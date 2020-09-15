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избиение (9754) расследование (3018) Сущенко (511) Балух Владимир (349)

Следствие рассматривает четыре основные версии нападения на Балуха, - Сущенко

Следствие рассматривает четыре основные версии нападения на Балуха, - Сущенко

Следствие рассматривает четыре основные версии избиения бывшего пленника Кремля Владимира Балуха.

Об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко на свое странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (14 сентября. - Ред.) пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху.

Вопросы были по существу. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия", - написал он.

По словам Сущенко, правоохранители рассматривают четыре основные версии: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру.

"Отдельные обстоятельства этого драматического инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию не исключают. Остальные версии остаются рабочими и отрабатываются", - отметил он.

Также Сущенко добавил, что судебно-медицинская экспертиза не завершена и от ее выводов зависит успех расследования: "К сожалению, медицинская карточка и другие данные Владимира Балуха остались в оккупированном Крыму и их отсутствие затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет по делу".

"Не добавляет оптимизма для объективного расследования обстоятельство, что в ночь с 7 на 8 сентября в Киеве был ливень. Его последствия значительно усложнили получение необходимых вещественных и других доказательств.

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Несмотря на это, следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания

Надеюсь на лучших украинских врачей", - написал он.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

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Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

Следствие рассматривает четыре основные версии нападения на Балуха, - Сущенко 01
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Топ комментарии
+19
Бог в поміч В.Балуху і слідству.
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15.09.2020 07:32
+12
Сил Вашому організму, пане Володимир, справитися з цим станом і відновитися.
Вболіваємо за Вас.
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15.09.2020 07:48
+8
Віздоравливай Балух!
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15.09.2020 07:45
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Бог в поміч В.Балуху і слідству.
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15.09.2020 07:32 Ответить
Віздоравливай Балух!
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15.09.2020 07:45 Ответить
Цікаво, хто повірить в щирість цього https://censor.net/user/420539 - зажопа, прихованого касапа, провокаторв з лахти?
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15.09.2020 08:01 Ответить
Нет!
Все верят только тебе.
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15.09.2020 08:18 Ответить
Сил Вашому організму, пане Володимир, справитися з цим станом і відновитися.
Вболіваємо за Вас.
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15.09.2020 07:48 Ответить
Спіймати і покарати бузувірів!
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15.09.2020 08:13 Ответить
Перша версія - нещасний випадок? Мені зрозуміло, що цим хочуть показати суспільству. Який нещасний випадок, коли пролодими голову, здамали ключицю і руку? Що впав і так декілька раз? Самі до цього писали, що пропала банківська карточка і мобільний телефон. То має бути перша версія - замах на вбивство політичного діяча, друга розбій, а третя хіліганство, чи помста.
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15.09.2020 08:28 Ответить
а что - в Киеве так безопасно что ночами по ГИДРОПАРКУ можно ходить одному, да еще отрываться на агрессивные компании?
прикольно.
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15.09.2020 09:01 Ответить
это приступление было бы раскрыто в течении трех часов если бы не ненависть зеленых тварей
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15.09.2020 09:01 Ответить
В кровавой фашистской параше тоже наилучшие врачи спасали Навального, да по приказу диктатора )(уйла, чуть - чуть не залечили потерпевшего оппозиционера. Спасли врачи Германии А у нас в Украине продажная про-кремлёвская власть после прихода в неё проклятых ЗЕбилов капитулянтов тоже стала похожа на кровавую клику у власти маньяка )(уйла.
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15.09.2020 09:47 Ответить
Пропонуєте відправити Балуха на лікування до Німеччини. За переліт Навального заплатив якийсь Борис Зімін, хто заплатить за Балуха.
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15.09.2020 10:55 Ответить
Сущенко не хочет рассказать почему после якобы конфликта с русскоязычной компанией, чему они были свидетели, собутыльники оставили Балуха ночью в парке одного?
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15.09.2020 11:43 Ответить
Вот тут-то наш министр вице-президент и мог бы блеснуть. Самое время. Но почему-то его две говорящих головы молчат...
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15.09.2020 14:14 Ответить
 
 