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Білоруський ОМОН оточує і застосовує силу до жінок. ВIДЕО

Силовики оточили кількох жінок на вулиці Сурганова в Мінську і витягали по одній.

Відповідне відео опублікувала у фейсбуці Марія Савушкіна, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав "жіночий марш". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у столиці Білорусі 19 вересня відбулась акція "Блискучий марш", учасницями якої були жінки. Вона супроводжувалась розгоном і масовими затриманнями, зокрема на вулиці Сурганова.

Автор: 

Білорусь (7938) жінки (627) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) силовики (2514) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+27
Мазохисты встретились с садистами.
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19.09.2020 22:41
+27
они не силовики-они бандиты .вооружённые бандиты в форме.
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19.09.2020 22:42
+23
Женщинам Беларуси пора одеть на своих мужчин сарафаны и юбки........
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19.09.2020 22:43
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Чувак, ну у білорусів зовсім інший менталітет.
Їх у війну понищили німці, а після, кацапи.
Поцікався, у них людські втрати, відносно кількості населення МАКСИМАЛЬНІ з усіх країн, що приймали участь у ДС.
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20.09.2020 01:15 Відповісти
Есть отличный фильм на эту тему. "Иди и смотри"
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20.09.2020 08:49 Відповісти
Село поддерживает Лукашенко, а работяги нейтральны. Так что не все там как хотелось бы
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20.09.2020 03:36 Відповісти
Диванные украинцы тоже Зеленского давно в Ростов выгнали.)
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19.09.2020 23:14 Відповісти
Якщо буде влаштовувати побиття мітингуючих то опиниться в Ростові як і Проффесор.
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19.09.2020 23:23 Відповісти
Тобі мало того, що українських воїнів на Східному фронті, будуть карати за те, що вони будуть відстрілюватись від россіян?
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19.09.2020 23:35 Відповісти
95-й квартал давно пора гнать за поребрик!
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20.09.2020 08:50 Відповісти
отвратительно
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19.09.2020 23:12 Відповісти
и ОМОН, и женщины, валяющиеся на ступеньках
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19.09.2020 23:16 Відповісти
Це ненормально. Так не повинно бути.
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19.09.2020 23:18 Відповісти
Капець
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19.09.2020 23:21 Відповісти
Там інше. Схоже пуйло Бацьку зливає. Бо Бацькіна влада буде слабкою і Бацька вже нікому нафіг не потрібний. Пуйло готує Бацькє заміну. Але це таке. Тут буде цікаво інше, якщо тих мусорів, що тягали жінок на відіо, почнуть трішечки розпинати, і навіть фізично. Ну, щоб влада пуйла сябрам здавалась меньшим злом. Уявляю дебільних мусорів у ролі екіпажу підлодки "Курьск". Коли мусора дізнаються, що їх тупо принесли у жертву, уявляю їхні пики.
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19.09.2020 23:29 Відповісти
Мышебратья из россиюшки приехали, им белоруссиких женщин не жалко.
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19.09.2020 23:35 Відповісти
Цілком слушна версія !!))
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19.09.2020 23:53 Відповісти
Сексу -нету!!
Вот енто паварот и матор здохньот!!
К ентому идьот на не дайот!!
И вперьд взад и снова Омон палочкой удовлетворя себья..
🤔
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19.09.2020 23:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/239211 КАЦАП СМЕРДЮЧИЙ!!!
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20.09.2020 00:00 Відповісти
Це просто жах !
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20.09.2020 00:00 Відповісти
на это даже смотреть унизительно
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20.09.2020 00:16 Відповісти
Импотенты с палочками??!!
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20.09.2020 00:30 Відповісти
Песенка таракана уже спета а он этого не понимает
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20.09.2020 00:33 Відповісти
!!!
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20.09.2020 03:33 Відповісти
равенство полов однако
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20.09.2020 05:36 Відповісти
Девочки, держитесь! Отстаивайте себя и своих детей! Мужества вам и силы!
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20.09.2020 07:00 Відповісти
Це вже навіть не фашизм!
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20.09.2020 07:38 Відповісти
Зато обратите внимание, сколько особей мужского пола вокруг, все стоят обделавшись и никто не думает помочь женщинам. Именно особей мужского пола, а не мужчин. Существ, носящих с собой орган для размножения ЖЕНЩИН. Позорище!
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20.09.2020 07:42 Відповісти
Як же ж потрібно перелякатись,щоби на невелику купочку білоруських жіночок випустити отаку величезну зграю гамадрилів у спецодязі і із спецзасобами.Лукавий заєць,позорищне ф-у-у-у тобі від усіх жінок України!
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20.09.2020 08:18 Відповісти
и не надоело всё время отхватывать от омона. надо думать о самообороне- шокеры, перцовый газ, каблуки оденьте поострее, шпильку из волос- в печень бравым лошкам. Верещать на улице бесполезно, мычать не устали? надо действовать. Живэ Бэларусь!!!
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20.09.2020 08:24 Відповісти
Собственно, без мужиков эти протест обречены. А где они, кстати?
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20.09.2020 08:58 Відповісти
вокруг ходят, снимают на телефон.
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20.09.2020 10:51 Відповісти
Мусор он и в Африке мусор
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20.09.2020 09:52 Відповісти
ДА ВЫЙДЕТЕ УЖЕ С ЛОПАТАМИ ДА ЗАБЕЙТЕ ЭТОТ ОМОН НАХЕР!!!!!!!!!!!!
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20.09.2020 10:31 Відповісти
А что здесь не такого. По украинской конституции (наверно и по Беларусской) равноправие мужчин и женщин. В Израиле военнообязанные и мужчины и женщины. То есть там женщин могут подставлять под боевые пули и под ракеты.
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20.09.2020 10:47 Відповісти
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. Ну и лидеры.
Ясно, что в каждой из них интеллект ноль.
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20.09.2020 10:53 Відповісти
А должен быть кандидат экономических наук? Я тоже не в восторге от этой парочки. Но они взяли на себя мужество выступить в качестве лидеров протеста. А в это время все "помирковани" сидят и ждут "настоящих" вождей. А потом удивляются: "А почему мы в таком говне?" Да все потому же...
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20.09.2020 11:08 Відповісти
а Вацлав Гавел был кем? писателем!!!
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20.09.2020 21:48 Відповісти
Правильно! Баба она должна быть битой! Когда баба битая, то в ней женщина просыпается и начинает пороглядывать сквозь ту чмошную скотину, которыми сейчас являются практически все типа "женщины".
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20.09.2020 11:54 Відповісти
"Баба нєбітая шо корова нєдоєная" - стара російська поговірка...
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20.09.2020 12:07 Відповісти
Ну это в Мордоре у скота просто извращенная потребность в битие баб. То есть они их бьют для своего удовольствия - корову доят и получают гешефт.
А бабу надо бить не для удовольствия, а для того, чтобы она не забывала иногда женщиной быть, а не тварью. Современные бабы в основном одни конченые тварюки и мерзости - т. к. волю почуяли. А раньше бабы были женщинами - скромными, порядочными и не нахальными скотами. То есть не битая баба - это как психопат без успокоительного лекарства.
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20.09.2020 12:15 Відповісти
"Если ударил жену, то сразу собирай вещи и уходи из дому." - так мені говорив один мужчіна. Цікаво, як він?..
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20.09.2020 12:38 Відповісти
Зато обратите внимание, сколько особей мужского пола вокруг, все стоят обделавшись и никто не думает помочь женщинам. Именно особей мужского пола, а не мужчин. Существ, носящих с собой орган для размножения ЖЕНЩИН. Позорище!
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20.09.2020 21:49 Відповісти
Мы наблюдаем рождение в Беларуси нации. Беларусам ставят в вину мирно5 проведени5 протестов. Но я так вообще не считаю. В этом их сила. На фоне мирных протестующих Лукашенко выглядит монстром, который избивает мало того что мирных протестующих, так ещё и женщин.

Понятно, что охамел он при поддержке путена, именно то, что путен маячит за спиной Лукашенко, даёт ему якобы новые права и силы воевать с женщинами.
Беларусы молодцы и красавцы. Вы уже победили. Никогда уже Беларусь не станет прежним оплотом законсервированного совка.
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20.09.2020 12:52 Відповісти
Одна из задержанных девушек смогла сбежать https://www.youtube.com/watch?v=NhGR0sNRtiU
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20.09.2020 13:45 Відповісти
Омоновец очень хорошо горит если в него бросить бутылку с зажигательной смесью
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20.09.2020 14:33 Відповісти
не смешите мои капцi, Тихановской это надо?...Она же в муйлушу закохана похлеще бацьки... Там идут амбициозные разборки , на предмет, кто больше любит ПЫНЮ.
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20.09.2020 20:01 Відповісти
ТОГДА МУЖЧИНАМ ПОРА БРАТЬ ОРУЖИЕ В РУКИ !!!
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20.09.2020 17:49 Відповісти
Лукашенковцы, так держать, а то Тихановская думает , шо она больше восхищается ходячим жмуром-пыней , чем ваш бацька... ЗЫ... Блин, после тупого заявления этой ватницы, я зауважал Рыгорача...
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20.09.2020 19:59 Відповісти
У випадку її обрання, навряд чи Тихановська буде чіплятись за владу так, як це робить Лукашенка. Відповідно, менш кривавим буде білоруське протистояння. Чим закінчиться в найближчій перспективі ситуація в Білорусі, прогнозувати важко, бо у активний спосіб задіяні широкі маси. А це зазвичай зводить на нівець більшість прогнозів. Проте, на мою думку демократизація владних процесів в Мінську піде на користь Україні, навіть, якщо демократичний Мінськ на перших порах виявиться ближчим до москви за Сашка.
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20.09.2020 22:00 Відповісти
Я думаю, что пойдёт по армянскому варианту . Любой кто сменят Лукашенко , будет клясться в любви к раше.

Этот вариант революции уже опробован в Ереване
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20.09.2020 23:02 Відповісти
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