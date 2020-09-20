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Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным. ВИДЕО

Один из разработчиков яда "Новичок" Вил Мирзаянов, который с 1995 года переехал жить в США, принес свои извинения российскому оппозиционеру Алексею Навальному, пострадавшему от отравления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - заявил ученый-химик в эфире телеканалу "Дождь" вечером в субботу, 19 сентября.

По словам Мирзаянова, всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. Ученый сообщил, что в 1993 году он встречался с человеком, пережившим отравление "Новичком". Его симптомы были похожи на те, которые описал Навальный.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказа Мирзаянов, отметив, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.

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Напоминаем, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

отравление (1584) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+8
"которым он отравился" - ся це якщо сам себе. Наприклад, вдягнувся.
А коли хтось когось, то це - отруїли. Отравили. І тут можна ставити питання Хто і одразу когось видно.

Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным - Цензор.НЕТ 9140
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20.09.2020 11:32
+4
Извинения - это модель поведения, которая не понятна дикой ордынской мокше...
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20.09.2020 11:48
+3
Да ладно, Мирзаянов, не было б твоего яда, траванули бы мышьяком.
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20.09.2020 11:44
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Це виходить я годую всіх "кайотів" з ботоферми Порошенка? Хоч добре годую? По якому тарифу ти совістю торгуєш?
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20.09.2020 12:58 Ответить
"которым он отравился" - ся це якщо сам себе. Наприклад, вдягнувся.
А коли хтось когось, то це - отруїли. Отравили. І тут можна ставити питання Хто і одразу когось видно.

Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным - Цензор.НЕТ 9140
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20.09.2020 11:32 Ответить
В свой полк определили. "Воюй сказал комбат. А что недострелили. Так я не виноват". *(с)
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20.09.2020 11:32 Ответить
Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - ЧТО САМ ОТРАВИЛСЯ?
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20.09.2020 11:35 Ответить
Рашисты все одинаковые - Навальный одобряет оккупацию Крыма, например
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20.09.2020 11:46 Ответить
якщо не схвалюватиме, то огент хосдепа, а так типа опозиціонер, але правильний. а так, то всі вони однакові, не можна вірти, жодному, навіть коли здохнуть, треба контрольний.
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20.09.2020 12:31 Ответить
..это понятно,но вот в данном случае,как и с англицким отравлением "новичок" указывает на рашиста главного ,всея рабсеи керманыча...
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20.09.2020 14:56 Ответить
Лишнехромосомное извинение
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20.09.2020 11:36 Ответить
Как в том анекдоте
- Вы нас извините, пожалусста, мы вам отрезали не ту ногу..
- Да на х.я мне ваши извинения !!
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20.09.2020 11:43 Ответить
Это, как если бы Роберт Оппенгеймер, сегодня извинялся бы за ядерную бомбу.
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20.09.2020 11:43 Ответить
Оппенгеймер выступал за использование атомной энергии только в мирных целях и был против создания водородной бомбы. За это на него завели "дело Оппенгеймера" и отстранили от всех разработок как неблагонадежного.
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20.09.2020 11:52 Ответить
Да ладно, Мирзаянов, не было б твоего яда, траванули бы мышьяком.
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20.09.2020 11:44 Ответить
Или как Немцова.
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20.09.2020 12:28 Ответить
Зачем Вы спамите ветку этим нумерологическим бредом? Вы в каждой теме это собираетесь постить?
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20.09.2020 11:50 Ответить
Попробуйте на вопросы ответить. Можете даже капсом.
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20.09.2020 11:58 Ответить
Мирзаян который живет в США извиняется перед Навальным. Ринк который живет в рашке ржет со всего этого. Кто поймет этих разработчиков Новичка.
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20.09.2020 11:46 Ответить
Извинения - это модель поведения, которая не понятна дикой ордынской мокше...
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20.09.2020 11:48 Ответить
Типа: «ну, лашари !!!»...
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20.09.2020 11:51 Ответить
Бро, зєвлада плює на ці петиції.
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20.09.2020 11:52 Ответить
смешно... а когда разрабатывал, он думал будут только крыс травить???
подзабыли этого.. разработчика, надо о себе напомнить? (интервью.. то да се))))
вы верите в его искренность??? я - не очень!
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20.09.2020 11:54 Ответить
"Оппозиционера Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России."
-----------
Очень любопытное событие. Где Навальный и где мир? Навальный что-то сделал против войны? Хотя бы против военной агрессии РФ в Украине?
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20.09.2020 11:56 Ответить
Переобулся на лету. Или переобули.

Российского оппозиционера Алексея Навального вряд ли отравили веществом "Новичок", от которого ранее в Солсбери пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Об этом заявил ВВС бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества "Новичок", информирует Цензор.НЕТ.
Источник: https://censor.net/ru/n3215882
https://censor.net/ru/n3215882
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20.09.2020 11:56 Ответить
А чому не перед Рамзаном?
Він на кацапії штатний приймач вибачень.
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20.09.2020 11:57 Ответить
Палач всегда просил прощения у жертвы перед казнью . Традиция такая .
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20.09.2020 12:02 Ответить
Палач это работа. А приговор выносит судья.
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23.09.2020 14:09 Ответить
Мда... неувязочка не завалил, подумал палач, цука выжил..
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20.09.2020 14:22 Ответить
Вообще пора уже ему имя поменять на ВИЧ( правильно -Членин), представляете уровень цинизма этих краснозадых подонков -тварей, взял и переехал в США ...
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20.09.2020 15:10 Ответить
и как только изменила сразу честно сообщила (с)
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20.09.2020 19:53 Ответить
нет, покаяться всегда лучше, чем продолжать
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20.09.2020 19:54 Ответить
хорошо. правильно извинился.
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21.09.2020 00:28 Ответить
Да не парься, Мирзояныч. Дело житейское. Убивает не оружие, а люди что из него стреляют.
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23.09.2020 14:07 Ответить
 
 