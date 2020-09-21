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Ярослав Мельник стал послом Украины в Италии

Ярослав Мельник стал послом Украины в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Ярослава Мельника послом Украины в Италии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, размещенном на официальном сайт главы государства. 

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в указе от 21 сентября.

Ярослав Мельник еще был руководителем Главного департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента Украины.

В июле Зеленский освободил Евгения Перелыгина с должности посла Украины в Италии. Он находился на этой должности с 2012 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил посла Украины в Италии Перелыгина

Автор: 

Италия (1645) посол (1804) Мельник Ярослав (1)


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Во славу зелени он может многое успеть...
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21.09.2020 19:03 Ответить
а шо дрюню дещицу в польше маринуют? давно его пора в италию на повышение - в ла скале петь
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21.09.2020 19:04 Ответить
Вирус там лютуют, не время еще.
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21.09.2020 19:29 Ответить
а шо, разве дрюня хуже вируса?
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21.09.2020 19:31 Ответить
рыглом больше,рыглом меньше...какая разница?
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21.09.2020 19:06 Ответить
На фото без слез смотреть не могу, ну настоящий дипломат.
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21.09.2020 19:28 Ответить
Ещё одного дармоеда посадили себе на шею.
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21.09.2020 19:29 Ответить
Італійці переважно Путлососи і комуняки і фашисти,але коли розкажеш їм історію етноциду Українців то невірять,що таке можна зробити з людьми "люди".
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21.09.2020 20:28 Ответить
 
 