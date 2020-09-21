Пункт пропуску "Нові Яриловичі" відновив роботу, - Держмитниця

На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області відновив роботу пункт пропуску "Нові Яриловичі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держмитниця.

Зазначається, що обмежувальні заходи були запроваджені через поширення коронавирусной хвороби.

"Закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" призвело до накопичення транспортних засобів в пп "Виступовичі". У черзі на в'їзд в Україну зараз перебуває близько 550 транспортних засобів, на виїзд - 250", - сказано в повідомленні.

Просимо громадян, перевізників та суб'єктів ЗЕД враховувати цю інформацію у плануванні поїздок з і в Білорусь.

Як повідомлялося, Кабмін закрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області, де перебували паломники-хасиди, які не припиняли спроб потрапити на територію України.

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