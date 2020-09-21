Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі після переговорів із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він сказав в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін", фрагмент якої було показано в програмі "Вести недели" на телеканалі "Россия 1".
"Діалог цей вельми довірчий, і водночас він вкрай предметний. Тому що і той, і другий розбираються в деталях двосторонніх відносин", - сказав Пєсков.
Він зазначив, що Путін і Лукашенко "мають давню історію свого діалогу". Пєсков нагадав, що спілкуванню президентів завжди передують переговори делегацій двох країн. "Тому деталі [зустрічі Путіна і Лукашенка в Москві] всі були підготовлені і всі були опрацьовані для того, щоб уже президенти обговорили їх на найвищому рівні", - пояснив він.
Пєсков додав, що рівень довіри і поваги між Росією і Білоруссю гарантує абсолютне невтручання в справи одне одного.
"У нас Союзна держава, ми найближчі союзники, і рівень взаємної довіри, взаємної поваги, з одного боку, гарантує абсолютне невтручання у внутрішні справи один одного, що неодноразово демонструвалося президентом Путіним", - сказав Пєсков.
З другого боку, наголосив представник Кремля, це дає можливість Путіну і Лукашенку відверто обмінятися думками з найбільш актуальних питань.
"Звичайно ж, події останніх тижнів у Білорусі не могли не справити вплив. Крім того, ми знаємо ініціативу президента Лукашенка про проведення конституційної реформи, про запуск відповідного процесу, і ця тематика також порушувалася, і ця ініціатива також була підтримана президентом Путіним", - нагадав Пєсков за підсумками переговорів, що відбулися в понеділок.
У Сочі 14 вересня відбулися переговори Путіна і Лукашенка, обговорювалися ключові теми двосторонніх відносин. Переговори президентів проходили переважно віч-на-віч і тривали приблизно чотири години.
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а нам головная боль еще с севера
>Председатель Верховного суда Беларуси Валентин ****** предложил передать функции назначения судей областных и районных судов от президента местным Советам.
"Функции президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов - да, а что касается назначения судей областных и районных судов - думаю, это можно передать местным советам", - сказал ******, которого цитирует госагентство https://www.belta.by/ БелТА .
Глава ВС сообщил, что сейчас в судах всех уровней работают 1239 судей. "Нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства", - считает он.
выборы в местные советы. карусельщики
>могилевский лидер ОГП подробно рассказал на своей страничке в Фейсбук:
«Мы 16 февраля с 10 до 12 часов «дежурили» у школы 17, где расположены 3 избирательных участка Вишневецкого избирательного округа, где баллотируется Татьяна Сиваченко. Я обратил внимание, что подъехала сначала одна учебная машина. Из нее вышли, сходили в школу, вернулись и уехали. Затем подъехала вторая учебная машина, из которой вышли двое и пошли в школу. Долго не возвращались, когда выходили, за ними шел наш наблюдатель, сказал, что эти 2-е проголосовали на трех участках. На видео мужчину опознали, он - инструктор Автошколы "ГУО" Могилевский АУК"" Шинкарев Л.Ф.».
...до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл.ей меняли.
Самопровозглашенный беглый президент Тихановская дала https://news.tut.by/economics/701099.html просто шикарное интервью ...Приведу три цитаты:
1. "все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится - это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться"
2. "Мудрая Москва так не думает. Там понимают, что в наше время все можно решить путем диалога, к чему мы сейчас нынешнюю так называемую власть Беларуси призываем. И точно так же путем диалога будут решаться все остальные вопросы. И между странами, и по соглашениям, которые были заключены в этот период. Это не значит, что мы отказываемся от всех обязательств, абсолютно нет. Но мы хотим сказать о том, что только диалог спасет эту ситуацию. И тяжело, конечно, об этом говорить, нам, большинству, что Владимир Путин не учел мнение большинства белорусов. Потому что он должен понимать, что Лукашенко уже не владеет ситуацией"
3. "господин Путин как мудрый руководитель все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко"
Фото кремлевской подстилки в качестве бонуса
https://bitter-onion.livejournal.com/3896697.html