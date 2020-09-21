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Новости Коронавирус и карантин
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Требованиям для смягчения карантина соответствуют лишь Кировоградская и Херсонская области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Требованиям для смягчения карантина соответствуют лишь Кировоградская и Херсонская области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 сентября Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, критериям Минздрава соответствует только Херсонская и Кировоградская области.

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Требованиям для смягчения карантина соответствуют лишь Кировоградская и Херсонская области, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Кировоградская область? Есть ещё такая? В честь коммуняки Кирова, что ли?
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21.09.2020 11:58 Ответить
Уже весь мозг вынесли своим вирусом. Сама Украина уже впала в кому, а в новостях ничего кроме короновируса.
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21.09.2020 12:26 Ответить
Так, усіх перевірили.(с.)
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21.09.2020 13:06 Ответить
 
 