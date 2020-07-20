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Пристайка призначено послом України у Великій Британії

Пристайка призначено послом України у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України у Великобританії і призначив на це місце екс-віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайко.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Галібаренко Наталію Миколаївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом", - сказано в тексті указу №286/2020.

Указом 287/2020 від 20 липня 2020 року Повноважним Послом України в Сполученому Королівстві Великї Британії і Північної Ірландії призначено Вадима Пристайка. "Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - сказано в документі.

Галібаренко була послом у Великій Британії з 2015 року.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада підтримала подання про звільнення Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Автор: 

Велика Британія (5639) Зеленський Володимир (24213) призначення (2295) посол (1108) Пристайко Вадим (498) Галібаренко Наталія (28)


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Топ коментарі
+9
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 4970
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20.07.2020 23:02
+6
Ермаковские многоходовочки?!..
пацан теряет равновесие..
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20.07.2020 22:52
+5
а кто у нас сейчас министр иностранных дел?
не подскажите по быстрому?
я честно не знаю - кроме Ермака никого не слышно ...
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20.07.2020 22:48
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а кто у нас сейчас министр иностранных дел?
не подскажите по быстрому?
я честно не знаю - кроме Ермака никого не слышно ...
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20.07.2020 22:48 Відповісти
наріт
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20.07.2020 22:49 Відповісти
это который простой и мудрый?
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20.07.2020 22:51 Відповісти
какаяразніца.
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20.07.2020 23:15 Відповісти
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 925
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20.07.2020 22:53 Відповісти
Оно тебе грузчику надо ?
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20.07.2020 23:38 Відповісти
Оманський осел призначив дристайка ослом у Британії.
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21.07.2020 07:33 Відповісти
Ермаковские многоходовочки?!..
пацан теряет равновесие..
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20.07.2020 22:52 Відповісти
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 1554Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 8576..... кто посол ?
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20.07.2020 22:57 Відповісти
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 3753
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20.07.2020 23:01 Відповісти
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 4970
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20.07.2020 23:02 Відповісти
и как то умудрился в Киеве представлять банкира.
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20.07.2020 23:42 Відповісти
Обиделся за ***** что-ли, миколка?
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20.07.2020 23:21 Відповісти
у него впереди сама главная роль !
главное чтоб сбылось !!

Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 2186

https://twitter.com/iJdTt5TopzwgJhS/status/1284709863793229825/photo/1
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20.07.2020 23:10 Відповісти
Шото стало совсем непонятно . Всем хочется в Лондон . И гонтарева там до сих пор лечиться от наезда на палец и петя с юрой - обсуждают свои дела ... , - и не боятся , шо их как и литвиненко , и березовского , и скрипалей - могут использовать . Переживаю за них . ))
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20.07.2020 23:16 Відповісти
 
 