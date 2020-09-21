На канадсько-американському кордоні затримали жінку, підозрювану в спробі отруєння Трампа
Підозрювану в спробі отруєння американського лідера Дональда Трампа отрутою рицин затримали під час спроби в'їзду до США з Канади.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на джерело у федеральних правоохоронних органах.
За його даними, затримання провели співробітники Митно-прикордонної служби США (при міністерстві національної безпеки країни. - Ред.). Канал CNN уточнив, що жінка була затримана в штаті Нью-Йорк на прикордонному переході. За його словами, вона була озброєна.
19 вересня американські правоохоронці перехопили отруєну посилку, адресовану Дональду Трампу.
Під час вивчення кореспонденції в одній із посилок виявили рицин. Рицин - це високотоксична отрута рослинного походження і для людини може бути смертельно небезпечна. Цю сильнодіючу речовину отримують з касторових бобів.
Це не перший випадок, коли співробітники служб безпеки в Білому домі перехоплюють небезпечні посилки. У 2018 році колишній службовець ВМС США був звинувачений у відправленні листів з рицином у Білий Дім і Пентагон. Листи з цією отрутою відправляли і колишньому президенту США Бараку Обамі.
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Вот так уже забываем что происходит на Донбассе. Уже не интересно.
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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.30 21 вересня 2020 року
Слава Україні!
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається спокійною та повністю контролюється українськими підрозділами. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються умов домовленостей.
Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували.
На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.
Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей. Так, поблизу Мар'їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2. Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об'єднаних сил спостерігається тиша. Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Слава Україні!
А дом мы вам вернем ... когда-нибудь.
Еще могут пробить по телефонам. На смартфонах есть геолокация, которая определяет в какое время где ты находишься.
Или он должен был нюхнуть его как кокс?
непонятка
При ковтанні викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотеча шлунку і кишечника, за якими слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.