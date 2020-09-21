Марш справедливості в Мінську: 100 тисяч учасників, 167 затриманих

У неділю, 20 вересня, в Мінську відбувся Марш справедливості. Масові акції були і в інших містах Білорусі. Учасників затримували в Мінську, Гродні, Гомелі, Бресті та Могильові.

За даними правозахисної організації "Вясна", в Мінську затримано 167 осіб, у регіонах - 69, передає Цензор.НЕТ.

Серед затриманих - відомий пластичний хірург Олексій Дужий, довірена особа Світлани Тіхановської Олег Моісеєв, фотограф і документаліст Микола Мамінов, а також співробітник Білтелерадіокомпанії, який звільнився, автор Youtube-каналу "Не по телику" Сергій Козлович, інформує TUT.BY.

Водночас у різних містах світу тисячі людей вийшли на підтримку білорусів. У марші в Мінську, за підрахунками Reuters та Белапан, взяли участь щонайменше 100 тисяч осіб, пише NEXTA.

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