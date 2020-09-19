Белорусский ОМОН окружает и применяет силу к женщинам. ВИДЕО

Силовики окружили несколько женщин на улице Сурганова в Минске и вытаскивали по одной.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook Мария Савушкина, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.