В списках на обмен пленными сейчас 134 человека, - Сущенко
В списки на обмен пленными с террористическими организациями "ДНР и "ЛНР" недавно добавили двух человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил журналист, бывший политзаключенный Роман Сущенко.
По словам журналиста, один из них - бывший футболист, которого арестовали по надуманным обвинениям. Второй человек - гражданин России Алексей Житнюк. Он работал в полиции Москвы, предложил свои услуги украинским спецслужбам и сотрудничал с ними. Сущенко рассказал, что его арестовали, когда разоблачили и, как он говорит, произошла утечка информации из украинских спецслужб.
Журналист добавил, что сейчас в списках на обмен в общем 134 человека.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий22.09.2020 09:37 Ответить Мне нравится 4
Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий22.09.2020 09:43 Ответить Мне нравится 5
Nina Surinamskaya
показать весь комментарий22.09.2020 09:45 Ответить Мне нравится 4
ALEX SUROVV
показать весь комментарий22.09.2020 09:53 Ответить Мне нравится 2
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль