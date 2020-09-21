РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11129 посетителей онлайн
Новости
7 659 36

На канадско-американской границе задержали женщину, подозреваемую в попытке отравления Трампа

На канадско-американской границе задержали женщину, подозреваемую в попытке отравления Трампа

Подозреваемую в попытке отравления американского лидера Дональда Трампа ядом рицин задержали при попытке въезда в США из Канады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах.

По его данным, задержание провели сотрудники Таможенно-пограничной службы США (при министерстве национальной безопасности страны. - Ред.). Канал CNN уточнил, что женщина была задержана в штате Нью-Йорк на пограничном переходе. По его словам, она была вооружена.

19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу.

При изучении корреспонденции в одной из посылок обнаружили рицин. Рицин - это высокотоксичный яд растительного происхождения и для человека может быть смертельно опасен. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным. ВИДЕО

Это не первый случай, когда сотрудники служб безопасности в Белом доме перехватывают опасные посылки. В 2018 году бывший служащий ВМС США был обвинен в отправке писем с рицином в Белый дом и Пентагон. Письма с этим ядом отправляли и бывшему президенту США Бараку Обаме.

отравление (1584) США (26860) яд (56) Трамп Дональд (5395)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Еще совсем недавно первой утренней новостью была сводка с войны.
Вот так уже забываем что происходит на Донбассе. Уже не интересно.
В чистом виде Приднестровье-2.
показать весь комментарий
21.09.2020 07:56
+8
Потрібно ж якось перед виборами собі рейтинг піднімати. Явна прослідковується кремлівська режисура.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:26
+6
_Ясно... Значит примерно так: по придуманному кремлём плану будет обнаружено что она связана с кем-то из окружения Байдена.
показать весь комментарий
21.09.2020 07:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Ясно... Значит примерно так: по придуманному кремлём плану будет обнаружено что она связана с кем-то из окружения Байдена.
показать весь комментарий
21.09.2020 07:45 Ответить
Не верзи муйню, убоге.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:33 Ответить
Кордони закриті. Вона мусила мати серйозні причини, щоб її пустили.
показать весь комментарий
21.09.2020 07:45 Ответить
Касторовые бобы? Попахивает поносом...
показать весь комментарий
21.09.2020 07:46 Ответить
Еее вычислили потому что этот яд известен. Можно было ему отправить "бинарный яд" например килограмм слив и пакет молока. Ник тобы и не догадался что это смертельное оружие - Трамп даже не успел бы сказать "Доктор помоги!"
показать весь комментарий
21.09.2020 09:15 Ответить
Не факт,что это такая убийственная смесь сливы и молоко))) меня такое, например,не берет
показать весь комментарий
21.09.2020 10:07 Ответить
Значит что то вы делаете не так. У все обычно получается ч первого раза Нужны молоко и сливы не прошедшие термообработку. Кисломолочка не подходит, только сырое молоко
Попробуйте Ананас и молоко
показать весь комментарий
21.09.2020 10:18 Ответить
Еще совсем недавно первой утренней новостью была сводка с войны.
Вот так уже забываем что происходит на Донбассе. Уже не интересно.
В чистом виде Приднестровье-2.
показать весь комментарий
21.09.2020 07:56 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2020 08:00 Ответить
Це з фб:

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
2m9t tmiSponngunngsofrescd ·
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.30 21 вересня 2020 року
Слава Україні!
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається спокійною та повністю контролюється українськими підрозділами. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються умов домовленостей.
Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували.
На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.
Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей. Так, поблизу Мар'їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2. Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об'єднаних сил спостерігається тиша. Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Слава Україні!
показать весь комментарий
21.09.2020 08:05 Ответить
ПОМ-2 дуже небезпечна міна виробництва расєї. Знешкодити її неможливо - тільки підрив.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:14 Ответить
Всё хорошо, прекрасная маркиза.
А дом мы вам вернем ... когда-нибудь.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:15 Ответить
Вы не правы, всё есть, читайте внимательно.
показать весь комментарий
21.09.2020 09:39 Ответить
ДУЖЕ цікаво, як вони її вичислили???? Чи вона настільки тупа, що на конверті написала СВІЙ СПРАВЖНІЙ адрес "Від кого"??? Чи її хтось підставив??? Чи спец. служби тупо взяли першого, хто попався під руку з кривою мордою обличчя??? ОДНІ ПИТАННЯ - ЖОДНИХ ВІДПОВІДЕЙ....
показать весь комментарий
21.09.2020 08:11 Ответить
в белом доме никто не получил письмо и оно вернулось назад к отправителю))) такие дела
показать весь комментарий
21.09.2020 08:47 Ответить
А, т.е. она всё-таки написала обратный адрес?😁
показать весь комментарий
21.09.2020 09:34 Ответить
Сейчас на каждом столбе стоят камеры. По письму определили место откуда отправили, приблизительное время. А дальше дело техники, определяют круг лиц а дальше по тем же камерам ведут до места жительства или автомобиля на котором он приехал.
Еще могут пробить по телефонам. На смартфонах есть геолокация, которая определяет в какое время где ты находишься.
показать весь комментарий
21.09.2020 09:29 Ответить
Потрібно ж якось перед виборами собі рейтинг піднімати. Явна прослідковується кремлівська режисура.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:26 Ответить
Явно прослідковується мала кількість звивин у твоєму мозку й відсутність обізнаності.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:34 Ответить
все уже поняли, что ты очень любишь рыжего и его другана - хулио, но не негоже же так пригорать под каждым комментом.... Расслабься и просто слетай в Хуабей, отдохни))))
показать весь комментарий
21.09.2020 08:49 Ответить
зачем ему его еще подимать когда он и так высокий
показать весь комментарий
21.09.2020 11:35 Ответить
Вона планувала зробити йому коль парасолькою ?
показать весь комментарий
21.09.2020 08:34 Ответить
Дуже смішно.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:42 Ответить
А шприц в посылке был?
Или он должен был нюхнуть его как кокс?
показать весь комментарий
21.09.2020 08:53 Ответить
А мог бы и "новичок", но видать надеются, что пройдёт на второй срок старичок.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:59 Ответить
ихтамнет? чи зрада?
непонятка
показать весь комментарий
21.09.2020 09:39 Ответить
Просто дура. Даже ребенок знает что вся корреспонденция проверяется.
показать весь комментарий
21.09.2020 09:40 Ответить
Не успела добежать до канадской границы😁
показать весь комментарий
21.09.2020 09:39 Ответить
Трамп начинает разыгрывать спектакли. В следующем в него будут "стрылять"?
показать весь комментарий
21.09.2020 10:05 Ответить
В трусах нашли Новичок. А "профессор" Мирзаян который отвечал за вынос отходов извинился перед Трампом.
показать весь комментарий
21.09.2020 10:49 Ответить
Неплохо было бы такую посылочку отправить *****-"Лично в руки"
показать весь комментарий
21.09.2020 12:08 Ответить
Рицин - це високотоксична речовина, яку отримують з Рицинових бобів при виробництві касторової олії.

При ковтанні викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотеча шлунку і кишечника, за якими слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.
показать весь комментарий
21.09.2020 13:23 Ответить
неадекватов-демократов хватает.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:09 Ответить
 
 