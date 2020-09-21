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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 170 детей и 75 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 170 детей и 75 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Из них 11 664 ребенка, а также 13 905 медработников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 675 человек. Из них 170 детей, а также 75 медработников. Были госпитализированы 493 человека. Зафиксированы 26 летальных случаев. Выздоровели 672 пациента", - сказал глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Из них 11 664 ребенка, а также 13 905 медработников. Всего выздоровели 78 184 пациента, а летальных случаев - 3 583.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Электронный рецепт" с 2021 года распространят на наркотические средства и инсулины, - Степанов

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Швидкого одужання малечі та лікарям.
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21.09.2020 10:08 Ответить
"позитивний результат тесту" не рівно "людина хвора на ковід-19"
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21.09.2020 10:32 Ответить
А ви розкажіть їм скільки ви на "коронавірусні гроші" доріг построїли.
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21.09.2020 10:14 Ответить
За добу COVID-19 виявили у 170 дітей та 75 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 8709
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21.09.2020 10:28 Ответить
Ось у цьому основна робота міністра СТЕПАНОВА в сфері охорони здоров'я, ну а справді основна - це за день до свого призначення зареєструвати на свою дружину фармкомпанію для торгівлі медзасобами - нічого крім власного зиску, це навіть не бізнес, а суцільне зловживання владою
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05.11.2020 16:36 Ответить
 
 