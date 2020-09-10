Зеленский сменил посла Украины в Израиле и назначил посла в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Израиле и Казахстане.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент уволил Геннадия Надоленко с должности посла Украины в Израиле и назначил вместо него Евгения Корнийчука.

Также Зеленский назначил Петра Врублевского послом Украины в Казахстане.

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Евгений Корнийчук в 1993-1998 годах работал вице-консулом Украины в Нью-Йорке. В 2006-2008 годах был народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко". Был заместителем министра юстиции Украины.

Петр Врублевский до этого работал советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси.

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