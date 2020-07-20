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Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО

Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО

Президент України Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління держохорони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, відповідний указ №283/2020 від 20 липня оприлюднено на сайті Президента.

"Призначити Штучного В'ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України", - йдеться в Указі президента.

Також Зеленський відповідним указом звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України та призначив його заступником начальника Управління державної охорони України.

Нагадаємо, раніше керівник Апарату українського парламенту В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення у зв'язку з рішенням про призначення його на іншу посаду.

Також читайте: Рада звільнила Штучного з посади глави Апарату парламенту

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що спікер парламенту Дмитро Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь в кампанії Офісу Президента проти спікера.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) призначення (2294) УДО (108) Штучний В’ячеслав (9)


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Топ коментарі
+3
значит правильно этого стукачка Зели с ВР выгнали...
не ошиблись...
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20.07.2020 13:18
+1
Значит дыр дыров,овце-б все же напугал!
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20.07.2020 13:35
+1
юннат
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20.07.2020 13:38
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значит правильно этого стукачка Зели с ВР выгнали...
не ошиблись...
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20.07.2020 13:18 Відповісти
штучный-дрючный, низко не порхает, но все время на бреющем
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20.07.2020 13:25 Відповісти
Так он не натурал?
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20.07.2020 13:37 Відповісти
юннат
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20.07.2020 13:38 Відповісти
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20.07.2020 13:53 Відповісти
Слился Штучный...
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20.07.2020 13:34 Відповісти
Значит дыр дыров,овце-б все же напугал!
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20.07.2020 13:35 Відповісти
А причем здесь одно к другому? Разумков выпер Штучного с аппарата Рады, и тот вернулся туда, откуда ушел - на первого зама в УГО
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20.07.2020 15:35 Відповісти
Теперь телом будет охранять ПреЗедента
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20.07.2020 13:35 Відповісти
Кадыров таки заставил Зе надеть памперс .
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20.07.2020 13:43 Відповісти
Еще один дятел, не дружащий с логикой. Смотри мой ответ выше
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20.07.2020 15:36 Відповісти
На Бирючем компашку шмаркле будет составлять?) Наш потерпевший опять устал и решил отдохнуть десять дней на хрущевской даче)
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20.07.2020 13:46 Відповісти
Чи на таємне побачення до фуйла помчав
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20.07.2020 13:49 Відповісти
Кучма с ****** там встречались в 2003-м... Во время Тузлы... У нас сложно что то тайным оставить)))
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20.07.2020 14:37 Відповісти
Ахахаха)))это ответ на угрозы кадырки
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20.07.2020 13:58 Відповісти
Извинте конечно но его фамилия уособлення всієї зеленої влади . Вони там всі "штучні" Призначення на злобу сьогоденню як то кажуть
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20.07.2020 13:59 Відповісти
Коли вже призначать хом одного натурального.Вже рік призначають всіх штучних?
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20.07.2020 14:11 Відповісти
 
 