Белорусский ОМОН окружает и применяет силу к женщинам. ВИДЕО
Силовики окружили несколько женщин на улице Сурганова в Минске и вытаскивали по одной.
Соответствующее видео опубликовала в Facebook Мария Савушкина, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.
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+27 Дмитрий Кузнецов #466462
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+27 Wendeplattendrehstahl Lölik
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Їх у війну понищили німці, а після, кацапи.
Поцікався, у них людські втрати, відносно кількості населення МАКСИМАЛЬНІ з усіх країн, що приймали участь у ДС.
Вот енто паварот и матор здохньот!!
К ентому идьот на не дайот!!
И вперьд взад и снова Омон палочкой удовлетворя себья..
🤔
Ясно, что в каждой из них интеллект ноль.
А бабу надо бить не для удовольствия, а для того, чтобы она не забывала иногда женщиной быть, а не тварью. Современные бабы в основном одни конченые тварюки и мерзости - т. к. волю почуяли. А раньше бабы были женщинами - скромными, порядочными и не нахальными скотами. То есть не битая баба - это как психопат без успокоительного лекарства.
Понятно, что охамел он при поддержке путена, именно то, что путен маячит за спиной Лукашенко, даёт ему якобы новые права и силы воевать с женщинами.
Беларусы молодцы и красавцы. Вы уже победили. Никогда уже Беларусь не станет прежним оплотом законсервированного совка.
Этот вариант революции уже опробован в Ереване