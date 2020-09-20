На киевском предприятии произошел взрыв, пострадали 2 человека, - полиция
Во время сварочных работ на территории предприятия в Голосеевском районе столицы произошел взрыв. Двое работников получили телесные повреждения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение о взрыве на предприятии, расположенном на ул. Пироговский путь, поступило в полицию около 16 часов.
"По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сообщили в полиции.
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На месте находятся патрульные, следователи и представители других профильных служб и ведомств.
"Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - добавили в полиции.
"24 канал" сообщает, что предприятие, на котором произошел взрыв - завод пивоварения Carlsberg Ukraine.
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