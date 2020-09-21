Пункт пропуска "Новые Яриловичи" возобновил работу, - Гостаможня

На украинско-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи".

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гостаможня.

Отмечается, что ограничительные меры были введены из-за распространения коронавирусной болезни.

"Закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" привело к накоплению транспортных средств в пп "Выступовичи". В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд - 250", - сказано в сообщении.

Просим граждан, перевозчиков и субъектов ВЭД учитывать эту информацию при планировании поездок из и в Беларусь.

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Как сообщалось, Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, где находились паломники-хасиды, не прекращавшие попыток попасть на территорию Украины.