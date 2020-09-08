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Нацполиция (16193) свидетель (147) Балух Владимир (349)

Полиция разыскивает свидетелей избиения Балуха

Полиция разыскивает свидетелей избиения Балуха

Национальная полиция призывает все, кто был свидетелем нападения на активиста Владимира Балуха.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации НПУ.

В сообщении отмечается: "Всех, кто располагает информацией, которая может помочь в раскрытии правонарушения, просим обращаться по телефонам: 093 - 332 - 22 - 66; 097 - 085 - 86 - 04 или 102.

Напомним: вчера, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врачей про госпитализацию мужчины с телесными повреждениями. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевший Владимир Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории ПКиО "Гидропарк". Последний раз его видели около полуночи.

Кроме этого, при проведении первоочередных следственных действий установлено нескольких свидетелей и найдена сумка потерпевшего с его личными вещами, из которой предварительно ничего не пропало.

Розыскные и следственные действия продолжаются. Вместе с тем полицейские призывают граждан, которые были в компании с Владимиром, и лиц, имеющих полезную для следствия информацию, обратиться в Днепровский управления полиции (ул. Красноткацкая, 2) или позвонить по следующим номерам: 093 - 332 - 22 - 66; 097 - 085 - 86 - 04 или 102".

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

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Топ комментарии
+10
Ви ж камер понавішували на кожному перехресті, "Київ-безпечне місто?" Скільки відмито мільярд чи більше?
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08.09.2020 20:41
+4
А потом в полночь после застолья по одному разбегаются? У тебя так всегда с друзьями?
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08.09.2020 20:57
+3
серед своїх пошукайте...
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08.09.2020 20:46
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"Исчез телефон и банковская карта." Якщо буде бажання у Авакова - можна знайти за добу.
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08.09.2020 20:39 Ответить
в каком кабаке бухал - там и свидетели!).....разве мусора не знают где искать?его же на под ОП избили!
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08.09.2020 20:46 Ответить
в темном подьезде на хакера напали трое и начали избивать........"Провайдеры" - подумал хакер!
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08.09.2020 20:52 Ответить
Ви ж камер понавішували на кожному перехресті, "Київ-безпечне місто?" Скільки відмито мільярд чи більше?
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08.09.2020 20:41 Ответить
ты в Гидропарке гулял? Там такая местность и такой контингент, что камеры вешать - себе дороже, украдут через 15 минут.
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08.09.2020 21:15 Ответить
Во первых, скажите с кем он отдыхал в ресторане!
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08.09.2020 20:46 Ответить
Сенцову уже все рассказал давно.. а это принципиально надо знать? Взрослый человек где хочет и с кем хочет отдыхает , суть же не в этом.
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08.09.2020 20:53 Ответить
А потом в полночь после застолья по одному разбегаются? У тебя так всегда с друзьями?
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08.09.2020 20:57 Ответить
Вот о чем ты? у меня по разному в жизни бывало, мог и за дамой приударить Или ты не согласен что Путин *****?
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08.09.2020 21:07 Ответить
У тебя до сих пор по разному - то просветление, то клинит в конце!
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08.09.2020 21:12 Ответить
to https://censor.net/ru/user/461432 Абсолютно согласен с вами, что Путина и его свиту ждет новый Нюрбергский процесс
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08.09.2020 21:23 Ответить
серед своїх пошукайте...
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08.09.2020 20:46 Ответить
Моя мама говорила, СИДИ ДОМА, она была права. А папа говорил, компания до хорошего не доводит. Он тоже был прав.
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08.09.2020 20:48 Ответить
ТАк и сиди чего лезешь к взрослы, тут опасно можно моральных пиз..лей отхватить, так что потом ночью в подушку будешь плакать.
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08.09.2020 20:51 Ответить
Сидел, к сожалению, по взрослому, а ему не моральных , как ты говоришь, а получил сполна, так что не жаль.
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08.09.2020 20:58 Ответить
Согласен с вами что Путин *****. Мне тоже Путина не жаль, хоть и говорят кацабы на ЭХо Москвы что он болеет раком и по сути хрома качка...
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08.09.2020 21:05 Ответить
Прости, но шо то ты не в тему, может выпьешь или не за что,,,,,? А, прости, ПРОПАН, а шо действует?
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08.09.2020 21:23 Ответить
Где же миллиард камер которые чуть ли не сетчакту сканируют.? Где орлы Авакова и Баканова, которые якобы даже выключенный телефон могу найти. Побили не бомжа а известного узника совести и уже политика. Где всякие внештатные и штатные стукачи и опера 7 го отдела, которые издревле тусят в Гидропарке? Риторические вопросы.
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08.09.2020 20:50 Ответить
С его мозгами только в политики. Собутыльники и отделали скорее всего. Он где работал вообще? Или на еждивении у песов был?
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08.09.2020 21:01 Ответить
ДА ,, согласен с вами что Путин *****)
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08.09.2020 21:03 Ответить
Он отдыхал в компании 10 - 15 человек, вот это отдых, представляю. Имею опыт, не хило.
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08.09.2020 20:53 Ответить
Це, мабуть, хтось з ветеранів, волонтерів і дитячих кардіохірургів.. для дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.
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08.09.2020 20:56 Ответить
Не его это лига! Получил квартиру и сидел бы козюльки ковырял. Самый умный это поцик которого в Белоруси задержали. Сидит и всем доволен.
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08.09.2020 21:06 Ответить
Ватер я вижу что ты тоже топишь за версию, что ***** отравли Навального? Молодей так держать) Растешь)
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08.09.2020 21:08 Ответить
Богдан не ведитесь тут атака тролей на теме Балуха. НЕ надо с ними дискутировать им за это платят.
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08.09.2020 21:12 Ответить
"В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевший Владимир Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории ПКиО "Гидропарк". Последний раз его видели около полуночи.",- а это,что не свидетели? Источник: https://censor.net/ru/n3218241
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08.09.2020 21:03 Ответить
Скорее всего, застольники...
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08.09.2020 21:06 Ответить
Кто же в етой стране станет свидетелем. В Украине жизнь человека ничего не стоит и даже защищать себя не имеешь права. Как там говорил Аваков, право на насилие в Украине есть только у полицейских. Так что преступника ищите среди полицейских.
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08.09.2020 21:12 Ответить
Первое правило следователя. Если преступников не нашли в течении суток то преступление было спланировано и преступники идя на дело выключили мобильные телефоны и продумали пути для отступления чтобы не попасться на глазам свидетелей и камерам. И ето было не избиение а покушение на убийство.
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08.09.2020 21:16 Ответить
Добрый Политик а ты с кем до обеда лежал , что в новости из трех букв не можешь разобраться?
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08.09.2020 21:21 Ответить
НЕ ври в коммента и я отстану.
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08.09.2020 21:33 Ответить
Прочитав новини тільки про Балуха... та коментарі до них...
Зробив висновок, Ґідропарк - це майже Сомалі
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08.09.2020 21:24 Ответить
Судя по тому что тему Балуха окучивают троли, то это уже совсем не похоже на разбойное нападение, это спецоперация с информационным прикрытием. Коцабы просчитатли, что Балух и подобные фигуры прибавят пару процентов ЕС и теперь пытаются уничтожить репутацию Балуха.
В 2008 мы с другом журналистом на УНИАНе вдвоем целые ветки кацапам обламывали, но там был интеллектуалы, а тут отбросы. Я с вами и один справлюсь.
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08.09.2020 21:28 Ответить
Твой друг журналист здесь на форуме! Senator у него ник. Вы с ним на одной волне, я сразу понял.
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08.09.2020 21:41 Ответить
Чей Крым)?
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08.09.2020 21:45 Ответить
Украинский!!! Оккупирован РФ и доживём ли мы до его возвращения обратно я не уверен. Доволен честным ответом?

Ты что этим вопросом шпионов ловишь? Как дети малые.
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08.09.2020 21:52 Ответить
Понимаю что можем не дожить, но верить в это не хочу. "А эти ночи в Крыму теперь кому?"
Уж простите, что умничаю, но вот именно из этого я за Балуха тут глотку и рву. Для меня этот человек - символ. Символ, что Крым до конца не утерян, что он вернется или вернее мы Крым вернем. Ведь несмотря на некоторую неадекватность людей подобного типа, ультра идеалистов, они как ни странно моделируют или предсказывают будущее. Яркий примем Джемилиев, то что прошел этот сухонький человек уму непостижимо, но он таки вернул татар в Крым. Хотя в начале 70-х когда с ему вгоняли силой зонд на миллионый день голодовки в этом уже даже он сам сомневался. Слегка маниакальный в своей принципиальностие Балух тоже из того же теста. Это реальный герой со своим подвигом, а все остальное, пересуды просто ботва на этом фоне. Таких людей как Балух, Олег Сенцов (тоже крымский) крайне мало, но если они есть Свет побеждает!
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08.09.2020 23:29 Ответить
ЧТо мы имеем в сухом остатке:
1) Балух в компании праздновал ДР знакомого политического узника в Гидропарке. В этом нет ничего удивительного ибо с 23.00 ( а это не позднее по местным мерка время, это не провинциальный город) алкоголь почти невозможно купить в Киеве, только в заведения что очень дорого для бывших заключеных Кремля. Поэтому Гидропарк для простых и небогатых нормальный вариант. Здесь празднуют тысячи ДР за лето.
2) .Далее мы не знаем что произошло, но в 5 утра Балуха нашил сильно избитым
3) Армия коменнтаторов вместо сочуствия Балуху и тербований к МВД разобраться с этим преступлениями обсуждает "Что Балух пил в Гидропарке и зачем" Причем в основм это неизвестные мутные ники.
Вывод делайте сами.

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08.09.2020 21:44 Ответить
Це армія прокремлівських тролів , які смакуюють цим злочином над Володимиром Балухом !
Нехай поліціянти Авакова допитають Портнова , бо це він погрожував вбивати та калічити патріотів Украіни !
Компанія , яка сиділа там поруч , впевнений на 100% , що причетна до цього звірства !
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08.09.2020 23:44 Ответить
100%. Его же загадочные "русскоязычные" избили не весть откуда взявшиеся в Киеве.
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09.09.2020 00:16 Ответить
Да, маєте рацію. Портнов настільки цинічний и зухвалий, що публічно обіцяє те й робе. У кацапів по любому є такі розробки по мордуванню патріотів. З Бакановим й Аваковим тільки одне питнаня актуальне "Хто наступний" а не коли розслідують. Вже до лютті все це обридло..
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09.09.2020 03:00 Ответить


https://espreso.tv/news/2020/09/08/stolychna_prokuratura_vzyala_na_kontrol_spravu_pro_napad_na_balukha Як повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва стосовно розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балух у, "У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Із вказаними свідками проводяться слідчі дії. Також виявлено сумку з особистими речами потерпілого", - йдеться у повідомленні.
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08.09.2020 22:09 Ответить
Вместе с тем полицейские призывают граждан, которые были в компании с Владимиром
Источник: https://censor.net/ru/n3218241

А какого хрена они прячутся? Неужели сами отмутузили?
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09.09.2020 00:08 Ответить
 
 