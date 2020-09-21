За добу COVID-19 виявили у 170 дітей та 75 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 178 353 особи. З них 11 664 дитини, а також 13 905 медпрацівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2675 осіб. З них 170 дітей, а також 75 медпрацівників. Госпіталізовано 493 особи. Зафіксовано 26 летальних випадків. Одужали 672 пацієнти", - сказав глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 178 353 особи. З них 11 664 дитини, а також 13 905 медпрацівників. Загалом одужали 78 184 пацієнти, а летальних випадків - 3583.

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