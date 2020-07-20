Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО
Президент України Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління держохорони України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, відповідний указ №283/2020 від 20 липня оприлюднено на сайті Президента.
"Призначити Штучного В'ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України", - йдеться в Указі президента.
Також Зеленський відповідним указом звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України та призначив його заступником начальника Управління державної охорони України.
Нагадаємо, раніше керівник Апарату українського парламенту В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення у зв'язку з рішенням про призначення його на іншу посаду.
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що спікер парламенту Дмитро Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь в кампанії Офісу Президента проти спікера.
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