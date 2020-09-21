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Новости Революция в Беларуси
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Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков

Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков

Президент России Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси после переговоров с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Диалог этот весьма доверительный, и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений", — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога". Песков напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. "Поэтому детали [встречи Путина и Лукашенко в Москве] все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне", — объяснил он.

Песков добавил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.

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"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным", - сказал Песков.

С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность Путину и Лукашенко откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

"Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным", — напомнил Песков по итогам прошедших в понедельник переговоров.

В Сочи 14 сентября прошли переговоры Путина и Лукашенко, обсуждались ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры президентов проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.

Беларусь (7901) Лукашенко Александр (3613) Песков Дмитрий (1895) путин владимир (31328)


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Топ комментарии
+13
"Поддержка" Путина уж очень ярко проявилась в Крыму и на Донбассе, а до этого - и в Грузии.
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21.09.2020 07:26
+9
путин гопник , а не мудрый ,это даже ребенку понятно
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21.09.2020 07:26
+6
Возможный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в ЕС
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21.09.2020 07:40
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Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 5440
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21.09.2020 07:19 Ответить
Лукавый тоже назвал его мудрым , зачем тогда менять шило на мыло
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21.09.2020 07:25 Ответить
не знал -что оккупация и захват чужой территории сегодня называют "конституционной реформой" убогие да блажливые... увы даже и не поймут... что произошло то....
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21.09.2020 09:07 Ответить
який це захват чужой тєріторії?)) білорасєя і расєя союзна держава, ти багато чого не знаєш якщо таку херню пишеш...)))
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21.09.2020 18:54 Ответить
разруха начинается в голове (с)
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21.09.2020 09:46 Ответить
Пазури масковских империалистов вцепились в Беларусь. Одно можно сказать ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!
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21.09.2020 07:22 Ответить
Скоріш, не живе, а стоїть раком перед "братскім народом". І не "Білорусь", такої країни не існує, а "Бєларюзькє Фєдєральний Окруґ рашистскай підєрациі"
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21.09.2020 08:46 Ответить
могилевско-белорусская губерния, имхо
а нам головная боль еще с севера
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21.09.2020 09:41 Ответить
вони у позиції тварини рака перед расеєю вже майже тридцять років стоять отже це вже статеві партнери...)))
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21.09.2020 18:57 Ответить
а Баба Яга против !
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21.09.2020 07:22 Ответить
Обнуление дафай !
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21.09.2020 07:23 Ответить
"Поддержка" Путина уж очень ярко проявилась в Крыму и на Донбассе, а до этого - и в Грузии.
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21.09.2020 07:26 Ответить
Толя шо ты гонишь ?
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21.09.2020 07:27 Ответить
Только самогон.
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21.09.2020 08:44 Ответить
путин гопник , а не мудрый ,это даже ребенку понятно
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21.09.2020 07:26 Ответить
В Китае COVID-19 обнаружили на упаковке с морепродуктами из России
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21.09.2020 07:29 Ответить
дам пупкину подержаца за мою флейту..бонус - дам поиграть
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21.09.2020 07:31 Ответить
любой продукт из россии надо проверять на коронавирус и новичок
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21.09.2020 07:31 Ответить
в любом военторге можно купить новичок и танк34
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21.09.2020 07:34 Ответить
украинский боксер тяжеловес виктор вихрист нокаутировал испанца в третьем раунде.с победой вас украинцы
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21.09.2020 07:38 Ответить
если бы лаптя , тогда Пэрэмога ,а так обычный бой
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21.09.2020 07:42 Ответить
Возможный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в ЕС
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21.09.2020 07:40 Ответить
Мерц назвал бомбардировки в Сирии "варварскими действиями" армии РФ, за которые отвечает Путин, и поддержал ужесточение политики в отношении Москвы в свете отравления Навального.
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21.09.2020 07:41 Ответить
торговый союз нацистской германией и ссср был подписан 19 августа 1939г.
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21.09.2020 07:44 Ответить
І в чому вона полягає ?
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21.09.2020 07:46 Ответить
торговый союз между фашисткой италией мусолини был подписан весной 1933 года
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21.09.2020 07:49 Ответить
Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 2083
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21.09.2020 07:56 Ответить
А что это за реформа. Предлагается назначать судей какими то местными советами. Избранные и назначенные такими же лукашистами.

>Председатель Верховного суда Беларуси Валентин ****** предложил передать функции назначения судей областных и районных судов от президента местным Советам.
"Функции президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов - да, а что касается назначения судей областных и районных судов - думаю, это можно передать местным советам", - сказал ******, которого цитирует госагентство https://www.belta.by/ БелТА .
Глава ВС сообщил, что сейчас в судах всех уровней работают 1239 судей. "Нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства", - считает он.

выборы в местные советы. карусельщики

>могилевский лидер ОГП подробно рассказал на своей страничке в Фейсбук:
«Мы 16 февраля с 10 до 12 часов «дежурили» у школы 17, где расположены 3 избирательных участка Вишневецкого избирательного округа, где баллотируется Татьяна Сиваченко. Я обратил внимание, что подъехала сначала одна учебная машина. Из нее вышли, сходили в школу, вернулись и уехали. Затем подъехала вторая учебная машина, из которой вышли двое и пошли в школу. Долго не возвращались, когда выходили, за ними шел наш наблюдатель, сказал, что эти 2-е проголосовали на трех участках. На видео мужчину опознали, он - инструктор Автошколы "ГУО" Могилевский АУК"" Шинкарев Л.Ф.».
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21.09.2020 07:55 Ответить
Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 8539
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21.09.2020 07:57 Ответить
напомнило бородатый анекдот:

...до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл.ей меняли.
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21.09.2020 08:00 Ответить
не публичный ,а приличный дом
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21.09.2020 08:02 Ответить
Усцатый Песков - набор крайне обтекаемых и циничных фраз над телом поставленного раком Лукашенко. В понятии раши, конституционная реформа - углубление интеграции Союзного Государства, то-есть создание единого государства во главе с вечным путиным. Ни о каких демократических свободах, реформах управления страной, общественном контроле над президентом и высшим законодательным органом даже речи не идет. Просто будет создана еще одна Чечня (читай - Белоруссия) с абсолютной властью ставленника кремля и подчинением его напрямую Москве. Народу бросят подачку в виде поднятия социальных стандартов за счет денег РФ, а возглавивший страну получит "ярлык на княжение" от Золотой Орды. А будет ли это ослабленный кремлевскими консервами Лукашенко, либо Тихановская, Бабарико или Цепкало - вопрос второй и для путина не принципиальный. Ему важнее - личная преданность, о которой наперебой поют как Лукашенко, так и "оппозиция", кремль, в любом случае, - в выиграше.
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21.09.2020 08:32 Ответить
Ну шо, Тихановская. Вот тебе и помощь Вовы Пу, как ты и просила. Еще и войска введет.
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21.09.2020 08:38 Ответить
мудро введет, по-братски
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21.09.2020 09:43 Ответить
Як же остогидли це стрипихате чмо зі своїм плешивим віртухаєм...це пиз....ць !
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21.09.2020 08:48 Ответить
Дополнить Конституцию пунктом: "Президентом Белоруси считать *****. Пожизнено.".
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21.09.2020 08:55 Ответить
всё обнулить. угадал?
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21.09.2020 09:26 Ответить
говорящая голова говорящей головы конторы сказала...
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21.09.2020 09:42 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3896697.html Резко завоняло Медведчуком и Зеленским

Самопровозглашенный беглый президент Тихановская дала https://news.tut.by/economics/701099.html просто шикарное интервью ...Приведу три цитаты:

1. "все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится - это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться"

2. "Мудрая Москва так не думает. Там понимают, что в наше время все можно решить путем диалога, к чему мы сейчас нынешнюю так называемую власть Беларуси призываем. И точно так же путем диалога будут решаться все остальные вопросы. И между странами, и по соглашениям, которые были заключены в этот период. Это не значит, что мы отказываемся от всех обязательств, абсолютно нет. Но мы хотим сказать о том, что только диалог спасет эту ситуацию. И тяжело, конечно, об этом говорить, нам, большинству, что Владимир Путин не учел мнение большинства белорусов. Потому что он должен понимать, что Лукашенко уже не владеет ситуацией"

3. "господин Путин как мудрый руководитель все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко"

Фото кремлевской подстилки в качестве бонуса

Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6523

https://bitter-onion.livejournal.com/3896697.html
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21.09.2020 10:12 Ответить
Наперснички решили с Конституцией поиграться!
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21.09.2020 10:27 Ответить
"Папенька согласился!" - "Обыкновенное чудо"
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21.09.2020 11:36 Ответить
Если Пуйло гарантирует, что что-то никогда не случиться, значит скоро произойдет именно оно. Особенно, когда речь идет об "абсолютном невмешательстве в дела друг друга". Возможно, "их там неты" уже в Белоруссии.
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21.09.2020 11:54 Ответить
ясно. лука будет держаться на росс штыках.
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21.09.2020 20:14 Ответить
 
 