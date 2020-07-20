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Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО

Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления госохраны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, соответствующий указ №283/2020 от 20 июля обнародован на сайте Президента.

"Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в Указе президента.

Также Зеленский соответствующим указом освободил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины и назначил его заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков добивается отставки главы аппарата Рады Штучного из-за его участия в кампании Офиса президента против спикера, - Бутусов

Напомним, ранее руководитель Аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении в связи с решением о назначении его на другую должность.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщал, что спикер парламента Дмитрий Разумков добивается отставки главы аппарата Рады Штучного из-за его участия в кампании Офиса Президента против спикера.

Зеленский Владимир (20720) назначение (2178) УГО (179) Штучный (8)


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Топ комментарии
+3
значит правильно этого стукачка Зели с ВР выгнали...
не ошиблись...
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20.07.2020 13:18
+1
Значит дыр дыров,овце-б все же напугал!
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20.07.2020 13:35
+1
юннат
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20.07.2020 13:38
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значит правильно этого стукачка Зели с ВР выгнали...
не ошиблись...
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20.07.2020 13:18 Ответить
штучный-дрючный, низко не порхает, но все время на бреющем
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20.07.2020 13:25 Ответить
Так он не натурал?
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20.07.2020 13:37 Ответить
юннат
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20.07.2020 13:38 Ответить
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20.07.2020 13:53 Ответить
Слился Штучный...
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20.07.2020 13:34 Ответить
Значит дыр дыров,овце-б все же напугал!
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20.07.2020 13:35 Ответить
А причем здесь одно к другому? Разумков выпер Штучного с аппарата Рады, и тот вернулся туда, откуда ушел - на первого зама в УГО
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20.07.2020 15:35 Ответить
Теперь телом будет охранять ПреЗедента
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20.07.2020 13:35 Ответить
Кадыров таки заставил Зе надеть памперс .
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20.07.2020 13:43 Ответить
Еще один дятел, не дружащий с логикой. Смотри мой ответ выше
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20.07.2020 15:36 Ответить
На Бирючем компашку шмаркле будет составлять?) Наш потерпевший опять устал и решил отдохнуть десять дней на хрущевской даче)
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20.07.2020 13:46 Ответить
Чи на таємне побачення до фуйла помчав
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20.07.2020 13:49 Ответить
Кучма с ****** там встречались в 2003-м... Во время Тузлы... У нас сложно что то тайным оставить)))
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20.07.2020 14:37 Ответить
Ахахаха)))это ответ на угрозы кадырки
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20.07.2020 13:58 Ответить
Извинте конечно но его фамилия уособлення всієї зеленої влади . Вони там всі "штучні" Призначення на злобу сьогоденню як то кажуть
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20.07.2020 13:59 Ответить
Коли вже призначать хом одного натурального.Вже рік призначають всіх штучних?
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20.07.2020 14:11 Ответить
 
 