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Новини Місцеві вибори-2020
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Таке враження, що Зеленський і Коломойський оголосили Дніпру війну, – Порошенко

Таке враження, що Зеленський і Коломойський оголосили Дніпру війну, – Порошенко

Ставлення нинішньоі влади та оточення Зеленського до проблем Дніпра більше схоже на війну з місцевим самоврядуванням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу на обласній партійній конференції.

"Таке враження, що Зеленський з Коломойським оголосили Дніпру війну. Бо є два варіанти: або вони роблять на користь Росії, або вони зручна іграшка в руках Коломойського. Ні перший, ні другий варіант мене не влаштовує", – зазначає Порошенко.

"У нас завжди казали: Дніпро, можливо, не перше, але й точно не друге місто в Україні. Треба завершити нашу роботу по будівництву сучасного міжнародного аеропорту. Чому мешканці такого міста мають їхати до Києва, щоб потрапити до іншої країни, щоб скористатися безвізом, який ми вибороли для України? Ми вважаємо, що аеропорт міжнародного рівня має бути нарешті побудований", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК

Він також нагадав, що роль Дніпра у руйнуванні планів Путіна по створенню "Малоросії" надзвичайно важлива.

"Треба подихати цим повітрям, пожити тут з 14-го, послухати сирени швидких, які мчать з літаків у лікарню Мечникова і пізніше у відновлений нами- бо він був розкрадений, проданий проросійським бізнесюкам – військовий шпиталь. Треба вишикуватися в черги здавати кров нашим пораненим бійцям. Ніхто, нікого, ніколи не агітував. Дніпряни виходили самі", – згадує п’ятий Президент.

"Коли готуватимуть розділ історії України про початок двадцять першого століття, обов’язково напишуть, що саме тут, в Дніпрі і області весною чотирнадцятого відбувся корінний злам у нашій боротьбі з російським планом розшматування і розчленування України, знищення нашої держави і реалізації проекту "Малоросія", – говорить Порошенко.

Читайте також: Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС

Автор: 

Дніпро (3284) місцеві вибори (1366) Порошенко Петро (15181)


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Топ коментарі
+51
в тебе триколор відвалився
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21.09.2020 19:20
+44
Да, вот ето и есть настоящий Президент Украини!

Президент Украини П.А. Порошенко!
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21.09.2020 19:20
+39
Есть ощущение, что Зеленский и Коломойский объявили Днепру войну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5395
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21.09.2020 19:27
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Він обіцяв не такий мир. Є велика різниця між перемогою і капітуляцією.
Оце і викликає моє невдоволення.
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21.09.2020 21:15 Відповісти
Капитуляция существует исключительно в ваших методичках и нигде больше. Не унижайте свою собственную страну своим несусветным бредом. Перед кем вы капитулировать собрались? Вы про учения Украина-НАТО слышали? Нет никакой капитуляции, запомните и не позорьтесь
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21.09.2020 21:18 Відповісти
Та ви хоч чули про що говорить кравчук і фокін ???
Може мені і це примарилось !
Чому сєпари стріляють, порушуючи перший пункт мінських угод, а наша влада на це не зважає ? Поранених від бомбардування беспілотниками записують у необережне поводження зі зброєю чи підрив на міні ?
Чому зеля втулив в мінський процес формулу штанмайєра ?
Чому парламентарі обговорюють прийняття законопроекту про вибори на дамбасі ?
Це мені привиділось ?
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21.09.2020 21:29 Відповісти
США, до речі, активно натякали на отримання нами статусу особливого партнера.
І ДЕ ?
Зеля навіть не шолохнувся.
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21.09.2020 21:30 Відповісти
СУББОТА, 13 ИЮНЯ 2020

У п'ятницю сталася видатна для України подія, з якою варто привітати усіх громадян.
Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.
Рішення, яке ухвалила Північноатлантична рада - тобто представники усіх держав-членів Альянсу - є особливим кроком у розбудові наших сил оборони і в гарантуванні безпеки України.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/06/13/7111051/
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21.09.2020 21:35 Відповісти
Мова, я так розумію, була про "Major Non-NATO Ally" це особливе партнерство зі США поза НАТО.
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21.09.2020 21:54 Відповісти
А оно вообще есть такое понятие, как особое партнерство в НАТО?
Да, в 2020 году Украине был предоставлен статус особого партнера, партнера с расширенными возможностями вне НАТО, то есть статус, в котором нам постоянно отказывали. Последний отказ был в 2018 году.
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21.09.2020 22:54 Відповісти
Це статус у відносинах зі США, а не з НАТО. Виголошується рішенням Президента США. Пошукайте MNNA.
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21.09.2020 23:02 Відповісти
А я вам осмелюсь посоветовать поискать программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которую Североатлантический альянс запустил в 2014 году. Впрочем, могу и ссылочку подкинуть.))
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm?selectedLocale=en
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21.09.2020 23:22 Відповісти
Маєте право. Але, сподіваюсь, ви усвідомлюєте, що це різні програми і не намагаєтесь їх протиставити?

Маю акцентувати, що партнерство MNNA не лише залучає країну до розширених можливостей участі у військових навчаннях НАТО та США, але дозволяє суттєво піосилити військову допомогу, яку надає Конгрес через бюджет США. Нажаль діюча влада знехтувала двопартійною готовністю підтримати надання Україні програми схожої до програм Ізраїлю, Японії та Південної Кореї, попри те, що така можливість для країни є неперсічною. Особливо тому що вона жодним чином не перекреслює можливість вступу до НАТО в майбутньому. Але на противагу дисклемеру, що "status EOP does not prejudge any decisions on NATO membership", MNNA надає колосальні можливості вже зараз.
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22.09.2020 11:43 Відповісти
+++++
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22.09.2020 07:25 Відповісти
Це мене твої комплекси величі розважають.
Якась цупка дрібнота марить величчю
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21.09.2020 22:03 Відповісти
Ще чого. Ти мені хто таке ?
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21.09.2020 22:31 Відповісти
Зараз збіжаться порохоботи і розкажуть вам, як ви неправильно мислите!
А більшість ще й гадостів напишуть...
Ну то таке, їм це дозволено
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21.09.2020 20:27 Відповісти
Татьяна, краще скажіть, чому наші Воїни голодують? Як так сталося?
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21.09.2020 20:38 Відповісти
Грізно гавкнула донецька сєпарша з затишної і мирної італії.
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21.09.2020 22:00 Відповісти
ці ї...лани і їхні спільники всій країні війну оголосили.
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21.09.2020 20:25 Відповісти
Те,що блазень Зєля став президентом абсолютна "заслуга" агента давнього кегебе,бариги Порохнявого.
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21.09.2020 20:35 Відповісти
ПОДОЛЯК - слуга Дерьмака - "Слугам народа" нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон на них льется pr-дерьмо. Агрессивное и хорошо оплаченное."
Дивна заява виробників ЗЕленго гівна - агресивне- бо зелене, догоро країні кошутє- бо зелене , ллється са всех старон - бо ЗЕбільшість...
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21.09.2020 20:38 Відповісти
И вообще, город нужно было назвать Днепровск, а то события там происходят как будто в реке.
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21.09.2020 20:40 Відповісти
Назвати місто "Дніпровськ" у народних депутатів не вистачило ні ума, ні фантазії. Будемо плавати в Дніпрі.
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21.09.2020 21:40 Відповісти
Ога, ога.
А ще у місті Славутич плавають у річці Славутич (******* назва - Дніпро).
А київський готель Дніпро нещодавно продали, бо набридло плавати у Дніпрі (річці).
А американські штати Міссурі, Міссісіпі та Мічиган плавають у відповідних річках та озері.
Про Москву (місто і річку) просто промовчу...
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22.09.2020 17:55 Відповісти
И зеленский и коломойский грабят населения. Летом в прошлом году евро покупал по 27.5, уже 33.5 - на 6 грн. дороже. Остановите этих беспредельщиков!
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21.09.2020 20:42 Відповісти
Это было прошлым летом, в середине ноября?
Про коронавирус слышали, или вы с луны упали ?
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21.09.2020 21:14 Відповісти
Сырожа, а при Яныке я по 8 покупал, шо будем делать?
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21.09.2020 21:17 Відповісти
сирожу отправим к яныку
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21.09.2020 21:20 Відповісти
)))
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21.09.2020 23:00 Відповісти
ты бы ещё вспомнил, почём при Януковиче покупал )
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21.09.2020 21:27 Відповісти
Все вы лукавые подлецы ...

А Львов и травля Садового при ком была???

А кто должен был наказать Коломойского и тех чиновников, которые прикрывали аферу Приватбанка???
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21.09.2020 21:29 Відповісти
Зеленский и коломойский объявили войну всей Украине, и к ним, к большому сожалению,. присоединилась тимошеница
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21.09.2020 21:35 Відповісти
А куди ж їй, вона одних з ними кровєй.
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21.09.2020 21:42 Відповісти
Зелені приготуйтесь,2020рік для вас останній.
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21.09.2020 22:23 Відповісти
какой честный и не обиженный за пинок под зад с 23%.
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21.09.2020 22:24 Відповісти
А Ти петя що зробив чи робив? свою людину до кадастру призначив, хабарі зросли-як все було при ригах так і залишилось-.пи.діти не мішками ворочати, з власного досвіду, з Гройсмана толку більше було ніж від тебе, ото якби той Гройсман свою силу організував, виліз би 100 відсотків
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21.09.2020 22:33 Відповісти
Задалбал.
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21.09.2020 23:20 Відповісти
Итог 5-летнего "реформирования" - НИХРЕНА!
А теперь ездит по всей стране звездит, учит жить, ЛИЦЕМЕР!
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21.09.2020 23:51 Відповісти
ПРОСТО НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ СКОЛЬКО СТОЯТ ИХ ГОЛОВЫ )))
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22.09.2020 00:28 Відповісти
Филатова в мэры Днепра. Он против Зе и Коломойского.Таке враження, що Зеленський і Коломойський оголосили Дніпру війну, – Порошенко - Цензор.НЕТ 4177
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22.09.2020 01:26 Відповісти
Он только на словах поотив (новые технологии). А когда дело касается бабла, то у них все в порядке.
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24.09.2020 11:04 Відповісти
Чей бы бык мычал, а ты б лучше молчал. Сам сдал Украину за фабрику, а теперь тычешь горбатым пальцем в кого не попадя. Петя вы просто козёл.
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22.09.2020 02:09 Відповісти
Вірно сказав президент Порошенко, але "зелені" і "сині" при підтримці і "червоних" захоплюють не тільки Дніпро, а всю Україну.
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22.09.2020 08:30 Відповісти
І це факт. Скільки часу рада зе не дає дозволу на проведення взривів для будівництва метро.
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22.09.2020 16:32 Відповісти
Порох очень большое зло. Но коломоя больше. Так что, и дальше хотите выбирать между большим злом.
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24.09.2020 11:07 Відповісти
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