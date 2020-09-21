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Новини Революція в Білорусі
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Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі, - Пєсков

Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі після переговорів із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він сказав в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін", фрагмент якої було показано в програмі "Вести недели" на телеканалі "Россия 1".

"Діалог цей вельми довірчий, і водночас він вкрай предметний. Тому що і той, і другий розбираються в деталях двосторонніх відносин", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що Путін і Лукашенко "мають давню історію свого діалогу". Пєсков нагадав, що спілкуванню президентів завжди передують переговори делегацій двох країн. "Тому деталі [зустрічі Путіна і Лукашенка в Москві] всі були підготовлені і всі були опрацьовані для того, щоб уже президенти обговорили їх на найвищому рівні", - пояснив він.

Пєсков додав, що рівень довіри і поваги між Росією і Білоруссю гарантує абсолютне невтручання в справи одне одного.

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"У нас Союзна держава, ми найближчі союзники, і рівень взаємної довіри, взаємної поваги, з одного боку, гарантує абсолютне невтручання у внутрішні справи один одного, що неодноразово демонструвалося президентом Путіним", - сказав Пєсков.

З другого боку, наголосив представник Кремля, це дає можливість Путіну і Лукашенку відверто обмінятися думками з найбільш актуальних питань.

"Звичайно ж, події останніх тижнів у Білорусі не могли не справити вплив. Крім того, ми знаємо ініціативу президента Лукашенка про проведення конституційної реформи, про запуск відповідного процесу, і ця тематика також порушувалася, і ця ініціатива також була підтримана президентом Путіним", - нагадав Пєсков за підсумками переговорів, що відбулися в понеділок.

У Сочі 14 вересня відбулися переговори Путіна і Лукашенка, обговорювалися ключові теми двосторонніх відносин. Переговори президентів проходили переважно віч-на-віч і тривали приблизно чотири години.

Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2655) Пєсков Дмитро (1646) путін володимир (23881)


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Топ коментарі
+13
"Поддержка" Путина уж очень ярко проявилась в Крыму и на Донбассе, а до этого - и в Грузии.
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21.09.2020 07:26
+9
путин гопник , а не мудрый ,это даже ребенку понятно
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21.09.2020 07:26
+6
Возможный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в ЕС
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21.09.2020 07:40
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Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 5440
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21.09.2020 07:19 Відповісти
Лукавый тоже назвал его мудрым , зачем тогда менять шило на мыло
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21.09.2020 07:25 Відповісти
не знал -что оккупация и захват чужой территории сегодня называют "конституционной реформой" убогие да блажливые... увы даже и не поймут... что произошло то....
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21.09.2020 09:07 Відповісти
який це захват чужой тєріторії?)) білорасєя і расєя союзна держава, ти багато чого не знаєш якщо таку херню пишеш...)))
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21.09.2020 18:54 Відповісти
разруха начинается в голове (с)
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21.09.2020 09:46 Відповісти
Пазури масковских империалистов вцепились в Беларусь. Одно можно сказать ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!
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21.09.2020 07:22 Відповісти
Скоріш, не живе, а стоїть раком перед "братскім народом". І не "Білорусь", такої країни не існує, а "Бєларюзькє Фєдєральний Окруґ рашистскай підєрациі"
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21.09.2020 08:46 Відповісти
могилевско-белорусская губерния, имхо
а нам головная боль еще с севера
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21.09.2020 09:41 Відповісти
вони у позиції тварини рака перед расеєю вже майже тридцять років стоять отже це вже статеві партнери...)))
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21.09.2020 18:57 Відповісти
а Баба Яга против !
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21.09.2020 07:22 Відповісти
Обнуление дафай !
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21.09.2020 07:23 Відповісти
"Поддержка" Путина уж очень ярко проявилась в Крыму и на Донбассе, а до этого - и в Грузии.
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21.09.2020 07:26 Відповісти
Толя шо ты гонишь ?
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21.09.2020 07:27 Відповісти
Только самогон.
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21.09.2020 08:44 Відповісти
путин гопник , а не мудрый ,это даже ребенку понятно
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21.09.2020 07:26 Відповісти
В Китае COVID-19 обнаружили на упаковке с морепродуктами из России
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21.09.2020 07:29 Відповісти
дам пупкину подержаца за мою флейту..бонус - дам поиграть
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21.09.2020 07:31 Відповісти
любой продукт из россии надо проверять на коронавирус и новичок
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21.09.2020 07:31 Відповісти
в любом военторге можно купить новичок и танк34
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21.09.2020 07:34 Відповісти
украинский боксер тяжеловес виктор вихрист нокаутировал испанца в третьем раунде.с победой вас украинцы
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21.09.2020 07:38 Відповісти
если бы лаптя , тогда Пэрэмога ,а так обычный бой
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21.09.2020 07:42 Відповісти
Возможный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в ЕС
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21.09.2020 07:40 Відповісти
Мерц назвал бомбардировки в Сирии "варварскими действиями" армии РФ, за которые отвечает Путин, и поддержал ужесточение политики в отношении Москвы в свете отравления Навального.
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21.09.2020 07:41 Відповісти
торговый союз нацистской германией и ссср был подписан 19 августа 1939г.
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21.09.2020 07:44 Відповісти
І в чому вона полягає ?
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21.09.2020 07:46 Відповісти
торговый союз между фашисткой италией мусолини был подписан весной 1933 года
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21.09.2020 07:49 Відповісти
Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 2083
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21.09.2020 07:56 Відповісти
А что это за реформа. Предлагается назначать судей какими то местными советами. Избранные и назначенные такими же лукашистами.

>Председатель Верховного суда Беларуси Валентин ****** предложил передать функции назначения судей областных и районных судов от президента местным Советам.
"Функции президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов - да, а что касается назначения судей областных и районных судов - думаю, это можно передать местным советам", - сказал ******, которого цитирует госагентство https://www.belta.by/ БелТА .
Глава ВС сообщил, что сейчас в судах всех уровней работают 1239 судей. "Нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства", - считает он.

выборы в местные советы. карусельщики

>могилевский лидер ОГП подробно рассказал на своей страничке в Фейсбук:
«Мы 16 февраля с 10 до 12 часов «дежурили» у школы 17, где расположены 3 избирательных участка Вишневецкого избирательного округа, где баллотируется Татьяна Сиваченко. Я обратил внимание, что подъехала сначала одна учебная машина. Из нее вышли, сходили в школу, вернулись и уехали. Затем подъехала вторая учебная машина, из которой вышли двое и пошли в школу. Долго не возвращались, когда выходили, за ними шел наш наблюдатель, сказал, что эти 2-е проголосовали на трех участках. На видео мужчину опознали, он - инструктор Автошколы "ГУО" Могилевский АУК"" Шинкарев Л.Ф.».
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21.09.2020 07:55 Відповісти
Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 8539
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21.09.2020 07:57 Відповісти
напомнило бородатый анекдот:

...до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл.ей меняли.
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21.09.2020 08:00 Відповісти
не публичный ,а приличный дом
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21.09.2020 08:02 Відповісти
Усцатый Песков - набор крайне обтекаемых и циничных фраз над телом поставленного раком Лукашенко. В понятии раши, конституционная реформа - углубление интеграции Союзного Государства, то-есть создание единого государства во главе с вечным путиным. Ни о каких демократических свободах, реформах управления страной, общественном контроле над президентом и высшим законодательным органом даже речи не идет. Просто будет создана еще одна Чечня (читай - Белоруссия) с абсолютной властью ставленника кремля и подчинением его напрямую Москве. Народу бросят подачку в виде поднятия социальных стандартов за счет денег РФ, а возглавивший страну получит "ярлык на княжение" от Золотой Орды. А будет ли это ослабленный кремлевскими консервами Лукашенко, либо Тихановская, Бабарико или Цепкало - вопрос второй и для путина не принципиальный. Ему важнее - личная преданность, о которой наперебой поют как Лукашенко, так и "оппозиция", кремль, в любом случае, - в выиграше.
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21.09.2020 08:32 Відповісти
Ну шо, Тихановская. Вот тебе и помощь Вовы Пу, как ты и просила. Еще и войска введет.
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21.09.2020 08:38 Відповісти
мудро введет, по-братски
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21.09.2020 09:43 Відповісти
Як же остогидли це стрипихате чмо зі своїм плешивим віртухаєм...це пиз....ць !
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21.09.2020 08:48 Відповісти
Дополнить Конституцию пунктом: "Президентом Белоруси считать *****. Пожизнено.".
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21.09.2020 08:55 Відповісти
всё обнулить. угадал?
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21.09.2020 09:26 Відповісти
говорящая голова говорящей головы конторы сказала...
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21.09.2020 09:42 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3896697.html Резко завоняло Медведчуком и Зеленским

Самопровозглашенный беглый президент Тихановская дала https://news.tut.by/economics/701099.html просто шикарное интервью ...Приведу три цитаты:

1. "все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится - это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться"

2. "Мудрая Москва так не думает. Там понимают, что в наше время все можно решить путем диалога, к чему мы сейчас нынешнюю так называемую власть Беларуси призываем. И точно так же путем диалога будут решаться все остальные вопросы. И между странами, и по соглашениям, которые были заключены в этот период. Это не значит, что мы отказываемся от всех обязательств, абсолютно нет. Но мы хотим сказать о том, что только диалог спасет эту ситуацию. И тяжело, конечно, об этом говорить, нам, большинству, что Владимир Путин не учел мнение большинства белорусов. Потому что он должен понимать, что Лукашенко уже не владеет ситуацией"

3. "господин Путин как мудрый руководитель все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко"

Фото кремлевской подстилки в качестве бонуса

Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6523

https://bitter-onion.livejournal.com/3896697.html
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21.09.2020 10:12 Відповісти
Наперснички решили с Конституцией поиграться!
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21.09.2020 10:27 Відповісти
"Папенька согласился!" - "Обыкновенное чудо"
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21.09.2020 11:36 Відповісти
Если Пуйло гарантирует, что что-то никогда не случиться, значит скоро произойдет именно оно. Особенно, когда речь идет об "абсолютном невмешательстве в дела друг друга". Возможно, "их там неты" уже в Белоруссии.
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21.09.2020 11:54 Відповісти
ясно. лука будет держаться на росс штыках.
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21.09.2020 20:14 Відповісти
 
 