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Новости
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На киевском предприятии произошел взрыв, пострадали 2 человека, - полиция

На киевском предприятии произошел взрыв, пострадали 2 человека, - полиция

Во время сварочных работ на территории предприятия в Голосеевском районе столицы произошел взрыв. Двое работников получили телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о взрыве на предприятии, расположенном на ул. Пироговский путь, поступило в полицию около 16 часов.

"По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сообщили в полиции.

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На месте находятся патрульные, следователи и представители других профильных служб и ведомств.

"Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - добавили в полиции.

"24 канал" сообщает, что предприятие, на котором произошел взрыв - завод пивоварения Carlsberg Ukraine.

Автор: 

взрыв (6772) Киев (25580) Нацполиция (16498)


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На киевском предприятии произошел взрыв, пострадали 2 человека, - полиция - Цензор.НЕТ 4780

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20.09.2020 17:59 Ответить
Далеко от баллонов, нарушаем?
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20.09.2020 18:14 Ответить
Ну і що станеться з балонами на які летять іскри з КШМ?))) фото достойне автора)))
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20.09.2020 22:40 Ответить
А чи не пивзавод це рвонув?
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20.09.2020 18:31 Ответить
Рукавицами в масле кислород открыли.
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20.09.2020 19:32 Ответить
На премію Дарвіна, надіюсь, вже подали заявку?!
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20.09.2020 20:52 Ответить
 
 