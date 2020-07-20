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Пристайко назначен послом Украины в Великобритании

Пристайко назначен послом Украины в Великобритании

Президент Владимир Зеленский освободил Наталью Галибаренко от должности посла Украины в Великобритании и назначил на это место экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Освободить Галибаренко Наталью Николаевну от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству", - говорится в тексте указа №286/2020.

Указом 287/2020 от 20 июля 2020 года Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии назначен Вадим Пристайко."Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО

Галибаренко была послом в Великобритании с 2015 года.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада поддержала представление об увольнении Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Автор: 

Великобритания (5008) Зеленский Владимир (20734) назначение (2179) посол (1807) Пристайко Вадим (500) Галибаренко Наталья (24)


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Топ комментарии
+9
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 4970
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20.07.2020 23:02
+6
Ермаковские многоходовочки?!..
пацан теряет равновесие..
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20.07.2020 22:52
+5
а кто у нас сейчас министр иностранных дел?
не подскажите по быстрому?
я честно не знаю - кроме Ермака никого не слышно ...
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20.07.2020 22:48
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Правила форума Совет форумчан
а кто у нас сейчас министр иностранных дел?
не подскажите по быстрому?
я честно не знаю - кроме Ермака никого не слышно ...
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20.07.2020 22:48 Ответить
наріт
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20.07.2020 22:49 Ответить
это который простой и мудрый?
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20.07.2020 22:51 Ответить
какаяразніца.
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20.07.2020 23:15 Ответить
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 925
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20.07.2020 22:53 Ответить
Оно тебе грузчику надо ?
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20.07.2020 23:38 Ответить
Оманський осел призначив дристайка ослом у Британії.
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21.07.2020 07:33 Ответить
Ермаковские многоходовочки?!..
пацан теряет равновесие..
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20.07.2020 22:52 Ответить
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 1554Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 8576..... кто посол ?
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20.07.2020 22:57 Ответить
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 3753
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20.07.2020 23:01 Ответить
Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 4970
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20.07.2020 23:02 Ответить
и как то умудрился в Киеве представлять банкира.
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20.07.2020 23:42 Ответить
Обиделся за ***** что-ли, миколка?
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20.07.2020 23:21 Ответить
у него впереди сама главная роль !
главное чтоб сбылось !!

Пристайко назначен послом Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 2186

https://twitter.com/iJdTt5TopzwgJhS/status/1284709863793229825/photo/1
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20.07.2020 23:10 Ответить
Шото стало совсем непонятно . Всем хочется в Лондон . И гонтарева там до сих пор лечиться от наезда на палец и петя с юрой - обсуждают свои дела ... , - и не боятся , шо их как и литвиненко , и березовского , и скрипалей - могут использовать . Переживаю за них . ))
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20.07.2020 23:16 Ответить
 
 