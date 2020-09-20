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Новини
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На київському підприємстві стався вибух, постраждали 2 людини, - поліція

На київському підприємстві стався вибух, постраждали 2 людини, - поліція

Під час зварювальних робіт на території підприємства в Голосіївському районі столиці стався вибух. Два працівники зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про вибух на підприємстві, розташованому на вул. Пирогівський шлях, надійшло в поліцію близько 16:00.

"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, унаслідок чого два працівники підприємства зазнали тілесних ушкоджень. Наразі їм надають медичну допомогу", - повідомили в поліції.

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На місці події перебувають патрульні, слідчі і представники інших профільних служб і відомств.

"Проводиться перевірка, за результатами якої дадуть правову кваліфікацію цієї події", - зауважили в поліції.

"24 канал" повідомляє, що підприємство, на якому стався вибух, - завод пивоваріння Carlsberg Ukraine.

Автор: 

вибух (4484) Київ (19534) Нацполіція (15205)


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На киевском предприятии произошел взрыв, пострадали 2 человека, - полиция - Цензор.НЕТ 4780

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20.09.2020 17:59 Відповісти
Далеко от баллонов, нарушаем?
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20.09.2020 18:14 Відповісти
Ну і що станеться з балонами на які летять іскри з КШМ?))) фото достойне автора)))
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20.09.2020 22:40 Відповісти
А чи не пивзавод це рвонув?
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20.09.2020 18:31 Відповісти
Рукавицами в масле кислород открыли.
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20.09.2020 19:32 Відповісти
На премію Дарвіна, надіюсь, вже подали заявку?!
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20.09.2020 20:52 Відповісти
 
 