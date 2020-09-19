Білоруський ОМОН оточує і застосовує силу до жінок. ВIДЕО
Силовики оточили кількох жінок на вулиці Сурганова в Мінську і витягали по одній.
Відповідне відео опублікувала у фейсбуці Марія Савушкіна, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, у столиці Білорусі 19 вересня відбулась акція "Блискучий марш", учасницями якої були жінки. Вона супроводжувалась розгоном і масовими затриманнями, зокрема на вулиці Сурганова.
Топ коментарі
+27 Дмитрий Кузнецов #466462
показати весь коментар19.09.2020 22:41
+27 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар19.09.2020 22:42
+23 Irada
показати весь коментар19.09.2020 22:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їх у війну понищили німці, а після, кацапи.
Поцікався, у них людські втрати, відносно кількості населення МАКСИМАЛЬНІ з усіх країн, що приймали участь у ДС.
Вот енто паварот и матор здохньот!!
К ентому идьот на не дайот!!
И вперьд взад и снова Омон палочкой удовлетворя себья..
🤔
Ясно, что в каждой из них интеллект ноль.
А бабу надо бить не для удовольствия, а для того, чтобы она не забывала иногда женщиной быть, а не тварью. Современные бабы в основном одни конченые тварюки и мерзости - т. к. волю почуяли. А раньше бабы были женщинами - скромными, порядочными и не нахальными скотами. То есть не битая баба - это как психопат без успокоительного лекарства.
Понятно, что охамел он при поддержке путена, именно то, что путен маячит за спиной Лукашенко, даёт ему якобы новые права и силы воевать с женщинами.
Беларусы молодцы и красавцы. Вы уже победили. Никогда уже Беларусь не станет прежним оплотом законсервированного совка.
Этот вариант революции уже опробован в Ереване