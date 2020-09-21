Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков
Президент России Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси после переговоров с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Диалог этот весьма доверительный, и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений", — сказал Песков.
Он отметил, что Путин и Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога". Песков напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. "Поэтому детали [встречи Путина и Лукашенко в Москве] все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне", — объяснил он.
Песков добавил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.
"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным", - сказал Песков.
С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность Путину и Лукашенко откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.
"Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным", — напомнил Песков по итогам прошедших в понедельник переговоров.
В Сочи 14 сентября прошли переговоры Путина и Лукашенко, обсуждались ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры президентов проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.
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а нам головная боль еще с севера
>Председатель Верховного суда Беларуси Валентин ****** предложил передать функции назначения судей областных и районных судов от президента местным Советам.
"Функции президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов - да, а что касается назначения судей областных и районных судов - думаю, это можно передать местным советам", - сказал ******, которого цитирует госагентство https://www.belta.by/ БелТА .
Глава ВС сообщил, что сейчас в судах всех уровней работают 1239 судей. "Нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства", - считает он.
выборы в местные советы. карусельщики
>могилевский лидер ОГП подробно рассказал на своей страничке в Фейсбук:
«Мы 16 февраля с 10 до 12 часов «дежурили» у школы 17, где расположены 3 избирательных участка Вишневецкого избирательного округа, где баллотируется Татьяна Сиваченко. Я обратил внимание, что подъехала сначала одна учебная машина. Из нее вышли, сходили в школу, вернулись и уехали. Затем подъехала вторая учебная машина, из которой вышли двое и пошли в школу. Долго не возвращались, когда выходили, за ними шел наш наблюдатель, сказал, что эти 2-е проголосовали на трех участках. На видео мужчину опознали, он - инструктор Автошколы "ГУО" Могилевский АУК"" Шинкарев Л.Ф.».
...до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл.ей меняли.
Самопровозглашенный беглый президент Тихановская дала https://news.tut.by/economics/701099.html просто шикарное интервью ...Приведу три цитаты:
1. "все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится - это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться"
2. "Мудрая Москва так не думает. Там понимают, что в наше время все можно решить путем диалога, к чему мы сейчас нынешнюю так называемую власть Беларуси призываем. И точно так же путем диалога будут решаться все остальные вопросы. И между странами, и по соглашениям, которые были заключены в этот период. Это не значит, что мы отказываемся от всех обязательств, абсолютно нет. Но мы хотим сказать о том, что только диалог спасет эту ситуацию. И тяжело, конечно, об этом говорить, нам, большинству, что Владимир Путин не учел мнение большинства белорусов. Потому что он должен понимать, что Лукашенко уже не владеет ситуацией"
3. "господин Путин как мудрый руководитель все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко"
Фото кремлевской подстилки в качестве бонуса
https://bitter-onion.livejournal.com/3896697.html