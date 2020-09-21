Таке враження, що Зеленський і Коломойський оголосили Дніпру війну, – Порошенко

Ставлення нинішньоі влади та оточення Зеленського до проблем Дніпра більше схоже на війну з місцевим самоврядуванням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу на обласній партійній конференції.

"Таке враження, що Зеленський з Коломойським оголосили Дніпру війну. Бо є два варіанти: або вони роблять на користь Росії, або вони зручна іграшка в руках Коломойського. Ні перший, ні другий варіант мене не влаштовує", – зазначає Порошенко.

"У нас завжди казали: Дніпро, можливо, не перше, але й точно не друге місто в Україні. Треба завершити нашу роботу по будівництву сучасного міжнародного аеропорту. Чому мешканці такого міста мають їхати до Києва, щоб потрапити до іншої країни, щоб скористатися безвізом, який ми вибороли для України? Ми вважаємо, що аеропорт міжнародного рівня має бути нарешті побудований", – наголосив Порошенко.

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Він також нагадав, що роль Дніпра у руйнуванні планів Путіна по створенню "Малоросії" надзвичайно важлива.

"Треба подихати цим повітрям, пожити тут з 14-го, послухати сирени швидких, які мчать з літаків у лікарню Мечникова і пізніше у відновлений нами- бо він був розкрадений, проданий проросійським бізнесюкам – військовий шпиталь. Треба вишикуватися в черги здавати кров нашим пораненим бійцям. Ніхто, нікого, ніколи не агітував. Дніпряни виходили самі", – згадує п’ятий Президент.

"Коли готуватимуть розділ історії України про початок двадцять першого століття, обов’язково напишуть, що саме тут, в Дніпрі і області весною чотирнадцятого відбувся корінний злам у нашій боротьбі з російським планом розшматування і розчленування України, знищення нашої держави і реалізації проекту "Малоросія", – говорить Порошенко.

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