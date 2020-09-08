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побиття (893) Сенцов (899) Балух Володимир (310)

Експолітв'язня Кремля Балуха побили: зламана рука і ключиця, - Сенцов

Експолітв'язня Кремля Балуха побили: зламана рука і ключиця, - Сенцов

Колишнього політичного в'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха побили в ніч на 8 вересня.

Про це повідомив український режисер, ексв'язень Кремля Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли лише вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з'ясовуються", - розповів Сенцов.

"Володя притомний. Зламана рука і ключиця. Загрози життю немає", - додав пізніше Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У команді "ЄС" на місцевих виборах - колишні бранці Кремля Балух і Сущенко

Експолітвязня Кремля Балуха побили: зламана рука і ключиця, - Сенцов 01

Як повідомлялося, 31 серпня партія "Європейська Солідарність" на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах експолітв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, був засуджений за рішенням підконтрольного Росії "Роздольненського райсуду" окупованого Криму до 5 років колонії за сукупністю двох кримінальних справ. Він був фігурантом справи про нібито незаконне зберігання зброї і вибухівки (ч.1 ст.222 та ч.1 ст.222.1) і ч.2 ст.321 Кримінального кодексу РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.

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Топ коментарі
+77
ЗЕндер команда в действии ?..
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08.09.2020 15:33
+76
Підерасня антиукраїнська голови попіднімала...
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08.09.2020 15:35
+58
Звиздец. И хрен кого найдут - он же не ОПЗЖ или петушарий
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08.09.2020 15:34
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Рассказ о неизвестном герое.

С.Я. Маршак

«Рассказ о неизвестном герое» - поэма Самуила Маршака (1937). ... Впервые была опубликована в газете «Правда» (9 октября 1937 года).
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08.09.2020 21:56 Відповісти
Бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. Источник: https://censor.net/ru/n3218173

Ватніки задовбали, а буває ще на відпочинку десь на річці слухають блатняк, а всі інщі повинні слухати як кацапський співак розповідає "про життя".
Здоровля Балуху і хай стає на ноги
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08.09.2020 21:13 Відповісти
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». - В. В. Панюшкин, публицист
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08.09.2020 21:39 Відповісти
Пора не умирать за Украину а уже убивать -----то убьют за украинский язык на подконтрольной территории то изобьют до полусмерти солдата то забьют в Кривом Роге отслужившего атошника, и так бесконечно. Власть Зе Термоса Ермака и ко упивается от наслаждения
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08.09.2020 21:43 Відповісти
Сакральная жертва на почве глубокого алкоголизма в самом фешенебельном месте столицы. Туда нормальные люди только на зону здоровья ходят и то не ночью. Булах пошёл к Бахусу и Дионису ну а теперь на попечении у Асклепия. Греческий эпос прям.
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08.09.2020 22:57 Відповісти
Анти украінці вільно себе почувають в Україні, все йде , що за проукраїнські погляди тебе можуть прибити ..., я в шоці ..,
Це незалежна держава??? Позор...
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08.09.2020 23:25 Відповісти
Під час голодомору, косили під городських , щоб вижити ...Сьогодні прийдеться косити під грузинів, евреів , росіян ??...
... можна подякувати 73% за драмо комедію
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09.09.2020 00:11 Відповісти
знайти цих сук і гланди вирвати через сраку без суда та слідства.
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08.09.2020 23:54 Відповісти
сцуки прокремлівські. Дуже крутий хлопець Володимир. От коли спостерігаєш за діяльністю таких "партій" як опзжопники, чи слуги урода, чи оті партії шаріїв, то починаєш задумуватися про однопартійну політичну систему.
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09.09.2020 00:20 Відповісти
Как оказалось, порохоботы зря тужились, просто получил пилюлей от собутыльников по пьяни.
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09.09.2020 05:00 Відповісти
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