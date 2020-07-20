Пристайко назначен послом Украины в Великобритании

Президент Владимир Зеленский освободил Наталью Галибаренко от должности посла Украины в Великобритании и назначил на это место экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Освободить Галибаренко Наталью Николаевну от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству", - говорится в тексте указа №286/2020.

Указом 287/2020 от 20 июля 2020 года Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии назначен Вадим Пристайко."Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в документе.

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Галибаренко была послом в Великобритании с 2015 года.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада поддержала представление об увольнении Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.