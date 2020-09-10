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Зеленський змінив посла України в Ізраїлі та призначив посла в Казахстані

Зеленський змінив посла України в Ізраїлі та призначив посла в Казахстані

Президент України Володимир Зеленський призначив послів в Ізраїлі і Казахстані.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент звільнив Геннадія Надоленка з посади посла України в Ізраїлі та призначив замість нього Євгена Корнійчука.

Також Зеленський призначив Петра Врублевського послом України в Казахстані.

Євген Корнійчук у 1993-1998 роках працював віцеконсулом України в Нью-Йорку. У 2006-2008 роках був народним депутатом України від "Блоку Юлії Тимошенко". Був заступником міністра юстиції України.

Петро Врублевський до цього працював радником-посланником, виконуючим обов'язки керівника посольства України в Білорусі.

Читайте також: Пристайка призначено послом України у Великій Британії

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Ізраїль (1640) Казахстан (873) посол (1100)


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Топ коментарі
+4
ЗЕ - Мародер.
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10.09.2020 23:53
+2
Это тот коррумпированный пейсатель за которым фемира с кайданами бегала но в Израиле вовремя схоронился пока за выплатил отступные...
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10.09.2020 23:54
+2
А дЕрмак разрешил?
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11.09.2020 00:07
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ЗЕ - Мародер.
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10.09.2020 23:53 Відповісти
Это тот коррумпированный пейсатель за которым фемира с кайданами бегала но в Израиле вовремя схоронился пока за выплатил отступные...
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10.09.2020 23:54 Відповісти
Найвеличніший діяч всєя Галактики і єйо окреснотєй працюйе.
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10.09.2020 23:57 Відповісти
А дЕрмак разрешил?
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11.09.2020 00:07 Відповісти
лыжи навострил, только еще не решил куда - в израиль или в казахстан
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11.09.2020 00:08 Відповісти
Евгений Корнейчук , это зять Василия Онопенка !
Должен был сесть и надолго за коррупцию , но Онопенко вежливо освободил его!
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11.09.2020 00:10 Відповісти
смотрю всё новые **** литца
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11.09.2020 00:15 Відповісти
Полгода осталось.
Готовьте ложки.
Или скорее воротники.

Зеленський змінив посла України в Ізраїлі та призначив посла в Казахстані - Цензор.НЕТ 2453
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11.09.2020 00:33 Відповісти

В декабре 2010 года Корнийчука задержали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями при проведении госзакупок. Он был заключен под стражу и вышел из Лукьяновского СИЗО 15 февраля 2011-го, когда ознакомился с материалами дела. По совокупности обвинений по ч. 3 ст. 365 (превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) ему грозило до десяти лет лишения свободы.
В декабре 2011 г. дело в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции закрыто в связи с применением акта амнистии. Сам Корнийчук охарактеризовал решение суда как "лучшее из того, что он мог получить". По данным СМИ, уголовное дело закрыли в обмен на отказ его тестя, экс-главы Верховного суда Онопенко, повторно баллотироваться на эту должность.
После этого Корнийчук отстранился от политики и передал свою партию УСДП (переименованную затем в Украина-Вперед!) https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталии Королевской .
В декабре 2012 г. баллотировался по списку Украина-Вперед! (под №31) в Верховную Раду VII созыва, однако партия не преодолела проходной пятипроцентный барьер.
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11.09.2020 00:41 Відповісти

В МИД Белоруссии был вызван оветник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петр Врублевский, в связи с тем, что среди задержанных накануне под Минском бойцов ЧВК "Вагнер" были лица, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе.
Как говорится в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии, учитывая, что у некоторых из них обнаружилось украинское гражданство, у Петра Врублевского была "запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси".
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11.09.2020 00:52 Відповісти
Зеленський змінив посла України в Ізраїлі та призначив посла в Казахстані - Цензор.НЕТ 9916
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11.09.2020 00:55 Відповісти
НАМ НЕОБХОДИМЫ ХОРОШИЕ СОЛДАТЫ !!! НО И НАМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ПОЛКОВОДЦЫ !)
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11.09.2020 06:09 Відповісти
А, хто у нас губернатор в Казакстане? То есть в Запорожской Сечи?
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11.09.2020 04:43 Відповісти
бубочка молодца... никто лучше него не разбирается во всем... даже в коронавирусе...
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11.09.2020 05:10 Відповісти
 
 