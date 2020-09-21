Требованиям для смягчения карантина соответствуют лишь Кировоградская и Херсонская области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 сентября Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, критериям Минздрава соответствует только Херсонская и Кировоградская области.

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