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Зеленский сменил посла Украины в Израиле и назначил посла в Казахстане

Зеленский сменил посла Украины в Израиле и назначил посла в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Израиле и Казахстане.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент уволил Геннадия Надоленко с должности посла Украины в Израиле и назначил вместо него Евгения Корнийчука.

Также Зеленский назначил Петра Врублевского послом Украины в Казахстане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил посла Украины в Италии Перелыгина

Евгений Корнийчук в 1993-1998 годах работал вице-консулом Украины в Нью-Йорке. В 2006-2008 годах был народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко". Был заместителем министра юстиции Украины.

Петр Врублевский до этого работал советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси.

Читайте также: Пристайко назначен послом Украины в Великобритании

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Израиль (1923) Казахстан (781) посол (1799)


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Топ комментарии
+4
ЗЕ - Мародер.
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10.09.2020 23:53
+2
Это тот коррумпированный пейсатель за которым фемира с кайданами бегала но в Израиле вовремя схоронился пока за выплатил отступные...
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10.09.2020 23:54
+2
А дЕрмак разрешил?
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11.09.2020 00:07
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ЗЕ - Мародер.
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10.09.2020 23:53 Ответить
Это тот коррумпированный пейсатель за которым фемира с кайданами бегала но в Израиле вовремя схоронился пока за выплатил отступные...
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10.09.2020 23:54 Ответить
Найвеличніший діяч всєя Галактики і єйо окреснотєй працюйе.
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10.09.2020 23:57 Ответить
А дЕрмак разрешил?
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11.09.2020 00:07 Ответить
лыжи навострил, только еще не решил куда - в израиль или в казахстан
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11.09.2020 00:08 Ответить
Евгений Корнейчук , это зять Василия Онопенка !
Должен был сесть и надолго за коррупцию , но Онопенко вежливо освободил его!
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11.09.2020 00:10 Ответить
смотрю всё новые **** литца
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11.09.2020 00:15 Ответить
Полгода осталось.
Готовьте ложки.
Или скорее воротники.

Зеленський змінив посла України в Ізраїлі та призначив посла в Казахстані - Цензор.НЕТ 2453
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11.09.2020 00:33 Ответить

В декабре 2010 года Корнийчука задержали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями при проведении госзакупок. Он был заключен под стражу и вышел из Лукьяновского СИЗО 15 февраля 2011-го, когда ознакомился с материалами дела. По совокупности обвинений по ч. 3 ст. 365 (превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) ему грозило до десяти лет лишения свободы.
В декабре 2011 г. дело в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции закрыто в связи с применением акта амнистии. Сам Корнийчук охарактеризовал решение суда как "лучшее из того, что он мог получить". По данным СМИ, уголовное дело закрыли в обмен на отказ его тестя, экс-главы Верховного суда Онопенко, повторно баллотироваться на эту должность.
После этого Корнийчук отстранился от политики и передал свою партию УСДП (переименованную затем в Украина-Вперед!) https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталии Королевской .
В декабре 2012 г. баллотировался по списку Украина-Вперед! (под №31) в Верховную Раду VII созыва, однако партия не преодолела проходной пятипроцентный барьер.
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11.09.2020 00:41 Ответить

В МИД Белоруссии был вызван оветник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петр Врублевский, в связи с тем, что среди задержанных накануне под Минском бойцов ЧВК "Вагнер" были лица, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе.
Как говорится в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии, учитывая, что у некоторых из них обнаружилось украинское гражданство, у Петра Врублевского была "запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси".
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11.09.2020 00:52 Ответить
Зеленський змінив посла України в Ізраїлі та призначив посла в Казахстані - Цензор.НЕТ 9916
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11.09.2020 00:55 Ответить
НАМ НЕОБХОДИМЫ ХОРОШИЕ СОЛДАТЫ !!! НО И НАМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ПОЛКОВОДЦЫ !)
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11.09.2020 06:09 Ответить
А, хто у нас губернатор в Казакстане? То есть в Запорожской Сечи?
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11.09.2020 04:43 Ответить
бубочка молодца... никто лучше него не разбирается во всем... даже в коронавирусе...
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11.09.2020 05:10 Ответить
 
 