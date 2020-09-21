На канадско-американской границе задержали женщину, подозреваемую в попытке отравления Трампа

Подозреваемую в попытке отравления американского лидера Дональда Трампа ядом рицин задержали при попытке въезда в США из Канады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах.

По его данным, задержание провели сотрудники Таможенно-пограничной службы США (при министерстве национальной безопасности страны. - Ред.). Канал CNN уточнил, что женщина была задержана в штате Нью-Йорк на пограничном переходе. По его словам, она была вооружена.

19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу.

При изучении корреспонденции в одной из посылок обнаружили рицин. Рицин - это высокотоксичный яд растительного происхождения и для человека может быть смертельно опасен. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов.

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Это не первый случай, когда сотрудники служб безопасности в Белом доме перехватывают опасные посылки. В 2018 году бывший служащий ВМС США был обвинен в отправке писем с рицином в Белый дом и Пентагон. Письма с этим ядом отправляли и бывшему президенту США Бараку Обаме.



