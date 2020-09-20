На київському підприємстві стався вибух, постраждали 2 людини, - поліція
Під час зварювальних робіт на території підприємства в Голосіївському районі столиці стався вибух. Два працівники зазнали тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлення про вибух на підприємстві, розташованому на вул. Пирогівський шлях, надійшло в поліцію близько 16:00.
"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, унаслідок чого два працівники підприємства зазнали тілесних ушкоджень. Наразі їм надають медичну допомогу", - повідомили в поліції.
На місці події перебувають патрульні, слідчі і представники інших профільних служб і відомств.
"Проводиться перевірка, за результатами якої дадуть правову кваліфікацію цієї події", - зауважили в поліції.
"24 канал" повідомляє, що підприємство, на якому стався вибух, - завод пивоваріння Carlsberg Ukraine.
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