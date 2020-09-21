Марш справедливости в Минске: 100 тысяч участников, 167 задержанных
В воскресенье, 20 сентября, в Минске прошел Марш справедливости. Массовые акции были и в других городах Беларуси. Участников задерживали в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве.
По данным правозащитной организации "Вясна", в Минске задержаны 167 человек, в регионах - 69, передает Цензор.НЕТ.
Среди задержанных - известный пластический хирург Алексей Дужий, доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев, фотограф и документалист Николай Маминов, а также уволившийся сотрудник Белтелерадиокомпании, автор Youtube-канала "Не по телику" Сергей Козлович, информирует TUT.BY.
В то же время, в разных городах мира тысячи человек вышли в поддержку белорусов. В марше в Минске, по подсчетам Reuters и Белапан, участвовали как минимум 100 тысяч человек, пишет NEXTA.
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та рупорів лука позбавив білорусів...ні радіо, ні тв...
лише соціальні мережі, які всих білорусів не охоплюють
Щоб розвалити країну їм тільки дудок і не вистачає.
Пусть ОМОН попробует его остановить и загнать на штрафплощадку.
Мітингувальники рахують ноги, а влада цю кількість поділяє на 2.
Тому й цифри різні.
Я смотрю, белорусы понимают толк в извращениях.
А БЕЛЫЕ ХОДОКИ НЕТ.
Их абсолютное меньшинство.
Потому что хождения в никуда кончаются нигде.
Ну ви й "ЧМО", нешановний.
Але стояти і світити на них не варто. Включаємо задню і йдемо огородами з іншим виробом на інше перехрестя. Це робота. Оплачується перемогою. В окремі ночі ми помаранчевих стрічок по сотні розвішували. До 2010го деякі з них на деревах висіли. Потім Янек дав команду і їх всі познімали комунальники))
https://echo.msk.ru/news/2696987-echo.html
Политолог Валерий Соловей выразил мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит быть главой государства, несмотря на протесты после выборов, поскольку белорусская оппозиция слаба.
«Ключевой фактор - это время, а второй - поведение, отвага. Дело не в силе Лукашенко. Его власть была надломлена, это совершенно очевидно. Дело в слабости оппозиции, а точнее в слабости белорусского общества, которое не готово пойти на кардинальные действия, а их было бы очень просто организовать», - сказал он.