Ми підготували законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - "слуга народу" Качура

Народний депутат України (фракція "Слуга народу") Олександр Качура розповів, як у Верховній Раді планують виконати рішення Конституційного суду про невідповідність призначення Артема Ситника головою НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу Zik.

За словами парламентарія, у Верховній Раді розроблять, внесуть і проголосують законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника.

"Найближчим часом розроблять законопроєкт, внесуть його і проголосують, щоб Ситника можна було звільнити. Це написано в рішенні Конституційного Суду, потрібно привести у відповідність рішення КСУ. Що буде призначатися за іншою процедурою керівник НАБУ, після цього Ситника буде звільнено", - сказав Качура.

При цьому Качура не зміг відповісти на запитання про можливі терміни внесення і розгляду такого законопроєкту.

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