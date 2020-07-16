Рада уволила Штучного с должности главы Аппарата парламента

Рада приняла проект постановления №3850 об увольнении Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 307 народных депутатов.

Напомним, ранее руководитель Аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении в связи с решением о назначении его на другую должность.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщал, что спикер парламента Дмитрий Разумков добивается отставки главы аппарата Рады Штучного из-за его участия в кампании Офиса Президента против спикера.

