Рада звільнила Штучного з посади глави Апарату парламенту
Рада ухвалила проєкт постанови №3850 про звільнення В'ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів.
Нагадаємо, раніше керівник Апарату українського парламенту В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення у зв'язку з рішенням про призначення його на іншу посаду.
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що спікер парламенту Дмитро Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь у кампанії Офісу Президента проти спікера.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Снайфетльсйокутль Торолфсфетль
показати весь коментар16.07.2020 11:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Скрепы неизвестно чего
показати весь коментар16.07.2020 11:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Александр Пушкин #84240
показати весь коментар16.07.2020 12:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Полный Укроп
показати весь коментар16.07.2020 12:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Вовкодав #421631
показати весь коментар16.07.2020 12:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль