Ми підготували законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - "слуга народу" Качура
Народний депутат України (фракція "Слуга народу") Олександр Качура розповів, як у Верховній Раді планують виконати рішення Конституційного суду про невідповідність призначення Артема Ситника головою НАБУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу Zik.
За словами парламентарія, у Верховній Раді розроблять, внесуть і проголосують законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника.
"Найближчим часом розроблять законопроєкт, внесуть його і проголосують, щоб Ситника можна було звільнити. Це написано в рішенні Конституційного Суду, потрібно привести у відповідність рішення КСУ. Що буде призначатися за іншою процедурою керівник НАБУ, після цього Ситника буде звільнено", - сказав Качура.
При цьому Качура не зміг відповісти на запитання про можливі терміни внесення і розгляду такого законопроєкту.
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Об этом https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9ldXJvc29saWRhcml0eS5vcmcvMjAyMC8wMy8wNy8lRDElODMtJUQwJUJDJUQxJTk2JUQwJUJEJUQxJThFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTk2LSVEMCVCRiVEMSU5NiVEMCVCNCVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNCVEMCVCOCVEMCVCQiVEMCVCOC0lRDElODElRDAlQkIlRDElODMlRDAlQjMlRDAlQjAtJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTgzLw== сообщается в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, полученном в ответ на запрос представителя "Европейской Солидарности".
В этом же письме Минюст подтверждает, что руководителем ВОО "Украинский выбор" является нардеп "Оппозиционные платформы - За жизнь" https://rus.lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктор Медведчук .
"Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова", - считают в "Евросолиидарности".
Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. ГБР открыло уголовные производства за якобы "угрозы убийством", а президент Владимир Зеленский был признан "потерпевшим" из-за высказываний в соцсетях об опасности пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.
Народный депутат Рады восьмого созыва https://rus.lb.ua/file/person/1572_chornovol_tatyana_nikolaevna.html Татьяна Чорновол в прошлом году обнародовала информацию о том, что Качура был руководителем подразделения "Украинский выбор" еще со времен Революции Достоинства. Сам Качура публично опровергал на эту информацию и грозил обратиться в суд.
Адвокат, засновник адвокатського бюро https://ring.org.ua/edr/uk/company/41172969 "Kachura Lawyers" . https://lb.ua/file/person/4796_kachura_aleksandr_anatolevich.html Був адвокатом партії «Слуга народу» і компанії «Квартал 95».
Тобто Слуга Медведчука й ЗЕленського в одному стакані - працює на майбутній політичний союз ЗЕжаб з Крмлегадюками
"В мировом рейтинге экономической свободы Украина поднялась на 15 позиций
СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ 2018
Украина заняла 134 место среди 162 стран и территорий в рейтинге экономической свободы.
Об этом говорится в отчете "Экономическая свобода в мире" за 2018 год"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/09/26/640997/
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukraina-podnyalas-na-15-pozitsiy-v-reytinge-ekonomicheskih-svobod
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=
Ви говорите про рейтинг економічних свобод в Україні 2018 року, при Порошенко, занижуючи його. Я вам це доводжу фактами.
Україна посіла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі
Україна піднялася на сім позицій зі 138-го на 131 місцеhttps://www.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/finansy/skilky-inozemnyx-investyczij-nadijshlo-********-2020-roczi у рейтингу «Економічна свобода у світі - 2020». Але все ще залишається в найбільш економічно невільній групі та є там єдиною європейською країною.
Про це свідчать дані щорічного звіту, який підготував https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2018 Fraser Institute .
Зеленський продовжує тягти Україну в прірву.
"Україна піднялася на сім позицій з 138 на 131 місце у рейтингу "Економічна свобода у світі - 2020". Але все ще залишається у найбільш економічно невільній групі, і є там єдиною європейською країною."
...
"Видання 2020 року базується на даних 2018 року і вимірює економічну свободу (рівень особистого вибору, можливість виходу на ринки, захист приватної власності, верховенство права, тощо), аналізуючи політичні рішення та інституції 162 країн та територій."
Друге. Пан "Прощай немытая раССея" виклав абсолютно правдиву інформацію.
Добраніч.
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2018
А рейтинг эконом. свободы это:
The Index of Economic Freedom is an annual index and ranking created in 1995 by The Heritage Foundation and The Wall Street Journal to measure the degree of economic freedom in the world's nations.
Тебе хоть беня платит за такой стахановский труд?
Им законопроект про увольнение Сытника ближе и приятнее.
Но тыпилы никогда не ценят подарки.
Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік, зустрічався в одному зі столичних ресторанів із людьми колишнього нардепа Олександра Вілкула, де вони нібито вирішували питання щодо майбутніх місцевих виборів
На деревню дедушке можете свои предложения теперь слать.
виктор федорович.хватит сидеть в донецке.приезжай в киев.есть работа.донбасс это уже вчерашний день.