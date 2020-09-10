Зеленский сменил посла Украины в Израиле и назначил посла в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Израиле и Казахстане.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Президент уволил Геннадия Надоленко с должности посла Украины в Израиле и назначил вместо него Евгения Корнийчука.
Также Зеленский назначил Петра Врублевского послом Украины в Казахстане.
Евгений Корнийчук в 1993-1998 годах работал вице-консулом Украины в Нью-Йорке. В 2006-2008 годах был народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко". Был заместителем министра юстиции Украины.
Петр Врублевский до этого работал советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси.
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+4 Rino Onix
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+2 Максим Кулиш #475422
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+2 sv_bombardier
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Должен был сесть и надолго за коррупцию , но Онопенко вежливо освободил его!
Готовьте ложки.
Или скорее воротники.
В декабре 2010 года Корнийчука задержали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями при проведении госзакупок. Он был заключен под стражу и вышел из Лукьяновского СИЗО 15 февраля 2011-го, когда ознакомился с материалами дела. По совокупности обвинений по ч. 3 ст. 365 (превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) ему грозило до десяти лет лишения свободы.
В декабре 2011 г. дело в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции закрыто в связи с применением акта амнистии. Сам Корнийчук охарактеризовал решение суда как "лучшее из того, что он мог получить". По данным СМИ, уголовное дело закрыли в обмен на отказ его тестя, экс-главы Верховного суда Онопенко, повторно баллотироваться на эту должность.
После этого Корнийчук отстранился от политики и передал свою партию УСДП (переименованную затем в Украина-Вперед!) https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталии Королевской .
В декабре 2012 г. баллотировался по списку Украина-Вперед! (под №31) в Верховную Раду VII созыва, однако партия не преодолела проходной пятипроцентный барьер.
В МИД Белоруссии был вызван оветник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петр Врублевский, в связи с тем, что среди задержанных накануне под Минском бойцов ЧВК "Вагнер" были лица, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе.
Как говорится в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии, учитывая, что у некоторых из них обнаружилось украинское гражданство, у Петра Врублевского была "запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси".