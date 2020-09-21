Ярослав Мельник став послом України в Італії
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Ярослава Мельника послом України в Італії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави.
"Призначити Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці", - сказано в указі від 21 вересня.
Ярослав Мельник ще був керівником Головного департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України.
У липні Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії. Він перебував на цій посаді з 2012 року.
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Роман Швец
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Геша Комарицкий
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Александр Иванов #442761
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Don Bessam #359417
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Николай Морозов #446358
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Nepran Lagidnyi
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