Поліція має перевірити політичну версію під час розслідування побиття Балуха, - ОП

Офіс президента України прокоментував ситуацію з побиттям ексв'язня Кремля Володимира Балуха.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОП у Фейсбук.

"Офіс Президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його жорстоко побили цієї ночі – фактично в річницю його звільнення з полону. Зламані рука та ключиця. За повідомленнями лікарів, загрози його життю немає.

Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична", - говориться в повідомленні ОП.

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В Офісі президента зауважили, що вуличне насильство в Україні останніми роками досягло "загрозливого масштабу".

"Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень", - підкреслили в ОП.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.