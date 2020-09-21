Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура рассказал, как в Верховной Раде планируют выполнить решение Конституционного суда о несоответствии назначения Артема Сытника председателем НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала Zik.

По словам парламентария, в Верховной Раде разработают, внесут и проголосуют законопроект, который позволит освободить Сытника.

"В ближайшее время выработают законопроект, внесут его и проголосуют, чтобы Сытника можно было уволить. Это написано в решении Конституционного Суда, нужно привести в соответствие решение КСУ. Что будет назначаться по другой процедуре руководитель НАБУ, после этого Сытник будет уволен", - сказал Качура.

При этом Качура не смог ответить на вопрос о возможных сроках внесения и рассмотрения подобного законопроекта.

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