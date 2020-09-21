На канадско-американской границе задержали женщину, подозреваемую в попытке отравления Трампа
Подозреваемую в попытке отравления американского лидера Дональда Трампа ядом рицин задержали при попытке въезда в США из Канады.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах.
По его данным, задержание провели сотрудники Таможенно-пограничной службы США (при министерстве национальной безопасности страны. - Ред.). Канал CNN уточнил, что женщина была задержана в штате Нью-Йорк на пограничном переходе. По его словам, она была вооружена.
19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу.
При изучении корреспонденции в одной из посылок обнаружили рицин. Рицин - это высокотоксичный яд растительного происхождения и для человека может быть смертельно опасен. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов.
Это не первый случай, когда сотрудники служб безопасности в Белом доме перехватывают опасные посылки. В 2018 году бывший служащий ВМС США был обвинен в отправке писем с рицином в Белый дом и Пентагон. Письма с этим ядом отправляли и бывшему президенту США Бараку Обаме.
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Вот так уже забываем что происходит на Донбассе. Уже не интересно.
В чистом виде Приднестровье-2.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.30 21 вересня 2020 року
Слава Україні!
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається спокійною та повністю контролюється українськими підрозділами. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються умов домовленостей.
Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували.
На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.
Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей. Так, поблизу Мар'їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2. Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об'єднаних сил спостерігається тиша. Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Слава Україні!
А дом мы вам вернем ... когда-нибудь.
Еще могут пробить по телефонам. На смартфонах есть геолокация, которая определяет в какое время где ты находишься.
Или он должен был нюхнуть его как кокс?
непонятка
При ковтанні викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотеча шлунку і кишечника, за якими слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.