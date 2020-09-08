РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13925 посетителей онлайн
Новости
2 209 11
избиение (9756) Балух Владимир (349) Офис Президента (1775)

Полиция должна проверить политическую версию при расследовании избиения Балуха, - ОП

Полиция должна проверить политическую версию при расследовании избиения Балуха, - ОП

Офис президента Украины прокомментировал ситуацию с избиением экс-узника Кремля Владимира Балуха.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОП в Фейсбук.

"Офис Президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет.

Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", - говорится в сообщении ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили: сломана рука и ключица, - Сенцов

В Офисе Президента отметили, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло "угрожающего масштаба".

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - подчеркнули в ОП.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Полиция должна проверить политическую версию при расследовании избиения Балуха, - ОП 01

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Короче портнов с кивами невиноват. Надо искать агрессивного детского врача.
показать весь комментарий
08.09.2020 16:45
+2
Полиция не должна заниматься никакой политикой! Важно найти, кто организовал и избил, а мотив - политический или бытовой - дело десятое. "Полиция должна проверить политическую версию" Как будто она не проверяет разные версии.
показать весь комментарий
08.09.2020 16:52
+1
Орли собакова самі себе перевіряти будуть?
показать весь комментарий
08.09.2020 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орли собакова самі себе перевіряти будуть?
показать весь комментарий
08.09.2020 16:45 Ответить
Короче портнов с кивами невиноват. Надо искать агрессивного детского врача.
показать весь комментарий
08.09.2020 16:45 Ответить
uhu
показать весь комментарий
08.09.2020 16:53 Ответить
По всьому виходить, що це - політична розправа. Навіть нехай на побутовому грунті - але політична.

https://censor.net/ru/news/3218187/zelenskiyi_o_svoih_poezdkah_po_regionam_eto_ne_moi_polnomochiya_no_ya_hochu_otvechat_za_to_chto_u_nas
показать весь комментарий
08.09.2020 16:52 Ответить
Полиция не должна заниматься никакой политикой! Важно найти, кто организовал и избил, а мотив - политический или бытовой - дело десятое. "Полиция должна проверить политическую версию" Как будто она не проверяет разные версии.
показать весь комментарий
08.09.2020 16:52 Ответить
при януклевичу такого не було
показать весь комментарий
08.09.2020 16:54 Ответить
ОП рассказывает как полиции делать её работу, там же "потужный министр" - назначит кого надо обвиняемым.
показать весь комментарий
08.09.2020 16:56 Ответить
ЯсенПень -ЗЕ заказал!🤣
показать весь комментарий
08.09.2020 16:58 Ответить
ЗЕбил
показать весь комментарий
08.09.2020 17:26 Ответить
Если бы вы попытались выглядеть еще глупее, боюсь, эта попытка провалилась бы.

😀
показать весь комментарий
08.09.2020 18:36 Ответить
Зеленский ссытся снять Авакова
показать весь комментарий
08.09.2020 17:28 Ответить
 
 