Есть ощущение, что Зеленский и Коломойский объявили Днепру войну, - Порошенко
Отношение нынишней власти и окружения Зеленского к проблемам Днепра больше похоже на войну с местным самоуправлением.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время выступления на областной партийной конференции.
"Такое впечатление, что Зеленский с Коломойским объявили Днепру войну. Потому что есть два варианта: либо они работают в пользу России, или они удобная игрушка в руках Коломойского. Ни первый, ни второй вариант меня не устраивает", - отметил Порошенко.
"У нас всегда говорили: Днепр, возможно, не первый, но и точно не второй город в Украине. Надо завершить нашу работу по строительству современного международного аэропорта. Почему жители такого города должны ехать в Киев, чтобы попасть в другую страну, чтобы воспользоваться безвизом, который мы завоевали для Украины? Мы считаем, что аэропорт международного уровня должен быть наконец построен", - отметил Порошенко.
Он также напомнил, что роль Днепра в разрушении планов Путина по созданию "Малороссии" чрезвычайно важна.
"Надо подышать этим воздухом, пожить здесь с 14-го, послушать сирены скорых, которые мчатся с самолетов в больницу Мечникова и позже в восстановленный нами - потому что он был разворован, продан пророссийским бизнесюкам - военный госпиталь. Надо выстроиться в очереди сдавать кровь нашим раненым бойцам. Никто, никого, никогда не агитировал. Днепряне выходили сами ", - вспомнил пятый Президент.
"Когда будут писать раздел истории Украины о начале двадцать первого века, обязательно напишут, что именно здесь, в Днепре и области весной четырнадцатого произошел коренной перелом в нашей борьбе с российским планом растерзания и расчленения Украины, уничтожение нашего государства и реализации проекта "Малороссия", - сказал Порошенко.
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Оце і викликає моє невдоволення.
Може мені і це примарилось !
Чому сєпари стріляють, порушуючи перший пункт мінських угод, а наша влада на це не зважає ? Поранених від бомбардування беспілотниками записують у необережне поводження зі зброєю чи підрив на міні ?
Чому зеля втулив в мінський процес формулу штанмайєра ?
Чому парламентарі обговорюють прийняття законопроекту про вибори на дамбасі ?
Це мені привиділось ?
І ДЕ ?
Зеля навіть не шолохнувся.
У п'ятницю сталася видатна для України подія, з якою варто привітати усіх громадян.
Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.
Рішення, яке ухвалила Північноатлантична рада - тобто представники усіх держав-членів Альянсу - є особливим кроком у розбудові наших сил оборони і в гарантуванні безпеки України.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/06/13/7111051/
Да, в 2020 году Украине был предоставлен статус особого партнера, партнера с расширенными возможностями вне НАТО, то есть статус, в котором нам постоянно отказывали. Последний отказ был в 2018 году.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm?selectedLocale=en
Маю акцентувати, що партнерство MNNA не лише залучає країну до розширених можливостей участі у військових навчаннях НАТО та США, але дозволяє суттєво піосилити військову допомогу, яку надає Конгрес через бюджет США. Нажаль діюча влада знехтувала двопартійною готовністю підтримати надання Україні програми схожої до програм Ізраїлю, Японії та Південної Кореї, попри те, що така можливість для країни є неперсічною. Особливо тому що вона жодним чином не перекреслює можливість вступу до НАТО в майбутньому. Але на противагу дисклемеру, що "status EOP does not prejudge any decisions on NATO membership", MNNA надає колосальні можливості вже зараз.
Якась цупка дрібнота марить величчю
А більшість ще й гадостів напишуть...
Ну то таке, їм це дозволено
Дивна заява виробників ЗЕленго гівна - агресивне- бо зелене, догоро країні кошутє- бо зелене , ллється са всех старон - бо ЗЕбільшість...
А ще у місті Славутич плавають у річці Славутич (******* назва - Дніпро).
А київський готель Дніпро нещодавно продали, бо набридло плавати у Дніпрі (річці).
А американські штати Міссурі, Міссісіпі та Мічиган плавають у відповідних річках та озері.
Про Москву (місто і річку) просто промовчу...
Про коронавирус слышали, или вы с луны упали ?
А Львов и травля Садового при ком была???
А кто должен был наказать Коломойского и тех чиновников, которые прикрывали аферу Приватбанка???
А теперь ездит по всей стране звездит, учит жить, ЛИЦЕМЕР!