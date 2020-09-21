За сутки COVID-19 выявили у 170 детей и 75 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Из них 11 664 ребенка, а также 13 905 медработников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 675 человек. Из них 170 детей, а также 75 медработников. Были госпитализированы 493 человека. Зафиксированы 26 летальных случаев. Выздоровели 672 пациента", - сказал глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Из них 11 664 ребенка, а также 13 905 медработников. Всего выздоровели 78 184 пациента, а летальных случаев - 3 583.

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