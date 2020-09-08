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Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили: сломана рука и ключица, - Сенцов

Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили: сломана рука и ключица, - Сенцов

Бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября.

Об этом сообщил украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - рассказал Сенцов.

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"Володя в сознании. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", - добавил позже Сенцов.

Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили: сломана рука и ключица, - Сенцов 01

Как сообщалось, 31 августа партия "Европейская Солидарность" на съезде сообщила о включении в команду политсилы на местных выборах экс-политзаключенных Владимира Балуха и Романа Сущенко.

Владимир Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России "Раздольненского райсуда" оккупированного Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о якобы незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.

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Топ комментарии
+77
ЗЕндер команда в действии ?..
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08.09.2020 15:33
+76
Підерасня антиукраїнська голови попіднімала...
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08.09.2020 15:35
+58
Звиздец. И хрен кого найдут - он же не ОПЗЖ или петушарий
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08.09.2020 15:34
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Рассказ о неизвестном герое.

С.Я. Маршак

«Рассказ о неизвестном герое» - поэма Самуила Маршака (1937). ... Впервые была опубликована в газете «Правда» (9 октября 1937 года).
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08.09.2020 21:56 Ответить
Бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. Источник: https://censor.net/ru/n3218173

Ватніки задовбали, а буває ще на відпочинку десь на річці слухають блатняк, а всі інщі повинні слухати як кацапський співак розповідає "про життя".
Здоровля Балуху і хай стає на ноги
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08.09.2020 21:13 Ответить
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». - В. В. Панюшкин, публицист
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08.09.2020 21:39 Ответить
Пора не умирать за Украину а уже убивать -----то убьют за украинский язык на подконтрольной территории то изобьют до полусмерти солдата то забьют в Кривом Роге отслужившего атошника, и так бесконечно. Власть Зе Термоса Ермака и ко упивается от наслаждения
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08.09.2020 21:43 Ответить
Сакральная жертва на почве глубокого алкоголизма в самом фешенебельном месте столицы. Туда нормальные люди только на зону здоровья ходят и то не ночью. Булах пошёл к Бахусу и Дионису ну а теперь на попечении у Асклепия. Греческий эпос прям.
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08.09.2020 22:57 Ответить
Анти украінці вільно себе почувають в Україні, все йде , що за проукраїнські погляди тебе можуть прибити ..., я в шоці ..,
Це незалежна держава??? Позор...
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08.09.2020 23:25 Ответить
Під час голодомору, косили під городських , щоб вижити ...Сьогодні прийдеться косити під грузинів, евреів , росіян ??...
... можна подякувати 73% за драмо комедію
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09.09.2020 00:11 Ответить
знайти цих сук і гланди вирвати через сраку без суда та слідства.
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08.09.2020 23:54 Ответить
сцуки прокремлівські. Дуже крутий хлопець Володимир. От коли спостерігаєш за діяльністю таких "партій" як опзжопники, чи слуги урода, чи оті партії шаріїв, то починаєш задумуватися про однопартійну політичну систему.
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09.09.2020 00:20 Ответить
Как оказалось, порохоботы зря тужились, просто получил пилюлей от собутыльников по пьяни.
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09.09.2020 05:00 Ответить
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