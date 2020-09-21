Ярослав Мельник стал послом Украины в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Ярослава Мельника послом Украины в Италии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, размещенном на официальном сайт главы государства.

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в указе от 21 сентября.

Ярослав Мельник еще был руководителем Главного департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента Украины.

В июле Зеленский освободил Евгения Перелыгина с должности посла Украины в Италии. Он находился на этой должности с 2012 года.

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