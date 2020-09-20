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Один із розробників "Новачка" Мірзаянов вибачився перед Навальним. ВIДЕО

Один з розробників отрути "Новачок" Віл Мірзаянов, який з 1995 року переїхав жити в США, приніс свої вибачення російському опозиціонеру Олексію Навальному, який постраждав від отруєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся", - заявив учений-хімік в ефірі телеканалу "Дождь" ввечері в суботу, 19 вересня.

За словами Мірзаянова, все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. Вчений повідомив, що в 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння "Новачком". Його симптоми були схожі на ті, які описав Навальний.

"Схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але в кінцевому рахунку він має бути здоровий", - сказа Мірзаянов, зазначивши, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальний про свій стан: "Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

отруєння (945) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+8
"которым он отравился" - ся це якщо сам себе. Наприклад, вдягнувся.
А коли хтось когось, то це - отруїли. Отравили. І тут можна ставити питання Хто і одразу когось видно.

Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным - Цензор.НЕТ 9140
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20.09.2020 11:32
+4
Извинения - это модель поведения, которая не понятна дикой ордынской мокше...
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20.09.2020 11:48
+3
Да ладно, Мирзаянов, не было б твоего яда, траванули бы мышьяком.
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20.09.2020 11:44
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Це виходить я годую всіх "кайотів" з ботоферми Порошенка? Хоч добре годую? По якому тарифу ти совістю торгуєш?
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20.09.2020 12:58 Відповісти
"которым он отравился" - ся це якщо сам себе. Наприклад, вдягнувся.
А коли хтось когось, то це - отруїли. Отравили. І тут можна ставити питання Хто і одразу когось видно.

Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным - Цензор.НЕТ 9140
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20.09.2020 11:32 Відповісти
В свой полк определили. "Воюй сказал комбат. А что недострелили. Так я не виноват". *(с)
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20.09.2020 11:32 Відповісти
Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - ЧТО САМ ОТРАВИЛСЯ?
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20.09.2020 11:35 Відповісти
Рашисты все одинаковые - Навальный одобряет оккупацию Крыма, например
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20.09.2020 11:46 Відповісти
якщо не схвалюватиме, то огент хосдепа, а так типа опозиціонер, але правильний. а так, то всі вони однакові, не можна вірти, жодному, навіть коли здохнуть, треба контрольний.
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20.09.2020 12:31 Відповісти
..это понятно,но вот в данном случае,как и с англицким отравлением "новичок" указывает на рашиста главного ,всея рабсеи керманыча...
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20.09.2020 14:56 Відповісти
Лишнехромосомное извинение
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20.09.2020 11:36 Відповісти
Как в том анекдоте
- Вы нас извините, пожалусста, мы вам отрезали не ту ногу..
- Да на х.я мне ваши извинения !!
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20.09.2020 11:43 Відповісти
Это, как если бы Роберт Оппенгеймер, сегодня извинялся бы за ядерную бомбу.
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20.09.2020 11:43 Відповісти
Оппенгеймер выступал за использование атомной энергии только в мирных целях и был против создания водородной бомбы. За это на него завели "дело Оппенгеймера" и отстранили от всех разработок как неблагонадежного.
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20.09.2020 11:52 Відповісти
Да ладно, Мирзаянов, не было б твоего яда, траванули бы мышьяком.
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20.09.2020 11:44 Відповісти
Или как Немцова.
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20.09.2020 12:28 Відповісти
Зачем Вы спамите ветку этим нумерологическим бредом? Вы в каждой теме это собираетесь постить?
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20.09.2020 11:50 Відповісти
Попробуйте на вопросы ответить. Можете даже капсом.
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20.09.2020 11:58 Відповісти
Мирзаян который живет в США извиняется перед Навальным. Ринк который живет в рашке ржет со всего этого. Кто поймет этих разработчиков Новичка.
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20.09.2020 11:46 Відповісти
Извинения - это модель поведения, которая не понятна дикой ордынской мокше...
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20.09.2020 11:48 Відповісти
Типа: «ну, лашари !!!»...
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20.09.2020 11:51 Відповісти
Бро, зєвлада плює на ці петиції.
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20.09.2020 11:52 Відповісти
смешно... а когда разрабатывал, он думал будут только крыс травить???
подзабыли этого.. разработчика, надо о себе напомнить? (интервью.. то да се))))
вы верите в его искренность??? я - не очень!
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20.09.2020 11:54 Відповісти
"Оппозиционера Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России."
-----------
Очень любопытное событие. Где Навальный и где мир? Навальный что-то сделал против войны? Хотя бы против военной агрессии РФ в Украине?
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20.09.2020 11:56 Відповісти
Переобулся на лету. Или переобули.

Российского оппозиционера Алексея Навального вряд ли отравили веществом "Новичок", от которого ранее в Солсбери пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Об этом заявил ВВС бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества "Новичок", информирует Цензор.НЕТ.
Источник: https://censor.net/ru/n3215882
https://censor.net/ru/n3215882
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20.09.2020 11:56 Відповісти
А чому не перед Рамзаном?
Він на кацапії штатний приймач вибачень.
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20.09.2020 11:57 Відповісти
Палач всегда просил прощения у жертвы перед казнью . Традиция такая .
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20.09.2020 12:02 Відповісти
Палач это работа. А приговор выносит судья.
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23.09.2020 14:09 Відповісти
Мда... неувязочка не завалил, подумал палач, цука выжил..
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20.09.2020 14:22 Відповісти
Вообще пора уже ему имя поменять на ВИЧ( правильно -Членин), представляете уровень цинизма этих краснозадых подонков -тварей, взял и переехал в США ...
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20.09.2020 15:10 Відповісти
и как только изменила сразу честно сообщила (с)
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20.09.2020 19:53 Відповісти
нет, покаяться всегда лучше, чем продолжать
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20.09.2020 19:54 Відповісти
хорошо. правильно извинился.
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21.09.2020 00:28 Відповісти
Да не парься, Мирзояныч. Дело житейское. Убивает не оружие, а люди что из него стреляют.
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23.09.2020 14:07 Відповісти
 
 