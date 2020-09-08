Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили: сломана рука и ключица, - Сенцов

Бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября.

Об этом сообщил украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - рассказал Сенцов.

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"Володя в сознании. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", - добавил позже Сенцов.

Как сообщалось, 31 августа партия "Европейская Солидарность" на съезде сообщила о включении в команду политсилы на местных выборах экс-политзаключенных Владимира Балуха и Романа Сущенко.

Владимир Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России "Раздольненского райсуда" оккупированного Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о якобы незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.