Поліція має перевірити політичну версію під час розслідування побиття Балуха, - ОП
Офіс президента України прокоментував ситуацію з побиттям ексв'язня Кремля Володимира Балуха.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОП у Фейсбук.
"Офіс Президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його жорстоко побили цієї ночі – фактично в річницю його звільнення з полону. Зламані рука та ключиця. За повідомленнями лікарів, загрози його життю немає.
Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична", - говориться в повідомленні ОП.
В Офісі президента зауважили, що вуличне насильство в Україні останніми роками досягло "загрозливого масштабу".
"Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень", - підкреслили в ОП.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ru/news/3218187/zelenskiyi_o_svoih_poezdkah_po_regionam_eto_ne_moi_polnomochiya_no_ya_hochu_otvechat_za_to_chto_u_nas
😀