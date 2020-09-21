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Ярослав Мельник став послом України в Італії

Ярослав Мельник став послом України в Італії

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Ярослава Мельника послом України в Італії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці", - сказано в указі від 21 вересня.

Ярослав Мельник ще був керівником Головного департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України.

У липні Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії. Він перебував на цій посаді з 2012 року.

Читайте також: Зеленський змінив посла України в Ізраїлі та призначив посла в Казахстані

Автор: 

Італія (1574) посол (1105) Мельник Ярослав (1)


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Во славу зелени он может многое успеть...
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21.09.2020 19:03 Відповісти
а шо дрюню дещицу в польше маринуют? давно его пора в италию на повышение - в ла скале петь
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21.09.2020 19:04 Відповісти
Вирус там лютуют, не время еще.
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21.09.2020 19:29 Відповісти
а шо, разве дрюня хуже вируса?
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21.09.2020 19:31 Відповісти
рыглом больше,рыглом меньше...какая разница?
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21.09.2020 19:06 Відповісти
На фото без слез смотреть не могу, ну настоящий дипломат.
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21.09.2020 19:28 Відповісти
Ещё одного дармоеда посадили себе на шею.
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21.09.2020 19:29 Відповісти
Італійці переважно Путлососи і комуняки і фашисти,але коли розкажеш їм історію етноциду Українців то невірять,що таке можна зробити з людьми "люди".
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21.09.2020 20:28 Відповісти
 
 