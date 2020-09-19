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Белорусский ОМОН окружает и применяет силу к женщинам. ВИДЕО

Силовики окружили несколько женщин на улице Сурганова в Минске и вытаскивали по одной.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook Мария Савушкина, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.

Автор: 

Беларусь (7899) женщины (887) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) силовики (2799) Минск (1562)


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Топ комментарии
+27
Мазохисты встретились с садистами.
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19.09.2020 22:41
+27
они не силовики-они бандиты .вооружённые бандиты в форме.
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19.09.2020 22:42
+23
Женщинам Беларуси пора одеть на своих мужчин сарафаны и юбки........
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19.09.2020 22:43
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Страница 3 из 3
Чувак, ну у білорусів зовсім інший менталітет.
Їх у війну понищили німці, а після, кацапи.
Поцікався, у них людські втрати, відносно кількості населення МАКСИМАЛЬНІ з усіх країн, що приймали участь у ДС.
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20.09.2020 01:15 Ответить
Есть отличный фильм на эту тему. "Иди и смотри"
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20.09.2020 08:49 Ответить
Село поддерживает Лукашенко, а работяги нейтральны. Так что не все там как хотелось бы
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20.09.2020 03:36 Ответить
Диванные украинцы тоже Зеленского давно в Ростов выгнали.)
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19.09.2020 23:14 Ответить
Якщо буде влаштовувати побиття мітингуючих то опиниться в Ростові як і Проффесор.
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19.09.2020 23:23 Ответить
Тобі мало того, що українських воїнів на Східному фронті, будуть карати за те, що вони будуть відстрілюватись від россіян?
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19.09.2020 23:35 Ответить
95-й квартал давно пора гнать за поребрик!
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20.09.2020 08:50 Ответить
отвратительно
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19.09.2020 23:12 Ответить
и ОМОН, и женщины, валяющиеся на ступеньках
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19.09.2020 23:16 Ответить
Це ненормально. Так не повинно бути.
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19.09.2020 23:18 Ответить
Капець
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19.09.2020 23:21 Ответить
Там інше. Схоже пуйло Бацьку зливає. Бо Бацькіна влада буде слабкою і Бацька вже нікому нафіг не потрібний. Пуйло готує Бацькє заміну. Але це таке. Тут буде цікаво інше, якщо тих мусорів, що тягали жінок на відіо, почнуть трішечки розпинати, і навіть фізично. Ну, щоб влада пуйла сябрам здавалась меньшим злом. Уявляю дебільних мусорів у ролі екіпажу підлодки "Курьск". Коли мусора дізнаються, що їх тупо принесли у жертву, уявляю їхні пики.
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19.09.2020 23:29 Ответить
Мышебратья из россиюшки приехали, им белоруссиких женщин не жалко.
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19.09.2020 23:35 Ответить
Цілком слушна версія !!))
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19.09.2020 23:53 Ответить
Сексу -нету!!
Вот енто паварот и матор здохньот!!
К ентому идьот на не дайот!!
И вперьд взад и снова Омон палочкой удовлетворя себья..
🤔
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19.09.2020 23:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211 КАЦАП СМЕРДЮЧИЙ!!!
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20.09.2020 00:00 Ответить
Це просто жах !
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20.09.2020 00:00 Ответить
на это даже смотреть унизительно
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20.09.2020 00:16 Ответить
Импотенты с палочками??!!
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20.09.2020 00:30 Ответить
Песенка таракана уже спета а он этого не понимает
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20.09.2020 00:33 Ответить
!!!
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20.09.2020 03:33 Ответить
равенство полов однако
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20.09.2020 05:36 Ответить
Девочки, держитесь! Отстаивайте себя и своих детей! Мужества вам и силы!
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20.09.2020 07:00 Ответить
Це вже навіть не фашизм!
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20.09.2020 07:38 Ответить
Зато обратите внимание, сколько особей мужского пола вокруг, все стоят обделавшись и никто не думает помочь женщинам. Именно особей мужского пола, а не мужчин. Существ, носящих с собой орган для размножения ЖЕНЩИН. Позорище!
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20.09.2020 07:42 Ответить
Як же ж потрібно перелякатись,щоби на невелику купочку білоруських жіночок випустити отаку величезну зграю гамадрилів у спецодязі і із спецзасобами.Лукавий заєць,позорищне ф-у-у-у тобі від усіх жінок України!
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20.09.2020 08:18 Ответить
и не надоело всё время отхватывать от омона. надо думать о самообороне- шокеры, перцовый газ, каблуки оденьте поострее, шпильку из волос- в печень бравым лошкам. Верещать на улице бесполезно, мычать не устали? надо действовать. Живэ Бэларусь!!!
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20.09.2020 08:24 Ответить
Собственно, без мужиков эти протест обречены. А где они, кстати?
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20.09.2020 08:58 Ответить
вокруг ходят, снимают на телефон.
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20.09.2020 10:51 Ответить
Мусор он и в Африке мусор
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20.09.2020 09:52 Ответить
ДА ВЫЙДЕТЕ УЖЕ С ЛОПАТАМИ ДА ЗАБЕЙТЕ ЭТОТ ОМОН НАХЕР!!!!!!!!!!!!
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20.09.2020 10:31 Ответить
А что здесь не такого. По украинской конституции (наверно и по Беларусской) равноправие мужчин и женщин. В Израиле военнообязанные и мужчины и женщины. То есть там женщин могут подставлять под боевые пули и под ракеты.
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20.09.2020 10:47 Ответить
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. Ну и лидеры.
Ясно, что в каждой из них интеллект ноль.
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20.09.2020 10:53 Ответить
А должен быть кандидат экономических наук? Я тоже не в восторге от этой парочки. Но они взяли на себя мужество выступить в качестве лидеров протеста. А в это время все "помирковани" сидят и ждут "настоящих" вождей. А потом удивляются: "А почему мы в таком говне?" Да все потому же...
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20.09.2020 11:08 Ответить
а Вацлав Гавел был кем? писателем!!!
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20.09.2020 21:48 Ответить
Правильно! Баба она должна быть битой! Когда баба битая, то в ней женщина просыпается и начинает пороглядывать сквозь ту чмошную скотину, которыми сейчас являются практически все типа "женщины".
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20.09.2020 11:54 Ответить
"Баба нєбітая шо корова нєдоєная" - стара російська поговірка...
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20.09.2020 12:07 Ответить
Ну это в Мордоре у скота просто извращенная потребность в битие баб. То есть они их бьют для своего удовольствия - корову доят и получают гешефт.
А бабу надо бить не для удовольствия, а для того, чтобы она не забывала иногда женщиной быть, а не тварью. Современные бабы в основном одни конченые тварюки и мерзости - т. к. волю почуяли. А раньше бабы были женщинами - скромными, порядочными и не нахальными скотами. То есть не битая баба - это как психопат без успокоительного лекарства.
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20.09.2020 12:15 Ответить
"Если ударил жену, то сразу собирай вещи и уходи из дому." - так мені говорив один мужчіна. Цікаво, як він?..
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20.09.2020 12:38 Ответить
Зато обратите внимание, сколько особей мужского пола вокруг, все стоят обделавшись и никто не думает помочь женщинам. Именно особей мужского пола, а не мужчин. Существ, носящих с собой орган для размножения ЖЕНЩИН. Позорище!
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20.09.2020 21:49 Ответить
Мы наблюдаем рождение в Беларуси нации. Беларусам ставят в вину мирно5 проведени5 протестов. Но я так вообще не считаю. В этом их сила. На фоне мирных протестующих Лукашенко выглядит монстром, который избивает мало того что мирных протестующих, так ещё и женщин.

Понятно, что охамел он при поддержке путена, именно то, что путен маячит за спиной Лукашенко, даёт ему якобы новые права и силы воевать с женщинами.
Беларусы молодцы и красавцы. Вы уже победили. Никогда уже Беларусь не станет прежним оплотом законсервированного совка.
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20.09.2020 12:52 Ответить
Одна из задержанных девушек смогла сбежать https://www.youtube.com/watch?v=NhGR0sNRtiU
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20.09.2020 13:45 Ответить
Омоновец очень хорошо горит если в него бросить бутылку с зажигательной смесью
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20.09.2020 14:33 Ответить
не смешите мои капцi, Тихановской это надо?...Она же в муйлушу закохана похлеще бацьки... Там идут амбициозные разборки , на предмет, кто больше любит ПЫНЮ.
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20.09.2020 20:01 Ответить
ТОГДА МУЖЧИНАМ ПОРА БРАТЬ ОРУЖИЕ В РУКИ !!!
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20.09.2020 17:49 Ответить
Лукашенковцы, так держать, а то Тихановская думает , шо она больше восхищается ходячим жмуром-пыней , чем ваш бацька... ЗЫ... Блин, после тупого заявления этой ватницы, я зауважал Рыгорача...
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20.09.2020 19:59 Ответить
У випадку її обрання, навряд чи Тихановська буде чіплятись за владу так, як це робить Лукашенка. Відповідно, менш кривавим буде білоруське протистояння. Чим закінчиться в найближчій перспективі ситуація в Білорусі, прогнозувати важко, бо у активний спосіб задіяні широкі маси. А це зазвичай зводить на нівець більшість прогнозів. Проте, на мою думку демократизація владних процесів в Мінську піде на користь Україні, навіть, якщо демократичний Мінськ на перших порах виявиться ближчим до москви за Сашка.
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20.09.2020 22:00 Ответить
Я думаю, что пойдёт по армянскому варианту . Любой кто сменят Лукашенко , будет клясться в любви к раше.

Этот вариант революции уже опробован в Ереване
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20.09.2020 23:02 Ответить
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