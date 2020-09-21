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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных

Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных

В воскресенье, 20 сентября, в Минске прошел Марш справедливости. Массовые акции были и в других городах Беларуси. Участников задерживали в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве.

По данным правозащитной организации "Вясна", в Минске задержаны 167 человек, в регионах - 69, передает Цензор.НЕТ.

Среди задержанных - известный пластический хирург Алексей Дужий, доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев, фотограф и документалист Николай Маминов, а также уволившийся сотрудник Белтелерадиокомпании, автор Youtube-канала "Не по телику" Сергей Козлович, информирует TUT.BY.

В то же время, в разных городах мира тысячи человек вышли в поддержку белорусов. В марше в Минске, по подсчетам Reuters и Белапан, участвовали как минимум 100 тысяч человек, пишет NEXTA.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7901) задержание (6679) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Минск (1562)


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Топ комментарии
+8
Тобто БТР-и, вогнепальна зброя, вбитi й пораненi - то було "панарошку"?
Ну ви й "ЧМО", нешановний.
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21.09.2020 08:06
+7
Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных - Цензор.НЕТ 8234
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21.09.2020 02:44
+6
Просто приходить и уходить.А потом про себя возмущаться новыми задержанными.Беларусское ноу-хау свержения диктаторов.Это ж не украинцы с их коктейлями молотова и прочим криминалом.Московская либеральная тусовка,кстати,восхищается беларусами.Вот пример "ненасильственного сопротивления".Молодцы!
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21.09.2020 02:30
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В прошлый раз 400 задержаных было. Каратели Луки уже устали чы как?
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21.09.2020 02:17 Ответить
Нет, просто количество участников раз в 10 прип*****
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21.09.2020 06:52 Ответить
Просто приходить и уходить.А потом про себя возмущаться новыми задержанными.Беларусское ноу-хау свержения диктаторов.Это ж не украинцы с их коктейлями молотова и прочим криминалом.Московская либеральная тусовка,кстати,восхищается беларусами.Вот пример "ненасильственного сопротивления".Молодцы!
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21.09.2020 02:30 Ответить
навколо єрихона ходили, намотували круги і стіни завалилися...правда ще й дудки дули..
та рупорів лука позбавив білорусів...ні радіо, ні тв...
лише соціальні мережі, які всих білорусів не охоплюють
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21.09.2020 04:43 Ответить
Це точно, без дудок в них нічого не вийде.
Щоб розвалити країну їм тільки дудок і не вистачає.
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21.09.2020 06:17 Ответить
.Московская либеральная тусовка,кстати,восхищается беларусами. Вот пример "ненасильственного сопротивления".Молодцы! Ведь эта их мирная тусовка вообще ни к чему не приведёт сказал кровавый палач диктатор Лука ....
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21.09.2020 08:58 Ответить
а то по хабаровску не видно...71 раз вышли, даже невзирая на испортившуюся погоду..но меньше, самые непонятливые
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21.09.2020 09:11 Ответить
_Марш справедливости - это если бы беларусы отоварили и разогнали врагов народа и бандитов в форме, а лукашонку посадили на кол или вздёрнули на рее. А так совершенно напротив: марш несправедливости.
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21.09.2020 02:36 Ответить
Люди не видят на данный момент четкого позитивного продолжения этой логической цепочки "разогнать, посадить, вздернуть", пока просто выражают свое отношение.
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21.09.2020 09:23 Ответить
А я вижу постоянные призывы со стороны лидеров радикализировать протесты. Буквально, жгите убивайте, отлавливайте по адресам. Но всё уходит в пустоту. Нет пехоты революции, людей которые заставили бы Лукашенко начать переговоры с оппозицией. Что вот если не дать им команды остановиться, будет ещё хуже.
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21.09.2020 10:28 Ответить
Надо белорусам на неделе как-то незаметно угнать из Жодино парочку 200-тонных БелАЗов и использовать их на следующем Марше протеста в качестве сопровождающего транспорта.

Пусть ОМОН попробует его остановить и загнать на штрафплощадку.
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21.09.2020 02:40 Ответить
Это всё будет незаконно.Такой сценарий среди несогласных даже не рассматривается. Вы к чему вообще призываете?Должно быть так:они митингуют/митингуют/митингуют.У луки просыпается совесть и...Сказка?Но ведь они на неё всерьёз рассчитывают.Если смотреть на их действия.
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21.09.2020 02:48 Ответить
Только потом эти БелаЗы станут никому не нужны. Завод закроется и на сборке клубники в Польше возникнет дополнительная конкуренция. А нужно ли это Украине?
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21.09.2020 06:59 Ответить
Конечно нужно, или где , по твоему брать карьерные автомобили для СевГОКа, ЦеГОКа, или запчасти
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21.09.2020 11:37 Ответить
Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных - Цензор.НЕТ 8234
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21.09.2020 02:44 Ответить
Еще немного и я поверю что у МАРШЕВ справедливости есть спонсоры в лице белорусских производителей обуви .
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21.09.2020 05:36 Ответить
и продавцов шариков и цветов.
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21.09.2020 09:57 Ответить
Все залежить від того, хто рахує.
Мітингувальники рахують ноги, а влада цю кількість поділяє на 2.
Тому й цифри різні.
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21.09.2020 06:21 Ответить
Послушав лидеров "оппозиции " понимаю что на белорусских променадах явно не хватает портретов Путлера и призывов " Путин , помоги ! "
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21.09.2020 06:04 Ответить
тихановська у одному інтерв'ю примудрилася тричі відмітити мудрість путіна й москви.

Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных - Цензор.НЕТ 1304
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21.09.2020 06:35 Ответить
На прошлой неделе был марш "героев", где героев прятали от ментов в гаражах, на этой - марш "справедливости" на котором участников несправедливо задерживали и били.

Я смотрю, белорусы понимают толк в извращениях.
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21.09.2020 06:37 Ответить
Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных - Цензор.НЕТ 7164.....
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21.09.2020 06:51 Ответить
Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных - Цензор.НЕТ 7594
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21.09.2020 06:52 Ответить
Це знак. Що б він значив...?
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21.09.2020 07:05 Ответить
Просто хмаринка над Хабаровськом
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21.09.2020 07:30 Ответить
Лукашенко выстоял и побеждает вдолгую.
А БЕЛЫЕ ХОДОКИ НЕТ.
Их абсолютное меньшинство.
Потому что хождения в никуда кончаются нигде.
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21.09.2020 06:55 Ответить
Яник теж спочатку "вистояв" та взяв у х&ла 3 млрд. І де зараз "легитимний"?
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21.09.2020 07:04 Ответить
Тобто БТР-и, вогнепальна зброя, вбитi й пораненi - то було "панарошку"?
Ну ви й "ЧМО", нешановний.
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21.09.2020 08:06 Ответить
Як на мене, то присутність протестів має бути на очах завжди. Закидайте всі дерева в містах біло-червоними стрічками. Звісно це буде для комунальників зайвий клопіт, щоб їх знімати, але це дуже підніме протестні настрої. Закидуйте вночі і до обід вони провисять в будь якому разі, зняти не встигнуть. Вночі знову стрічки. І так кожну ніч. Люди будуть бачити, що комусь не байдуже. І на мусорів це буде впливати деморалізуюче. Це добре працювало в Україні на Першому, Помаранчевому Майдані. Він, доречі, теж був мирний. Ні зброї, ні навіть потикачів ніхто не мав при собі. І Майдан тоді переміг, були перевибори.
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21.09.2020 07:03 Ответить
Як це робити? Купуєте два білих простирадла і червону фарбу для бавовняних тканин. Одне простирадло фарбуєте. Потім їх ріжете на стрічкі по метру і зв'язуєте по двоє. Десь посередині на невеликій відстані дві гайки М16 і все це в кишеню. Вже стемніло? Одягаємо медмаску і на людне перехрестя. Влучний кидок і на світлофорі майорять на вітру і втішають око біла і червона стрічки)).
Але стояти і світити на них не варто. Включаємо задню і йдемо огородами з іншим виробом на інше перехрестя. Це робота. Оплачується перемогою. В окремі ночі ми помаранчевих стрічок по сотні розвішували. До 2010го деякі з них на деревах висіли. Потім Янек дав команду і їх всі познімали комунальники))
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21.09.2020 08:53 Ответить
Доречі, муніципалітет навіть паркани зносив, де було написано балончиком "Зека геть!"))
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21.09.2020 08:58 Ответить
ПлощядьнУтиє...
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21.09.2020 07:28 Ответить
Ну, вышли 100 тысяч, как на Болотную, ну и что? Прошлись, сами себе понравились, получили ****.лей, отдали за решетку еще 167 человек. Дальше что? Лука сказал, что власть у него можно забрать только убив его. Может пора удовлетворить просьбу злодея. А мирный протест за мировую историю был успешно использован Махатма Ганди только один раз. Диалог оппозиции велся с парламентом и конституционной монархией, которые не могли управлять разваливающейся империей. Англия добровольно уходила из своих колоний. А сейчас, что можно сравнить Лукашенко с английской королевой и Черчиллем, а пророссийскую "оппозицию" с величайшим человеком в истории человечества?
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21.09.2020 08:52 Ответить
Других белорусов нет и наверное не будет. Многие отметили неспособность устроить радикальных мер.

https://echo.msk.ru/news/2696987-echo.html

Политолог Валерий Соловей выразил мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит быть главой государства, несмотря на протесты после выборов, поскольку белорусская оппозиция слаба.
«Ключевой фактор - это время, а второй - поведение, отвага. Дело не в силе Лукашенко. Его власть была надломлена, это совершенно очевидно. Дело в слабости оппозиции, а точнее в слабости белорусского общества, которое не готово пойти на кардинальные действия, а их было бы очень просто организовать», - сказал он.
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21.09.2020 12:09 Ответить
Де росія - там насилля, беззаконня і війна. Там ху?ло за рік зробить із Білорусі Північну Корею. А що, поляки вже передумали нападати? Ми вам розповідали про засррашкіну пропаганду - але ви повелися і навіть війська направили на кордон до Польщі, а московити "брати" зайшли вільно і за одного зрадника і свого агента лукаша поневолять весь народ. А ви і надалі вважайте їх братами.
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21.09.2020 09:36 Ответить
 
 