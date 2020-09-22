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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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В списках на обмен пленными сейчас 134 человека, - Сущенко

В списках на обмен пленными сейчас 134 человека, - Сущенко

В списки на обмен пленными с террористическими организациями "ДНР и "ЛНР" недавно добавили двух человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил журналист, бывший политзаключенный Роман Сущенко.

По словам журналиста, один из них - бывший футболист, которого арестовали по надуманным обвинениям. Второй человек - гражданин России Алексей Житнюк. Он работал в полиции Москвы, предложил свои услуги украинским спецслужбам и сотрудничал с ними. Сущенко рассказал, что его арестовали, когда разоблачили и, как он говорит, произошла утечка информации из украинских спецслужб.

Журналист добавил, что сейчас в списках на обмен в общем 134 человека.

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Автор: 

обмен (1377) Сущенко Роман (511) пленные (2143)


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Там в основном таксисты на обмен идут, а воины и дальше сидят на подвалах...
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22.09.2020 09:37 Ответить
Сепари хапають на вулицях дирлянії нариків, бухарів, ті, хто живуть там по своїй волі, а міняють на агентів ФСБ, шпигунів, розвідників, яких так важко було захопити в полон. Чи це рівноцінний обмін ? Міняти тільки військових на військових: причому тут цивільні ?
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22.09.2020 09:43 Ответить
из которых 130 - таксисты.
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22.09.2020 09:45 Ответить
Их можно было обменять на вагнеровцев. Но как видим власть решила что лучше пленных менять на территорию Украины.
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22.09.2020 09:53 Ответить
 
 