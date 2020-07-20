Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления госохраны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, соответствующий указ №283/2020 от 20 июля обнародован на сайте Президента.

"Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в Указе президента.

Также Зеленский соответствующим указом освободил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины и назначил его заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков добивается отставки главы аппарата Рады Штучного из-за его участия в кампании Офиса президента против спикера, - Бутусов

Напомним, ранее руководитель Аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении в связи с решением о назначении его на другую должность.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщал, что спикер парламента Дмитрий Разумков добивается отставки главы аппарата Рады Штучного из-за его участия в кампании Офиса Президента против спикера.