На канадсько-американському кордоні затримали жінку, підозрювану в спробі отруєння Трампа

Підозрювану в спробі отруєння американського лідера Дональда Трампа отрутою рицин затримали під час спроби в'їзду до США з Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на джерело у федеральних правоохоронних органах.

За його даними, затримання провели співробітники Митно-прикордонної служби США (при міністерстві національної безпеки країни. - Ред.). Канал CNN уточнив, що жінка була затримана в штаті Нью-Йорк на прикордонному переході. За його словами, вона була озброєна.

19 вересня американські правоохоронці перехопили отруєну посилку, адресовану Дональду Трампу.

Під час вивчення кореспонденції в одній із посилок виявили рицин. Рицин - це високотоксична отрута рослинного походження і для людини може бути смертельно небезпечна. Цю сильнодіючу речовину отримують з касторових бобів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один із розробників "Новачка" Мірзаянов вибачився перед Навальним. ВIДЕО

Це не перший випадок, коли співробітники служб безпеки в Білому домі перехоплюють небезпечні посилки. У 2018 році колишній службовець ВМС США був звинувачений у відправленні листів з рицином у Білий Дім і Пентагон. Листи з цією отрутою відправляли і колишньому президенту США Бараку Обамі.



