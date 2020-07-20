Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления госохраны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, соответствующий указ №283/2020 от 20 июля обнародован на сайте Президента.
"Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в Указе президента.
Также Зеленский соответствующим указом освободил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины и назначил его заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.
Напомним, ранее руководитель Аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении в связи с решением о назначении его на другую должность.
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщал, что спикер парламента Дмитрий Разумков добивается отставки главы аппарата Рады Штучного из-за его участия в кампании Офиса Президента против спикера.
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