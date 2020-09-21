Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков

Президент России Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси после переговоров с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Диалог этот весьма доверительный, и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений", — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога". Песков напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. "Поэтому детали [встречи Путина и Лукашенко в Москве] все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне", — объяснил он.

Песков добавил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.

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"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным", - сказал Песков.

С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность Путину и Лукашенко откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

"Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным", — напомнил Песков по итогам прошедших в понедельник переговоров.

В Сочи 14 сентября прошли переговоры Путина и Лукашенко, обсуждались ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры президентов проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.