Один із розробників "Новачка" Мірзаянов вибачився перед Навальним. ВIДЕО

Один з розробників отрути "Новачок" Віл Мірзаянов, який з 1995 року переїхав жити в США, приніс свої вибачення російському опозиціонеру Олексію Навальному, який постраждав від отруєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся", - заявив учений-хімік в ефірі телеканалу "Дождь" ввечері в суботу, 19 вересня.

За словами Мірзаянова, все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. Вчений повідомив, що в 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння "Новачком". Його симптоми були схожі на ті, які описав Навальний.

"Схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але в кінцевому рахунку він має бути здоровий", - сказа Мірзаянов, зазначивши, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.