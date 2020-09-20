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Новости Местные выборы-2020
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Полиция открыла более 40 дел за нарушение избирательного законодательства. ИНФОГРАФИКА

Полиция открыла более 40 дел за нарушение избирательного законодательства. ИНФОГРАФИКА

С начала избирательного процесса местных выборов в Украине территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сказано на странице Национальной полиции Украины в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушениях: 25 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 18 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

За последние сутки полицейские открыли одно уголовное производство по факту нарушения избирательного процесса.

"Всего в течение суток в полицию поступило 57 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - говорится в информации.

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Полиция открыла более 40 дел за нарушение избирательного законодательства 01
Полиция открыла более 40 дел за нарушение избирательного законодательства 02
Полиция открыла более 40 дел за нарушение избирательного законодательства 03

Автор: 

местные выборы (2752) Нацполиция (16498)


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а за це відкрили?

Полиция открыла более 40 дел за нарушение избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 7410
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20.09.2020 15:55 Ответить
А когда там откроют уголовное дело провотив цик,которая зарегистривала запрещенную в Украине - кпу?!
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20.09.2020 16:01 Ответить
Не хахахатайтє Мєня..
Підрахуїзм ще ніхто не відміняв!!
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20.09.2020 16:17 Ответить
Сцу#а хоть бы кто-то пивка поставил за голос... Приходится перебиваться шаленой бджилкой 😈
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20.09.2020 16:28 Ответить
 
 