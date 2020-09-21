Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных

В воскресенье, 20 сентября, в Минске прошел Марш справедливости. Массовые акции были и в других городах Беларуси. Участников задерживали в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве.

По данным правозащитной организации "Вясна", в Минске задержаны 167 человек, в регионах - 69, передает Цензор.НЕТ.

Среди задержанных - известный пластический хирург Алексей Дужий, доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев, фотограф и документалист Николай Маминов, а также уволившийся сотрудник Белтелерадиокомпании, автор Youtube-канала "Не по телику" Сергей Козлович, информирует TUT.BY.

В то же время, в разных городах мира тысячи человек вышли в поддержку белорусов. В марше в Минске, по подсчетам Reuters и Белапан, участвовали как минимум 100 тысяч человек, пишет NEXTA.

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