Таке враження, що Зеленський і Коломойський оголосили Дніпру війну, – Порошенко
Ставлення нинішньоі влади та оточення Зеленського до проблем Дніпра більше схоже на війну з місцевим самоврядуванням.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу на обласній партійній конференції.
"Таке враження, що Зеленський з Коломойським оголосили Дніпру війну. Бо є два варіанти: або вони роблять на користь Росії, або вони зручна іграшка в руках Коломойського. Ні перший, ні другий варіант мене не влаштовує", – зазначає Порошенко.
"У нас завжди казали: Дніпро, можливо, не перше, але й точно не друге місто в Україні. Треба завершити нашу роботу по будівництву сучасного міжнародного аеропорту. Чому мешканці такого міста мають їхати до Києва, щоб потрапити до іншої країни, щоб скористатися безвізом, який ми вибороли для України? Ми вважаємо, що аеропорт міжнародного рівня має бути нарешті побудований", – наголосив Порошенко.
Він також нагадав, що роль Дніпра у руйнуванні планів Путіна по створенню "Малоросії" надзвичайно важлива.
"Треба подихати цим повітрям, пожити тут з 14-го, послухати сирени швидких, які мчать з літаків у лікарню Мечникова і пізніше у відновлений нами- бо він був розкрадений, проданий проросійським бізнесюкам – військовий шпиталь. Треба вишикуватися в черги здавати кров нашим пораненим бійцям. Ніхто, нікого, ніколи не агітував. Дніпряни виходили самі", – згадує п’ятий Президент.
"Коли готуватимуть розділ історії України про початок двадцять першого століття, обов’язково напишуть, що саме тут, в Дніпрі і області весною чотирнадцятого відбувся корінний злам у нашій боротьбі з російським планом розшматування і розчленування України, знищення нашої держави і реалізації проекту "Малоросія", – говорить Порошенко.
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Оце і викликає моє невдоволення.
Може мені і це примарилось !
Чому сєпари стріляють, порушуючи перший пункт мінських угод, а наша влада на це не зважає ? Поранених від бомбардування беспілотниками записують у необережне поводження зі зброєю чи підрив на міні ?
Чому зеля втулив в мінський процес формулу штанмайєра ?
Чому парламентарі обговорюють прийняття законопроекту про вибори на дамбасі ?
Це мені привиділось ?
І ДЕ ?
Зеля навіть не шолохнувся.
У п'ятницю сталася видатна для України подія, з якою варто привітати усіх громадян.
Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.
Рішення, яке ухвалила Північноатлантична рада - тобто представники усіх держав-членів Альянсу - є особливим кроком у розбудові наших сил оборони і в гарантуванні безпеки України.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/06/13/7111051/
Да, в 2020 году Украине был предоставлен статус особого партнера, партнера с расширенными возможностями вне НАТО, то есть статус, в котором нам постоянно отказывали. Последний отказ был в 2018 году.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm?selectedLocale=en
Маю акцентувати, що партнерство MNNA не лише залучає країну до розширених можливостей участі у військових навчаннях НАТО та США, але дозволяє суттєво піосилити військову допомогу, яку надає Конгрес через бюджет США. Нажаль діюча влада знехтувала двопартійною готовністю підтримати надання Україні програми схожої до програм Ізраїлю, Японії та Південної Кореї, попри те, що така можливість для країни є неперсічною. Особливо тому що вона жодним чином не перекреслює можливість вступу до НАТО в майбутньому. Але на противагу дисклемеру, що "status EOP does not prejudge any decisions on NATO membership", MNNA надає колосальні можливості вже зараз.
Якась цупка дрібнота марить величчю
А більшість ще й гадостів напишуть...
Ну то таке, їм це дозволено
Дивна заява виробників ЗЕленго гівна - агресивне- бо зелене, догоро країні кошутє- бо зелене , ллється са всех старон - бо ЗЕбільшість...
А ще у місті Славутич плавають у річці Славутич (******* назва - Дніпро).
А київський готель Дніпро нещодавно продали, бо набридло плавати у Дніпрі (річці).
А американські штати Міссурі, Міссісіпі та Мічиган плавають у відповідних річках та озері.
Про Москву (місто і річку) просто промовчу...
Про коронавирус слышали, или вы с луны упали ?
А Львов и травля Садового при ком была???
А кто должен был наказать Коломойского и тех чиновников, которые прикрывали аферу Приватбанка???
А теперь ездит по всей стране звездит, учит жить, ЛИЦЕМЕР!