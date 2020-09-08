Полиция разыскивает свидетелей избиения Балуха
Национальная полиция призывает все, кто был свидетелем нападения на активиста Владимира Балуха.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации НПУ.
В сообщении отмечается: "Всех, кто располагает информацией, которая может помочь в раскрытии правонарушения, просим обращаться по телефонам: 093 - 332 - 22 - 66; 097 - 085 - 86 - 04 или 102.
Напомним: вчера, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врачей про госпитализацию мужчины с телесными повреждениями. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевший Владимир Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории ПКиО "Гидропарк". Последний раз его видели около полуночи.
Кроме этого, при проведении первоочередных следственных действий установлено нескольких свидетелей и найдена сумка потерпевшего с его личными вещами, из которой предварительно ничего не пропало.
Розыскные и следственные действия продолжаются. Вместе с тем полицейские призывают граждан, которые были в компании с Владимиром, и лиц, имеющих полезную для следствия информацию, обратиться в Днепровский управления полиции (ул. Красноткацкая, 2) или позвонить по следующим номерам: 093 - 332 - 22 - 66; 097 - 085 - 86 - 04 или 102".
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.
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Зробив висновок, Ґідропарк - це майже Сомалі
В 2008 мы с другом журналистом на УНИАНе вдвоем целые ветки кацапам обламывали, но там был интеллектуалы, а тут отбросы. Я с вами и один справлюсь.
Ты что этим вопросом шпионов ловишь? Как дети малые.
Уж простите, что умничаю, но вот именно из этого я за Балуха тут глотку и рву. Для меня этот человек - символ. Символ, что Крым до конца не утерян, что он вернется или вернее мы Крым вернем. Ведь несмотря на некоторую неадекватность людей подобного типа, ультра идеалистов, они как ни странно моделируют или предсказывают будущее. Яркий примем Джемилиев, то что прошел этот сухонький человек уму непостижимо, но он таки вернул татар в Крым. Хотя в начале 70-х когда с ему вгоняли силой зонд на миллионый день голодовки в этом уже даже он сам сомневался. Слегка маниакальный в своей принципиальностие Балух тоже из того же теста. Это реальный герой со своим подвигом, а все остальное, пересуды просто ботва на этом фоне. Таких людей как Балух, Олег Сенцов (тоже крымский) крайне мало, но если они есть Свет побеждает!
1) Балух в компании праздновал ДР знакомого политического узника в Гидропарке. В этом нет ничего удивительного ибо с 23.00 ( а это не позднее по местным мерка время, это не провинциальный город) алкоголь почти невозможно купить в Киеве, только в заведения что очень дорого для бывших заключеных Кремля. Поэтому Гидропарк для простых и небогатых нормальный вариант. Здесь празднуют тысячи ДР за лето.
2) .Далее мы не знаем что произошло, но в 5 утра Балуха нашил сильно избитым
3) Армия коменнтаторов вместо сочуствия Балуху и тербований к МВД разобраться с этим преступлениями обсуждает "Что Балух пил в Гидропарке и зачем" Причем в основм это неизвестные мутные ники.
Вывод делайте сами.
Нехай поліціянти Авакова допитають Портнова , бо це він погрожував вбивати та калічити патріотів Украіни !
Компанія , яка сиділа там поруч , впевнений на 100% , що причетна до цього звірства !
https://espreso.tv/news/2020/09/08/stolychna_prokuratura_vzyala_na_kontrol_spravu_pro_napad_na_balukha Як повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва стосовно розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балух у, "У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Із вказаними свідками проводяться слідчі дії. Також виявлено сумку з особистими речами потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Источник: https://censor.net/ru/n3218241
А какого хрена они прячутся? Неужели сами отмутузили?