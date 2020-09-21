Марш справедливості в Мінську: 100 тисяч учасників, 167 затриманих
У неділю, 20 вересня, в Мінську відбувся Марш справедливості. Масові акції були і в інших містах Білорусі. Учасників затримували в Мінську, Гродні, Гомелі, Бресті та Могильові.
За даними правозахисної організації "Вясна", в Мінську затримано 167 осіб, у регіонах - 69, передає Цензор.НЕТ.
Серед затриманих - відомий пластичний хірург Олексій Дужий, довірена особа Світлани Тіхановської Олег Моісеєв, фотограф і документаліст Микола Мамінов, а також співробітник Білтелерадіокомпанії, який звільнився, автор Youtube-каналу "Не по телику" Сергій Козлович, інформує TUT.BY.
Водночас у різних містах світу тисячі людей вийшли на підтримку білорусів. У марші в Мінську, за підрахунками Reuters та Белапан, взяли участь щонайменше 100 тисяч осіб, пише NEXTA.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та рупорів лука позбавив білорусів...ні радіо, ні тв...
лише соціальні мережі, які всих білорусів не охоплюють
Щоб розвалити країну їм тільки дудок і не вистачає.
Пусть ОМОН попробует его остановить и загнать на штрафплощадку.
Мітингувальники рахують ноги, а влада цю кількість поділяє на 2.
Тому й цифри різні.
Я смотрю, белорусы понимают толк в извращениях.
А БЕЛЫЕ ХОДОКИ НЕТ.
Их абсолютное меньшинство.
Потому что хождения в никуда кончаются нигде.
Ну ви й "ЧМО", нешановний.
Але стояти і світити на них не варто. Включаємо задню і йдемо огородами з іншим виробом на інше перехрестя. Це робота. Оплачується перемогою. В окремі ночі ми помаранчевих стрічок по сотні розвішували. До 2010го деякі з них на деревах висіли. Потім Янек дав команду і їх всі познімали комунальники))
https://echo.msk.ru/news/2696987-echo.html
Политолог Валерий Соловей выразил мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит быть главой государства, несмотря на протесты после выборов, поскольку белорусская оппозиция слаба.
«Ключевой фактор - это время, а второй - поведение, отвага. Дело не в силе Лукашенко. Его власть была надломлена, это совершенно очевидно. Дело в слабости оппозиции, а точнее в слабости белорусского общества, которое не готово пойти на кардинальные действия, а их было бы очень просто организовать», - сказал он.