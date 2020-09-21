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Ми підготували законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - "слуга народу" Качура

Ми підготували законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, -

Народний депутат України (фракція "Слуга народу") Олександр Качура розповів, як у Верховній Раді планують виконати рішення Конституційного суду про невідповідність призначення Артема Ситника головою НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу Zik.

За словами парламентарія, у Верховній Раді розроблять, внесуть і проголосують законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника.

"Найближчим часом розроблять законопроєкт, внесуть його і проголосують, щоб Ситника можна було звільнити. Це написано в рішенні Конституційного Суду, потрібно привести у відповідність рішення КСУ. Що буде призначатися за іншою процедурою керівник НАБУ, після цього Ситника буде звільнено", - сказав Качура.

При цьому Качура не зміг відповісти на запитання про можливі терміни внесення і розгляду такого законопроєкту.

Читайте також: Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков

Автор: 

Ситник Артем (863) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+16
Народный депутат от фракции "Слуга народа" https://rus.lb.ua/file/person/4796_kachura_aleksandr_anatolevich.html Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева.
Об этом https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9ldXJvc29saWRhcml0eS5vcmcvMjAyMC8wMy8wNy8lRDElODMtJUQwJUJDJUQxJTk2JUQwJUJEJUQxJThFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTk2LSVEMCVCRiVEMSU5NiVEMCVCNCVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNCVEMCVCOCVEMCVCQiVEMCVCOC0lRDElODElRDAlQkIlRDElODMlRDAlQjMlRDAlQjAtJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTgzLw== сообщается в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, полученном в ответ на запрос представителя "Европейской Солидарности".
В этом же письме Минюст подтверждает, что руководителем ВОО "Украинский выбор" является нардеп "Оппозиционные платформы - За жизнь" https://rus.lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктор Медведчук .
"Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова", - считают в "Евросолиидарности".
Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. ГБР открыло уголовные производства за якобы "угрозы убийством", а президент Владимир Зеленский был признан "потерпевшим" из-за высказываний в соцсетях об опасности пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.
Народный депутат Рады восьмого созыва https://rus.lb.ua/file/person/1572_chornovol_tatyana_nikolaevna.html Татьяна Чорновол в прошлом году обнародовала информацию о том, что Качура был руководителем подразделения "Украинский выбор" еще со времен Революции Достоинства. Сам Качура публично опровергал на эту информацию и грозил обратиться в суд.
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21.09.2020 21:20
+12
Ну давайте зеленые академики, лишите населения безвиза! Сборище неадекватов, избраное дегенератами ведет страну в светлое Венесуэльское будущее. Население одобрительно ржет под серию Квартала.
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21.09.2020 21:25
+12
с каким интузиазмом зеленые разваливают все что создавалось годами)))
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21.09.2020 21:26
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Правила форума Рада форумчан
Спочатку він був позитивним персонажем, а потім виявився суцільним шкідливим негативом.
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21.09.2020 21:19 Відповісти
Це коли і докого він був позитивним персонажем?
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21.09.2020 21:43 Відповісти
У таті. Ну може ще трошки в мамі...
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21.09.2020 21:59 Відповісти
ну ти ж маєш погодитися, що в українській політиці негативним персонажам не місце?
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21.09.2020 22:50 Відповісти
Зізнався чесно - це моя мрія.
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21.09.2020 23:16 Відповісти
Народный депутат от фракции "Слуга народа" https://rus.lb.ua/file/person/4796_kachura_aleksandr_anatolevich.html Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева.
Об этом https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9ldXJvc29saWRhcml0eS5vcmcvMjAyMC8wMy8wNy8lRDElODMtJUQwJUJDJUQxJTk2JUQwJUJEJUQxJThFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTk2LSVEMCVCRiVEMSU5NiVEMCVCNCVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNCVEMCVCOCVEMCVCQiVEMCVCOC0lRDElODElRDAlQkIlRDElODMlRDAlQjMlRDAlQjAtJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTgzLw== сообщается в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, полученном в ответ на запрос представителя "Европейской Солидарности".
В этом же письме Минюст подтверждает, что руководителем ВОО "Украинский выбор" является нардеп "Оппозиционные платформы - За жизнь" https://rus.lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктор Медведчук .
"Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова", - считают в "Евросолиидарности".
Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. ГБР открыло уголовные производства за якобы "угрозы убийством", а президент Владимир Зеленский был признан "потерпевшим" из-за высказываний в соцсетях об опасности пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.
Народный депутат Рады восьмого созыва https://rus.lb.ua/file/person/1572_chornovol_tatyana_nikolaevna.html Татьяна Чорновол в прошлом году обнародовала информацию о том, что Качура был руководителем подразделения "Украинский выбор" еще со времен Революции Достоинства. Сам Качура публично опровергал на эту информацию и грозил обратиться в суд.
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21.09.2020 21:20 Відповісти
От нехай суд і вирішує.
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21.09.2020 21:23 Відповісти
У березні 2019-го адвокатське бюро https://ring.org.ua/edr/uk/company/41172969 "Kachura Lawyers" https://www.chesno.org/post/3927/ виграло справу про заборону серіалу «Свати» в інтересах Студії «Квартал 95».
Адвокат, засновник адвокатського бюро https://ring.org.ua/edr/uk/company/41172969 "Kachura Lawyers" . https://lb.ua/file/person/4796_kachura_aleksandr_anatolevich.html Був адвокатом партії «Слуга народу» і компанії «Квартал 95».
Тобто Слуга Медведчука й ЗЕленського в одному стакані - працює на майбутній політичний союз ЗЕжаб з Крмлегадюками
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21.09.2020 21:26 Відповісти
Ах вы ж двуличные засланцы "антикоррупционеры".
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21.09.2020 21:21 Відповісти
Артем, на лікарняному не звільняють.

Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 3286
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21.09.2020 21:22 Відповісти
на фото тот самый мудень, который привёл Зеленского к власти ?
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21.09.2020 21:54 Відповісти
Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8953
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21.09.2020 21:23 Відповісти
Так Україна зайняла 131 місце за рейтінгом Fraser Institute, але це було у 2018 році. Вгадайте хто в цей час був президентом.
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21.09.2020 21:37 Відповісти
Нагадайте.
"В мировом рейтинге экономической свободы Украина поднялась на 15 позиций
СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ 2018
Украина заняла 134 место среди 162 стран и территорий в рейтинге экономической свободы.
Об этом говорится в отчете "Экономическая свобода в мире" за 2018 год"
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21.09.2020 21:43 Відповісти
Я нічого не можу сказати про вашу інформцію, я не знаю що це за рейтінг, від якої організації. Але повідомлення висче мого це типовий фейк.
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21.09.2020 21:51 Відповісти
Ну хто б сумнівався? Всі "брешуть" в лише ви глаголите "правду".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/09/26/640997/

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukraina-podnyalas-na-15-pozitsiy-v-reytinge-ekonomicheskih-svobod

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&sxsrf=
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21.09.2020 22:04 Відповісти
Що за звичка змінювати тему. Не всі брешуть, а пан "Прощай немытая раССея".
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21.09.2020 22:05 Відповісти
Що значить змінювати тему? Ви про що?
Ви говорите про рейтинг економічних свобод в Україні 2018 року, при Порошенко, занижуючи його. Я вам це доводжу фактами.
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21.09.2020 22:14 Відповісти
Дуже добре. Ось коли з`являться справжні а ні фейкові данні за 2020 тоді ми зможемо порівняти По і Зе. А фейк, хоч вам і подобається, залишається фейком.
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21.09.2020 22:21 Відповісти
Можете починати порівняння.
Україна посіла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі

Україна піднялася на сім позицій зі 138-го на 131 місцеhttps://www.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/finansy/skilky-inozemnyx-investyczij-nadijshlo-********-2020-roczi у рейтингу «Економічна свобода у світі - 2020». Але все ще залишається в найбільш економічно невільній групі та є там єдиною європейською країною.
Про це свідчать дані щорічного звіту, який підготував https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2018 Fraser Institute .
Зеленський продовжує тягти Україну в прірву.
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21.09.2020 22:53 Відповісти
Чытайте уважніше:
"Україна піднялася на сім позицій з 138 на 131 місце у рейтингу "Економічна свобода у світі - 2020". Але все ще залишається у найбільш економічно невільній групі, і є там єдиною європейською країною."
...
"Видання 2020 року базується на даних 2018 року і вимірює економічну свободу (рівень особистого вибору, можливість виходу на ринки, захист приватної власності, верховенство права, тощо), аналізуючи політичні рішення та інституції 162 країн та територій."
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21.09.2020 22:59 Відповісти
При Порошенкові 15 позицій, при Зеленському 7. Різниця в 8 пунктів. Це не розвиток, а як мінімум спад розвитку. Перше.
Друге. Пан "Прощай немытая раССея" виклав абсолютно правдиву інформацію.
Добраніч.
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21.09.2020 23:51 Відповісти
Ви бачите лише те що бажаєте бачити. Добраніч і вам.
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22.09.2020 00:00 Відповісти
Не треба пересмикувати. Бо була тенденція покращання у рейтингу. І припинилася. Тобто нема просування від дна вгору. ЗАЛИШИЛИСЯ на місці. Яке на дні.
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21.09.2020 22:05 Відповісти
Що припинилось і за чиїми данними? Я щось не бачу. Будьласка конкретизуйте що ви маєте на увазі.
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21.09.2020 22:08 Відповісти
Тут це можна подивитись.
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2018
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21.09.2020 21:39 Відповісти
А в 15 была на 147 месте, в 16 на 138 месте, в 18 поднялась на 131 место. Угадай при каком президенте Украина поднималась в рейтинге?
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21.09.2020 21:52 Відповісти
Не треба змінювати тему. Пан "Прощай немытая раССея" запостив фейк, який треба розуміти так що за Зеленського Україна потрапила на жалюгідне 131 місце. Насправді це було за Парашенка. А як ви 131 місце трактуєте - як успіх чи провал- це інша справа.
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21.09.2020 21:55 Відповісти
А может нужно трактовать по другому? При Порохе Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге и заняла 131 место. А при твоем кловане не движется НИ-КУ-ДА. Плесень и застой.
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21.09.2020 22:00 Відповісти
Ваша трактовка - це ваша власна справа. А фейк є фейком.
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21.09.2020 22:02 Відповісти
А в чем фейк? Клован не хотел делать из Украины магнит для инвестиций? Или Украина при нем поднялась в рейтинге?
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21.09.2020 22:05 Відповісти
Данних за 2020 від Fraser Institute ще немає. У фейку інформація за 2018 рік видана за 2020 рік. Дуже просто.
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21.09.2020 22:10 Відповісти
По вашей ссылке непонятно что за рейтинг.
А рейтинг эконом. свободы это:

The Index of Economic Freedom is an annual index and ranking created in 1995 by The Heritage Foundation and The Wall Street Journal to measure the degree of economic freedom in the world's nations.
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21.09.2020 21:54 Відповісти
Мой лінк відповідає інформації у пості пана "Прощай немытая раССея"
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21.09.2020 21:57 Відповісти
В мене враження що тут усім наср*ти на правду. Головне щоб фейк відповідав власним політичним поглядам.
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21.09.2020 22:13 Відповісти
В трамваї: "Кляті баби! Їх сорок, я одна - насилу відгавкалась".
Тебе хоть беня платит за такой стахановский труд?
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22.09.2020 08:05 Відповісти
.б.в.качура біл секретарем цк кпSS
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21.09.2020 21:23 Відповісти
Правильно. А нахрена зебилам тот безвиз?

Им законопроект про увольнение Сытника ближе и приятнее.
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21.09.2020 21:23 Відповісти
Всі зусилля Шмигаля отримати кредит МВФ накриваються старим позеленілим мідним тазиком
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21.09.2020 21:45 Відповісти
........

Ми підготували законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8451
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21.09.2020 23:09 Відповісти
Ми підготували законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8766
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21.09.2020 23:11 Відповісти
Ну давайте зеленые академики, лишите населения безвиза! Сборище неадекватов, избраное дегенератами ведет страну в светлое Венесуэльское будущее. Население одобрительно ржет под серию Квартала.
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21.09.2020 21:25 Відповісти
Мне интересно сейчас другое. На носу выплаты по долгам и обслуживанию долгов на 12 млрд долларов почти. Они их тоже принятием законов погашать будут? Яресько фиг с два примчится из Пуэрто Рико реструктуризацию проводить.
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21.09.2020 21:38 Відповісти
Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника и на его место поставить брата Ермака - "слуга народа" Качура
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21.09.2020 21:26 Відповісти
с каким интузиазмом зеленые разваливают все что создавалось годами)))
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21.09.2020 21:26 Відповісти
Всё, что создано непосильным трудом, всё пропало!

Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8243
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21.09.2020 21:30 Відповісти
василь это диагноз))
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21.09.2020 21:36 Відповісти
Причем не ими и не их ватным электоратом.
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21.09.2020 21:33 Відповісти
типа васи сверху)))
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21.09.2020 21:35 Відповісти
Ці хлопчики в носках за 300 грн. ніяк себе не проявили. Може треба було їм паркери, годинники колекційні, зброю або по раритетному майбаху видати, що б вони свої обов"язки виконували. Тільки ви, мудаки, жили в Україні і НІЧОГО не зробили за П"ЯТЬ років. Треба одну жіночку, Лауру. Кодруци Ковесі. Тут і сто тисяч зарплати дати можна.
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21.09.2020 21:35 Відповісти
Порошенко подарил зе-тыпилам безвиз.
Но тыпилы никогда не ценят подарки.
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21.09.2020 21:27 Відповісти
блок НАТО построит военную базу в АВДЕЕВКЕ донецкой области.это назло путину или лукашенке?
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21.09.2020 21:28 Відповісти
Я уже давно считаю, что Юзик или Сивохо вполне потянут эту должность!!!!
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21.09.2020 21:28 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/politics/yuzik-v-restorani-domovlyavsya-z-vilkulivskimi-pro-mistsevi-vibori-nardep-202006081172223 Юзік в ресторані домовлявся з "вілкулівськими" про місцеві вибори, - нардеп


Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік, зустрічався в одному зі столичних ресторанів із людьми колишнього нардепа Олександра Вілкула, де вони нібито вирішували питання щодо майбутніх місцевих виборів

Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 61
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21.09.2020 21:50 Відповісти
АЛЕКСАНДР КАЧУРА ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДВЕДЧУКА "УКРАИНСКИЙ ВЫБОР" - МИНЮСТ

Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5087

Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 715
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21.09.2020 21:29 Відповісти
Корупційна мерзота і слуги олігархів.
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21.09.2020 21:30 Відповісти
Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 3315
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21.09.2020 21:30 Відповісти
21.09.20 20:46 Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль

На деревню дедушке можете свои предложения теперь слать.
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21.09.2020 21:32 Відповісти
У відповідь МВФ обіцяв відправити гроші факсом...
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21.09.2020 22:08 Відповісти
борис васильевич качура был правой рукой брежнева и левой рукой суслова.коммунисты не сдаются.
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21.09.2020 21:33 Відповісти
Та невже, може це піар перед виборами?
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21.09.2020 21:34 Відповісти
Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 7955
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21.09.2020 21:37 Відповісти
Не "вангую"... но это наши реалии...
Мы подготовили законопроект, который позволит уволить Сытника, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 3943
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21.09.2020 21:39 Відповісти
кучма.1997 год.президент украины.
виктор федорович.хватит сидеть в донецке.приезжай в киев.есть работа.донбасс это уже вчерашний день.
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21.09.2020 21:40 Відповісти
А зачем его увольнять? Чтобы заменить на коррупционера из СН ?
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21.09.2020 21:45 Відповісти
гитлер придя к власти в 1933 году тоже заменнил всех.
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21.09.2020 21:47 Відповісти
Ну хоч би один був адекватний при владі. Ні одного...
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21.09.2020 21:52 Відповісти
і це ой як сумно...і за наших людей-що ж...п думають-також...ото посіяли зевітер-а отримаємо...
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21.09.2020 22:01 Відповісти
моему сыну 12 лет.вчера спрашивает.папа почему гитлер напал на ссср?говорю сынок.зачем тебе проблемы крутой германии победившей ссср?ответ был более крутым.генералы власов и краснов победили германию.
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21.09.2020 21:57 Відповісти
от "ЗЕ-засранці"...! як якусь муйню придумать-то швиденько...а як щось путнє та корисне-то зась...як таракани їй Богу...
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21.09.2020 21:58 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3219283/vidnosno_zelenskogo_my_vsi_mikroby_deputat_vid_sn_kachura намалювався
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21.09.2020 22:00 Відповісти
Какие же мрази...Просто скоты,которые не в состоянии строить-только ломать и портить,НЕНАВИЖУ
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21.09.2020 22:00 Відповісти
ТАКІ ЯК СИТНИК І ІНШІ СИЛОВИКИ, ЯКІ БУЛИ ПОКЛИКАНІ БОРОТИСЬ З МАФІЄЮ,ЖУВАЛИ СОПЛІ І ТЕПЕР НАПОМИНАЮТЬ БІЛОРУСІВ ЯКИХ ЯК ТЕЛЯТ ТЯГАЮТЬ МАФІОЗІ НА ВИБІР ПО ОДНОМУ І МЕНІ ЗА НИХ НЕ ЖАЛЬ,У НИХ БУВ ШАНС І ПОВНОВАЖЕННЯ.
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21.09.2020 22:03 Відповісти
але ж нажаль олігархічна маса їх здолала...при допомозі учителя із кіно та 73% "щирих" українців...
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21.09.2020 22:06 Відповісти
може чим більше дурниць ці довбані "слуги наріду" напакостять-то швидше вітер історії їх здує...хоча...
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21.09.2020 22:04 Відповісти
Ти ба, як улюблений підлабузник зеленського радіє відміні безвізу.
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21.09.2020 22:05 Відповісти
кучма построил олигархию за 2 срока.зеленский ее разрушит.земляк называется разрушитель.
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21.09.2020 22:06 Відповісти
в 1963 году был майдан в кривом роге.в нем участвовал родственник зеленского.не то дед не то отец.журналисты.допросите зеленского.
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21.09.2020 22:18 Відповісти
Скорее всего всё намного серьёзнее. Сытника,Холодницкого и всех этих иностранцев членов наблюдательных советов нужно проверять на шпионство и как агентов иностранных спецслужб.Власть по любому знает намного больше ,но политическая целесообразность не даёт всё рассказать обществу .
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21.09.2020 22:28 Відповісти
Ідіот
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21.09.2020 22:36 Відповісти
они подготовили проэкт ,как убрать безвиз для тех граждан.кто зарабатывал валюту для Украины
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21.09.2020 23:02 Відповісти
После Сытника пойдет Приватбанк. После Приватбанка уйдет МВФ. После МВФ уйдут иностранные инвестиции. После ухода иностранных инвестиций Европе и США в Украине больше нечего защищать. Далее... впрочем Вы и сами все прекрасно знаете.
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21.09.2020 23:07 Відповісти
Ми підготували законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 3850
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22.09.2020 00:15 Відповісти
Беня гнет свою линию.
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21.09.2020 23:12 Відповісти
Качура для офиса капитуляции и коррупции (ОКК, старое название ОП), даже не микроб, как он сам себя называет (другие микробы не желая подставляться, помалкивают), а универсальная затычка в любую бочку, он и по поводу постановления ВР о выборах все подготовил, еще до того как роssия заявила о своем не согласии (провидец или что-то другое?), и в борьбе с антикоррупционными органами впереди планеты всей. Достойный пес своих хозяев, Медведчука и Ермака-Козыря.
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22.09.2020 00:13 Відповісти
Навіть страшно подумати, ким ця зелена банда замінить Ситника.
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22.09.2020 00:19 Відповісти
Качура, а в собачий рот ти не хочеш??? Звернись до колег нехай тебе задовільнят!!!
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22.09.2020 10:43 Відповісти
 
 