразу коктейль молотова кидать в окно их квартиры, можно и камешком ограничиться для начала, или какое слово обидное на машине выцарапать. Главное - что бы мусорки почувствовали "обратную связь".
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20.09.2020 11:08
+10
Народ має знати "своїх героїв" в обличчя !!!)))
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20.09.2020 11:10
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Молодцы, партизаны! Это стадо человекоподобных на службе у диктатора не должно быть анонимным.
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20.09.2020 19:38 Ответить
нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
а безбожники в это не верят
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20.09.2020 19:58 Ответить
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