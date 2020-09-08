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побиття (893) Балух Володимир (310) Офіс Президента (1998)

Поліція має перевірити політичну версію під час розслідування побиття Балуха, - ОП

Поліція має перевірити політичну версію під час розслідування побиття Балуха, - ОП

Офіс президента України прокоментував ситуацію з побиттям ексв'язня Кремля Володимира Балуха.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОП у Фейсбук.

"Офіс Президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його жорстоко побили цієї ночі – фактично в річницю його звільнення з полону. Зламані рука та ключиця. За повідомленнями лікарів, загрози його життю немає.

Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична", - говориться в повідомленні ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експолітв'язня Кремля Балуха побили: зламана рука і ключиця, - Сенцов

В Офісі президента зауважили, що вуличне насильство в Україні останніми роками досягло "загрозливого масштабу".

"Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень", - підкреслили в ОП.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Поліція має перевірити політичну версію під час розслідування побиття Балуха, - ОП 01
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Топ коментарі
+8
Короче портнов с кивами невиноват. Надо искать агрессивного детского врача.
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08.09.2020 16:45
+2
Полиция не должна заниматься никакой политикой! Важно найти, кто организовал и избил, а мотив - политический или бытовой - дело десятое. "Полиция должна проверить политическую версию" Как будто она не проверяет разные версии.
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08.09.2020 16:52
+1
Орли собакова самі себе перевіряти будуть?
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08.09.2020 16:45
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Орли собакова самі себе перевіряти будуть?
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08.09.2020 16:45 Відповісти
Короче портнов с кивами невиноват. Надо искать агрессивного детского врача.
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08.09.2020 16:45 Відповісти
uhu
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08.09.2020 16:53 Відповісти
По всьому виходить, що це - політична розправа. Навіть нехай на побутовому грунті - але політична.

https://censor.net/ru/news/3218187/zelenskiyi_o_svoih_poezdkah_po_regionam_eto_ne_moi_polnomochiya_no_ya_hochu_otvechat_za_to_chto_u_nas
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08.09.2020 16:52 Відповісти
Полиция не должна заниматься никакой политикой! Важно найти, кто организовал и избил, а мотив - политический или бытовой - дело десятое. "Полиция должна проверить политическую версию" Как будто она не проверяет разные версии.
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08.09.2020 16:52 Відповісти
при януклевичу такого не було
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08.09.2020 16:54 Відповісти
ОП рассказывает как полиции делать её работу, там же "потужный министр" - назначит кого надо обвиняемым.
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08.09.2020 16:56 Відповісти
ЯсенПень -ЗЕ заказал!🤣
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08.09.2020 16:58 Відповісти
ЗЕбил
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08.09.2020 17:26 Відповісти
Если бы вы попытались выглядеть еще глупее, боюсь, эта попытка провалилась бы.

😀
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08.09.2020 18:36 Відповісти
Зеленский ссытся снять Авакова
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08.09.2020 17:28 Відповісти
 
 