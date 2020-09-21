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Новости Местные выборы-2020
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Есть ощущение, что Зеленский и Коломойский объявили Днепру войну, - Порошенко

Есть ощущение, что Зеленский и Коломойский объявили Днепру войну, - Порошенко

Отношение нынишней власти и окружения Зеленского к проблемам Днепра больше похоже на войну с местным самоуправлением.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время выступления на областной партийной конференции.

"Такое впечатление, что Зеленский с Коломойским объявили Днепру войну. Потому что есть два варианта: либо они работают в пользу России, или они удобная игрушка в руках Коломойского. Ни первый, ни второй вариант меня не устраивает", - отметил Порошенко.

"У нас всегда говорили: Днепр, возможно, не первый, но и точно не второй город в Украине. Надо завершить нашу работу по строительству современного международного аэропорта. Почему жители такого города должны ехать в Киев, чтобы попасть в другую страну, чтобы воспользоваться безвизом, который мы завоевали для Украины? Мы считаем, что аэропорт международного уровня должен быть наконец построен", - отметил Порошенко.

Он также напомнил, что роль Днепра в разрушении планов Путина по созданию "Малороссии" чрезвычайно важна.

"Надо подышать этим воздухом, пожить здесь с 14-го, послушать сирены скорых, которые мчатся с самолетов в больницу Мечникова и позже в восстановленный нами - потому что он был разворован, продан пророссийским бизнесюкам - военный госпиталь. Надо выстроиться в очереди сдавать кровь нашим раненым бойцам. Никто, никого, никогда не агитировал. Днепряне выходили сами ", - вспомнил пятый Президент.

"Когда будут писать раздел истории Украины о начале двадцать первого века, обязательно напишут, что именно здесь, в Днепре и области весной четырнадцатого произошел коренной перелом в нашей борьбе с российским планом растерзания и расчленения Украины, уничтожение нашего государства и реализации проекта "Малороссия", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС

Автор: 

Днепр (4428) местные выборы (2752) Порошенко Петр (19607)


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Топ комментарии
+51
в тебе триколор відвалився
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21.09.2020 19:20
+44
Да, вот ето и есть настоящий Президент Украини!

Президент Украини П.А. Порошенко!
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21.09.2020 19:20
+39
Есть ощущение, что Зеленский и Коломойский объявили Днепру войну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5395
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21.09.2020 19:27
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Страница 3 из 3
Він обіцяв не такий мир. Є велика різниця між перемогою і капітуляцією.
Оце і викликає моє невдоволення.
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21.09.2020 21:15 Ответить
Капитуляция существует исключительно в ваших методичках и нигде больше. Не унижайте свою собственную страну своим несусветным бредом. Перед кем вы капитулировать собрались? Вы про учения Украина-НАТО слышали? Нет никакой капитуляции, запомните и не позорьтесь
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21.09.2020 21:18 Ответить
Та ви хоч чули про що говорить кравчук і фокін ???
Може мені і це примарилось !
Чому сєпари стріляють, порушуючи перший пункт мінських угод, а наша влада на це не зважає ? Поранених від бомбардування беспілотниками записують у необережне поводження зі зброєю чи підрив на міні ?
Чому зеля втулив в мінський процес формулу штанмайєра ?
Чому парламентарі обговорюють прийняття законопроекту про вибори на дамбасі ?
Це мені привиділось ?
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21.09.2020 21:29 Ответить
США, до речі, активно натякали на отримання нами статусу особливого партнера.
І ДЕ ?
Зеля навіть не шолохнувся.
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21.09.2020 21:30 Ответить
СУББОТА, 13 ИЮНЯ 2020

У п'ятницю сталася видатна для України подія, з якою варто привітати усіх громадян.
Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.
Рішення, яке ухвалила Північноатлантична рада - тобто представники усіх держав-членів Альянсу - є особливим кроком у розбудові наших сил оборони і в гарантуванні безпеки України.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/06/13/7111051/
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21.09.2020 21:35 Ответить
Мова, я так розумію, була про "Major Non-NATO Ally" це особливе партнерство зі США поза НАТО.
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21.09.2020 21:54 Ответить
А оно вообще есть такое понятие, как особое партнерство в НАТО?
Да, в 2020 году Украине был предоставлен статус особого партнера, партнера с расширенными возможностями вне НАТО, то есть статус, в котором нам постоянно отказывали. Последний отказ был в 2018 году.
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21.09.2020 22:54 Ответить
Це статус у відносинах зі США, а не з НАТО. Виголошується рішенням Президента США. Пошукайте MNNA.
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21.09.2020 23:02 Ответить
А я вам осмелюсь посоветовать поискать программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которую Североатлантический альянс запустил в 2014 году. Впрочем, могу и ссылочку подкинуть.))
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm?selectedLocale=en
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21.09.2020 23:22 Ответить
Маєте право. Але, сподіваюсь, ви усвідомлюєте, що це різні програми і не намагаєтесь їх протиставити?

Маю акцентувати, що партнерство MNNA не лише залучає країну до розширених можливостей участі у військових навчаннях НАТО та США, але дозволяє суттєво піосилити військову допомогу, яку надає Конгрес через бюджет США. Нажаль діюча влада знехтувала двопартійною готовністю підтримати надання Україні програми схожої до програм Ізраїлю, Японії та Південної Кореї, попри те, що така можливість для країни є неперсічною. Особливо тому що вона жодним чином не перекреслює можливість вступу до НАТО в майбутньому. Але на противагу дисклемеру, що "status EOP does not prejudge any decisions on NATO membership", MNNA надає колосальні можливості вже зараз.
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22.09.2020 11:43 Ответить
+++++
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22.09.2020 07:25 Ответить
Це мене твої комплекси величі розважають.
Якась цупка дрібнота марить величчю
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21.09.2020 22:03 Ответить
Ще чого. Ти мені хто таке ?
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21.09.2020 22:31 Ответить
Зараз збіжаться порохоботи і розкажуть вам, як ви неправильно мислите!
А більшість ще й гадостів напишуть...
Ну то таке, їм це дозволено
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21.09.2020 20:27 Ответить
Татьяна, краще скажіть, чому наші Воїни голодують? Як так сталося?
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21.09.2020 20:38 Ответить
Грізно гавкнула донецька сєпарша з затишної і мирної італії.
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21.09.2020 22:00 Ответить
ці ї...лани і їхні спільники всій країні війну оголосили.
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21.09.2020 20:25 Ответить
Те,що блазень Зєля став президентом абсолютна "заслуга" агента давнього кегебе,бариги Порохнявого.
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21.09.2020 20:35 Ответить
ПОДОЛЯК - слуга Дерьмака - "Слугам народа" нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон на них льется pr-дерьмо. Агрессивное и хорошо оплаченное."
Дивна заява виробників ЗЕленго гівна - агресивне- бо зелене, догоро країні кошутє- бо зелене , ллється са всех старон - бо ЗЕбільшість...
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21.09.2020 20:38 Ответить
И вообще, город нужно было назвать Днепровск, а то события там происходят как будто в реке.
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21.09.2020 20:40 Ответить
Назвати місто "Дніпровськ" у народних депутатів не вистачило ні ума, ні фантазії. Будемо плавати в Дніпрі.
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21.09.2020 21:40 Ответить
Ога, ога.
А ще у місті Славутич плавають у річці Славутич (******* назва - Дніпро).
А київський готель Дніпро нещодавно продали, бо набридло плавати у Дніпрі (річці).
А американські штати Міссурі, Міссісіпі та Мічиган плавають у відповідних річках та озері.
Про Москву (місто і річку) просто промовчу...
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22.09.2020 17:55 Ответить
И зеленский и коломойский грабят населения. Летом в прошлом году евро покупал по 27.5, уже 33.5 - на 6 грн. дороже. Остановите этих беспредельщиков!
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21.09.2020 20:42 Ответить
Это было прошлым летом, в середине ноября?
Про коронавирус слышали, или вы с луны упали ?
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21.09.2020 21:14 Ответить
Сырожа, а при Яныке я по 8 покупал, шо будем делать?
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21.09.2020 21:17 Ответить
сирожу отправим к яныку
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21.09.2020 21:20 Ответить
)))
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21.09.2020 23:00 Ответить
ты бы ещё вспомнил, почём при Януковиче покупал )
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21.09.2020 21:27 Ответить
Все вы лукавые подлецы ...

А Львов и травля Садового при ком была???

А кто должен был наказать Коломойского и тех чиновников, которые прикрывали аферу Приватбанка???
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21.09.2020 21:29 Ответить
Зеленский и коломойский объявили войну всей Украине, и к ним, к большому сожалению,. присоединилась тимошеница
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21.09.2020 21:35 Ответить
А куди ж їй, вона одних з ними кровєй.
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21.09.2020 21:42 Ответить
Зелені приготуйтесь,2020рік для вас останній.
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21.09.2020 22:23 Ответить
какой честный и не обиженный за пинок под зад с 23%.
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21.09.2020 22:24 Ответить
А Ти петя що зробив чи робив? свою людину до кадастру призначив, хабарі зросли-як все було при ригах так і залишилось-.пи.діти не мішками ворочати, з власного досвіду, з Гройсмана толку більше було ніж від тебе, ото якби той Гройсман свою силу організував, виліз би 100 відсотків
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21.09.2020 22:33 Ответить
Задалбал.
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21.09.2020 23:20 Ответить
Итог 5-летнего "реформирования" - НИХРЕНА!
А теперь ездит по всей стране звездит, учит жить, ЛИЦЕМЕР!
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21.09.2020 23:51 Ответить
ПРОСТО НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ СКОЛЬКО СТОЯТ ИХ ГОЛОВЫ )))
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22.09.2020 00:28 Ответить
Филатова в мэры Днепра. Он против Зе и Коломойского.Таке враження, що Зеленський і Коломойський оголосили Дніпру війну, – Порошенко - Цензор.НЕТ 4177
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22.09.2020 01:26 Ответить
Он только на словах поотив (новые технологии). А когда дело касается бабла, то у них все в порядке.
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24.09.2020 11:04 Ответить
Чей бы бык мычал, а ты б лучше молчал. Сам сдал Украину за фабрику, а теперь тычешь горбатым пальцем в кого не попадя. Петя вы просто козёл.
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22.09.2020 02:09 Ответить
Вірно сказав президент Порошенко, але "зелені" і "сині" при підтримці і "червоних" захоплюють не тільки Дніпро, а всю Україну.
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22.09.2020 08:30 Ответить
І це факт. Скільки часу рада зе не дає дозволу на проведення взривів для будівництва метро.
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22.09.2020 16:32 Ответить
Порох очень большое зло. Но коломоя больше. Так что, и дальше хотите выбирать между большим злом.
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24.09.2020 11:07 Ответить
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