Ярослав Мельник стал послом Украины в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Ярослава Мельника послом Украины в Италии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, размещенном на официальном сайт главы государства.
"Назначить Мельника Ярослава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в указе от 21 сентября.
Ярослав Мельник еще был руководителем Главного департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента Украины.
В июле Зеленский освободил Евгения Перелыгина с должности посла Украины в Италии. Он находился на этой должности с 2012 года.
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Роман Швец
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Геша Комарицкий
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Александр Иванов #442761
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Don Bessam #359417
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