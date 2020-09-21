Ярослав Мельник став послом України в Італії

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Ярослава Мельника послом України в Італії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці", - сказано в указі від 21 вересня.

Ярослав Мельник ще був керівником Головного департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України.

У липні Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії. Він перебував на цій посаді з 2012 року.

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