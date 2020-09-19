Білоруський ОМОН оточує і застосовує силу до жінок. ВIДЕО

Силовики оточили кількох жінок на вулиці Сурганова в Мінську і витягали по одній.

Відповідне відео опублікувала у фейсбуці Марія Савушкіна, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, у столиці Білорусі 19 вересня відбулась акція "Блискучий марш", учасницями якої були жінки. Вона супроводжувалась розгоном і масовими затриманнями, зокрема на вулиці Сурганова.