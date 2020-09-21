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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 170 дітей та 75 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 170 дітей та 75 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 178 353 особи. З них 11 664 дитини, а також 13 905 медпрацівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2675 осіб. З них 170 дітей, а також 75 медпрацівників. Госпіталізовано 493 особи. Зафіксовано 26 летальних випадків. Одужали 672 пацієнти", - сказав глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 178 353 особи. З них 11 664 дитини, а також 13 905 медпрацівників. Загалом одужали 78 184 пацієнти, а летальних випадків - 3583.

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Автор: 

діти (5096) карантин (18172) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання малечі та лікарям.
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21.09.2020 10:08 Відповісти
"позитивний результат тесту" не рівно "людина хвора на ковід-19"
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21.09.2020 10:32 Відповісти
А ви розкажіть їм скільки ви на "коронавірусні гроші" доріг построїли.
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21.09.2020 10:14 Відповісти
За добу COVID-19 виявили у 170 дітей та 75 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 8709
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21.09.2020 10:28 Відповісти
Ось у цьому основна робота міністра СТЕПАНОВА в сфері охорони здоров'я, ну а справді основна - це за день до свого призначення зареєструвати на свою дружину фармкомпанію для торгівлі медзасобами - нічого крім власного зиску, це навіть не бізнес, а суцільне зловживання владою
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05.11.2020 16:36 Відповісти
 
 