Рада звільнила Штучного з посади глави Апарату парламенту

Рада ухвалила проєкт постанови №3850 про звільнення В'ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше керівник Апарату українського парламенту В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення у зв'язку з рішенням про призначення його на іншу посаду.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що спікер парламенту Дмитро Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь у кампанії Офісу Президента проти спікера.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Шевченка головою Нацбанку. ВIДЕО

Діма сьодні набухаєцця
16.07.2020 11:49 Відповісти
Доаапаратничал, интриган. Не жалко.
16.07.2020 11:50 Відповісти
он не Штучный, он паршивый
16.07.2020 12:06 Відповісти
Штирлиц "спалился".
16.07.2020 12:16 Відповісти
Значит перевес и не Большой на стороне Разумкова.Он заявит о себе Как никак Парламентско президентская страна.А если распустят , то его рейтинг взлетит, а слуги расколятся.
16.07.2020 12:18 Відповісти
 
 