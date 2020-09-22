В списках на обмен пленными сейчас 134 человека, - Сущенко

В списки на обмен пленными с террористическими организациями "ДНР и "ЛНР" недавно добавили двух человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил журналист, бывший политзаключенный Роман Сущенко.

По словам журналиста, один из них - бывший футболист, которого арестовали по надуманным обвинениям. Второй человек - гражданин России Алексей Житнюк. Он работал в полиции Москвы, предложил свои услуги украинским спецслужбам и сотрудничал с ними. Сущенко рассказал, что его арестовали, когда разоблачили и, как он говорит, произошла утечка информации из украинских спецслужб.

Журналист добавил, что сейчас в списках на обмен в общем 134 человека.

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