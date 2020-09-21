Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі після переговорів із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він сказав в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін", фрагмент якої було показано в програмі "Вести недели" на телеканалі "Россия 1".

"Діалог цей вельми довірчий, і водночас він вкрай предметний. Тому що і той, і другий розбираються в деталях двосторонніх відносин", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що Путін і Лукашенко "мають давню історію свого діалогу". Пєсков нагадав, що спілкуванню президентів завжди передують переговори делегацій двох країн. "Тому деталі [зустрічі Путіна і Лукашенка в Москві] всі були підготовлені і всі були опрацьовані для того, щоб уже президенти обговорили їх на найвищому рівні", - пояснив він.

Пєсков додав, що рівень довіри і поваги між Росією і Білоруссю гарантує абсолютне невтручання в справи одне одного.

Дивіться також: У білоруському Гродно ОМОН затягнув в автозак жінку на пізньому терміні вагітності. ВIДЕО

"У нас Союзна держава, ми найближчі союзники, і рівень взаємної довіри, взаємної поваги, з одного боку, гарантує абсолютне невтручання у внутрішні справи один одного, що неодноразово демонструвалося президентом Путіним", - сказав Пєсков.

З другого боку, наголосив представник Кремля, це дає можливість Путіну і Лукашенку відверто обмінятися думками з найбільш актуальних питань.

"Звичайно ж, події останніх тижнів у Білорусі не могли не справити вплив. Крім того, ми знаємо ініціативу президента Лукашенка про проведення конституційної реформи, про запуск відповідного процесу, і ця тематика також порушувалася, і ця ініціатива також була підтримана президентом Путіним", - нагадав Пєсков за підсумками переговорів, що відбулися в понеділок.

У Сочі 14 вересня відбулися переговори Путіна і Лукашенка, обговорювалися ключові теми двосторонніх відносин. Переговори президентів проходили переважно віч-на-віч і тривали приблизно чотири години.