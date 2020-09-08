Експолітв'язня Кремля Балуха побили: зламана рука і ключиця, - Сенцов
Колишнього політичного в'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха побили в ніч на 8 вересня.
Про це повідомив український режисер, ексв'язень Кремля Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.
"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли лише вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з'ясовуються", - розповів Сенцов.
"Володя притомний. Зламана рука і ключиця. Загрози життю немає", - додав пізніше Сенцов.
Як повідомлялося, 31 серпня партія "Європейська Солідарність" на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах експолітв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.
Володимир Балух - кримський фермер, був засуджений за рішенням підконтрольного Росії "Роздольненського райсуду" окупованого Криму до 5 років колонії за сукупністю двох кримінальних справ. Він був фігурантом справи про нібито незаконне зберігання зброї і вибухівки (ч.1 ст.222 та ч.1 ст.222.1) і ч.2 ст.321 Кримінального кодексу РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.
Будь ласка, зачекайте...
С.Я. Маршак
«Рассказ о неизвестном герое» - поэма Самуила Маршака (1937). ... Впервые была опубликована в газете «Правда» (9 октября 1937 года).
Ватніки задовбали, а буває ще на відпочинку десь на річці слухають блатняк, а всі інщі повинні слухати як кацапський співак розповідає "про життя".
Здоровля Балуху і хай стає на ноги
Це незалежна держава??? Позор...
... можна подякувати 73% за драмо комедію