Есть ощущение, что Зеленский и Коломойский объявили Днепру войну, - Порошенко

Отношение нынишней власти и окружения Зеленского к проблемам Днепра больше похоже на войну с местным самоуправлением.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время выступления на областной партийной конференции.

"Такое впечатление, что Зеленский с Коломойским объявили Днепру войну. Потому что есть два варианта: либо они работают в пользу России, или они удобная игрушка в руках Коломойского. Ни первый, ни второй вариант меня не устраивает", - отметил Порошенко.

"У нас всегда говорили: Днепр, возможно, не первый, но и точно не второй город в Украине. Надо завершить нашу работу по строительству современного международного аэропорта. Почему жители такого города должны ехать в Киев, чтобы попасть в другую страну, чтобы воспользоваться безвизом, который мы завоевали для Украины? Мы считаем, что аэропорт международного уровня должен быть наконец построен", - отметил Порошенко.

Он также напомнил, что роль Днепра в разрушении планов Путина по созданию "Малороссии" чрезвычайно важна.

"Надо подышать этим воздухом, пожить здесь с 14-го, послушать сирены скорых, которые мчатся с самолетов в больницу Мечникова и позже в восстановленный нами - потому что он был разворован, продан пророссийским бизнесюкам - военный госпиталь. Надо выстроиться в очереди сдавать кровь нашим раненым бойцам. Никто, никого, никогда не агитировал. Днепряне выходили сами ", - вспомнил пятый Президент.

"Когда будут писать раздел истории Украины о начале двадцать первого века, обязательно напишут, что именно здесь, в Днепре и области весной четырнадцатого произошел коренной перелом в нашей борьбе с российским планом растерзания и расчленения Украины, уничтожение нашего государства и реализации проекта "Малороссия", - сказал Порошенко.

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