Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО

Президент України Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління держохорони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, відповідний указ №283/2020 від 20 липня оприлюднено на сайті Президента.

"Призначити Штучного В'ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України", - йдеться в Указі президента.

Також Зеленський відповідним указом звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України та призначив його заступником начальника Управління державної охорони України.

Нагадаємо, раніше керівник Апарату українського парламенту В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення у зв'язку з рішенням про призначення його на іншу посаду.

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Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що спікер парламенту Дмитро Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь в кампанії Офісу Президента проти спікера.