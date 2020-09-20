Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным. ВИДЕО
Один из разработчиков яда "Новичок" Вил Мирзаянов, который с 1995 года переехал жить в США, принес свои извинения российскому оппозиционеру Алексею Навальному, пострадавшему от отравления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - заявил ученый-химик в эфире телеканалу "Дождь" вечером в субботу, 19 сентября.
По словам Мирзаянова, всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. Ученый сообщил, что в 1993 году он встречался с человеком, пережившим отравление "Новичком". Его симптомы были похожи на те, которые описал Навальный.
"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказа Мирзаянов, отметив, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.
Напоминаем, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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А коли хтось когось, то це - отруїли. Отравили. І тут можна ставити питання Хто і одразу когось видно.
- Вы нас извините, пожалусста, мы вам отрезали не ту ногу..
- Да на х.я мне ваши извинения !!
подзабыли этого.. разработчика, надо о себе напомнить? (интервью.. то да се))))
вы верите в его искренность??? я - не очень!
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Очень любопытное событие. Где Навальный и где мир? Навальный что-то сделал против войны? Хотя бы против военной агрессии РФ в Украине?
Российского оппозиционера Алексея Навального вряд ли отравили веществом "Новичок", от которого ранее в Солсбери пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Об этом заявил ВВС бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества "Новичок", информирует Цензор.НЕТ.
Источник: https://censor.net/ru/n3215882
https://censor.net/ru/n3215882
Він на кацапії штатний приймач вибачень.