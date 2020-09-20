Один із розробників "Новачка" Мірзаянов вибачився перед Навальним. ВIДЕО
Один з розробників отрути "Новачок" Віл Мірзаянов, який з 1995 року переїхав жити в США, приніс свої вибачення російському опозиціонеру Олексію Навальному, який постраждав від отруєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся", - заявив учений-хімік в ефірі телеканалу "Дождь" ввечері в суботу, 19 вересня.
За словами Мірзаянова, все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. Вчений повідомив, що в 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння "Новачком". Його симптоми були схожі на ті, які описав Навальний.
"Схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але в кінцевому рахунку він має бути здоровий", - сказа Мірзаянов, зазначивши, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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А коли хтось когось, то це - отруїли. Отравили. І тут можна ставити питання Хто і одразу когось видно.
- Вы нас извините, пожалусста, мы вам отрезали не ту ногу..
- Да на х.я мне ваши извинения !!
подзабыли этого.. разработчика, надо о себе напомнить? (интервью.. то да се))))
вы верите в его искренность??? я - не очень!
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Очень любопытное событие. Где Навальный и где мир? Навальный что-то сделал против войны? Хотя бы против военной агрессии РФ в Украине?
Российского оппозиционера Алексея Навального вряд ли отравили веществом "Новичок", от которого ранее в Солсбери пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Об этом заявил ВВС бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества "Новичок", информирует Цензор.НЕТ.
Источник: https://censor.net/ru/n3215882
https://censor.net/ru/n3215882
Він на кацапії штатний приймач вибачень.