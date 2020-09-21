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Новини
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На канадсько-американському кордоні затримали жінку, підозрювану в спробі отруєння Трампа

На канадсько-американському кордоні затримали жінку, підозрювану в спробі отруєння Трампа

Підозрювану в спробі отруєння американського лідера Дональда Трампа отрутою рицин затримали під час спроби в'їзду до США з Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на джерело у федеральних правоохоронних органах.

За його даними, затримання провели співробітники Митно-прикордонної служби США (при міністерстві національної безпеки країни. - Ред.). Канал CNN уточнив, що жінка була затримана в штаті Нью-Йорк на прикордонному переході. За його словами, вона була озброєна.

19 вересня американські правоохоронці перехопили отруєну посилку, адресовану Дональду Трампу.

Під час вивчення кореспонденції в одній із посилок виявили рицин. Рицин - це високотоксична отрута рослинного походження і для людини може бути смертельно небезпечна. Цю сильнодіючу речовину отримують з касторових бобів.

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Це не перший випадок, коли співробітники служб безпеки в Білому домі перехоплюють небезпечні посилки. У 2018 році колишній службовець ВМС США був звинувачений у відправленні листів з рицином у Білий Дім і Пентагон. Листи з цією отрутою відправляли і колишньому президенту США Бараку Обамі.

Автор: 

отруєння (945) США (23065) отрута (31) Трамп Дональд (5825)


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Топ коментарі
+18
Еще совсем недавно первой утренней новостью была сводка с войны.
Вот так уже забываем что происходит на Донбассе. Уже не интересно.
В чистом виде Приднестровье-2.
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21.09.2020 07:56
+8
Потрібно ж якось перед виборами собі рейтинг піднімати. Явна прослідковується кремлівська режисура.
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21.09.2020 08:26
+6
_Ясно... Значит примерно так: по придуманному кремлём плану будет обнаружено что она связана с кем-то из окружения Байдена.
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21.09.2020 07:45
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_Ясно... Значит примерно так: по придуманному кремлём плану будет обнаружено что она связана с кем-то из окружения Байдена.
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21.09.2020 07:45 Відповісти
Не верзи муйню, убоге.
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21.09.2020 08:33 Відповісти
Кордони закриті. Вона мусила мати серйозні причини, щоб її пустили.
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21.09.2020 07:45 Відповісти
Касторовые бобы? Попахивает поносом...
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21.09.2020 07:46 Відповісти
Еее вычислили потому что этот яд известен. Можно было ему отправить "бинарный яд" например килограмм слив и пакет молока. Ник тобы и не догадался что это смертельное оружие - Трамп даже не успел бы сказать "Доктор помоги!"
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21.09.2020 09:15 Відповісти
Не факт,что это такая убийственная смесь сливы и молоко))) меня такое, например,не берет
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21.09.2020 10:07 Відповісти
Значит что то вы делаете не так. У все обычно получается ч первого раза Нужны молоко и сливы не прошедшие термообработку. Кисломолочка не подходит, только сырое молоко
Попробуйте Ананас и молоко
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21.09.2020 10:18 Відповісти
Еще совсем недавно первой утренней новостью была сводка с войны.
Вот так уже забываем что происходит на Донбассе. Уже не интересно.
В чистом виде Приднестровье-2.
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21.09.2020 07:56 Відповісти
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21.09.2020 08:00 Відповісти
Це з фб:

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.30 21 вересня 2020 року
Слава Україні!
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається спокійною та повністю контролюється українськими підрозділами. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються умов домовленостей.
Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували.
На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.
Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей. Так, поблизу Мар'їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2. Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об'єднаних сил спостерігається тиша. Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Слава Україні!
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21.09.2020 08:05 Відповісти
ПОМ-2 дуже небезпечна міна виробництва расєї. Знешкодити її неможливо - тільки підрив.
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21.09.2020 08:14 Відповісти
Всё хорошо, прекрасная маркиза.
А дом мы вам вернем ... когда-нибудь.
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21.09.2020 08:15 Відповісти
Вы не правы, всё есть, читайте внимательно.
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21.09.2020 09:39 Відповісти
ДУЖЕ цікаво, як вони її вичислили???? Чи вона настільки тупа, що на конверті написала СВІЙ СПРАВЖНІЙ адрес "Від кого"??? Чи її хтось підставив??? Чи спец. служби тупо взяли першого, хто попався під руку з кривою мордою обличчя??? ОДНІ ПИТАННЯ - ЖОДНИХ ВІДПОВІДЕЙ....
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21.09.2020 08:11 Відповісти
в белом доме никто не получил письмо и оно вернулось назад к отправителю))) такие дела
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21.09.2020 08:47 Відповісти
А, т.е. она всё-таки написала обратный адрес?😁
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21.09.2020 09:34 Відповісти
Сейчас на каждом столбе стоят камеры. По письму определили место откуда отправили, приблизительное время. А дальше дело техники, определяют круг лиц а дальше по тем же камерам ведут до места жительства или автомобиля на котором он приехал.
Еще могут пробить по телефонам. На смартфонах есть геолокация, которая определяет в какое время где ты находишься.
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21.09.2020 09:29 Відповісти
Потрібно ж якось перед виборами собі рейтинг піднімати. Явна прослідковується кремлівська режисура.
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21.09.2020 08:26 Відповісти
Явно прослідковується мала кількість звивин у твоєму мозку й відсутність обізнаності.
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21.09.2020 08:34 Відповісти
все уже поняли, что ты очень любишь рыжего и его другана - хулио, но не негоже же так пригорать под каждым комментом.... Расслабься и просто слетай в Хуабей, отдохни))))
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21.09.2020 08:49 Відповісти
зачем ему его еще подимать когда он и так высокий
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21.09.2020 11:35 Відповісти
Вона планувала зробити йому коль парасолькою ?
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21.09.2020 08:34 Відповісти
Дуже смішно.
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21.09.2020 08:42 Відповісти
А шприц в посылке был?
Или он должен был нюхнуть его как кокс?
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21.09.2020 08:53 Відповісти
А мог бы и "новичок", но видать надеются, что пройдёт на второй срок старичок.
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21.09.2020 08:59 Відповісти
ихтамнет? чи зрада?
непонятка
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21.09.2020 09:39 Відповісти
Просто дура. Даже ребенок знает что вся корреспонденция проверяется.
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21.09.2020 09:40 Відповісти
Не успела добежать до канадской границы😁
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21.09.2020 09:39 Відповісти
Трамп начинает разыгрывать спектакли. В следующем в него будут "стрылять"?
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21.09.2020 10:05 Відповісти
В трусах нашли Новичок. А "профессор" Мирзаян который отвечал за вынос отходов извинился перед Трампом.
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21.09.2020 10:49 Відповісти
Неплохо было бы такую посылочку отправить *****-"Лично в руки"
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21.09.2020 12:08 Відповісти
Рицин - це високотоксична речовина, яку отримують з Рицинових бобів при виробництві касторової олії.

При ковтанні викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотеча шлунку і кишечника, за якими слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.
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21.09.2020 13:23 Відповісти
неадекватов-демократов хватает.
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21.09.2020 20:09 Відповісти
 
 