Пристайка призначено послом України у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України у Великобританії і призначив на це місце екс-віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайко.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Галібаренко Наталію Миколаївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом", - сказано в тексті указу №286/2020.

Указом 287/2020 від 20 липня 2020 року Повноважним Послом України в Сполученому Королівстві Великї Британії і Північної Ірландії призначено Вадима Пристайка. "Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - сказано в документі.

Галібаренко була послом у Великій Британії з 2015 року.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада підтримала подання про звільнення Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.