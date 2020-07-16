Рада звільнила Штучного з посади глави Апарату парламенту

Рада ухвалила проєкт постанови №3850 про звільнення В'ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше керівник Апарату українського парламенту В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення у зв'язку з рішенням про призначення його на іншу посаду.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що спікер парламенту Дмитро Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь у кампанії Офісу Президента проти спікера.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Шевченка головою Нацбанку. ВIДЕО