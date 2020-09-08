Поліція розшукує свідків побиття Балуха

Національна поліція звертається до всіх, хто був свідком нападу на активіста Володимира Балуха.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації НПУ.

У повідомленні зазначається: "Всіх, хто має інформацію, яка може допомогти в розкритті правопорушення, просимо звертатися за номерами: 093 – 332 – 22 - 66; 097 – 085 – 86 - 04 або 102.

Нагадаємо: сьогодні, близько 12-ї години, до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію чоловіка з тілесними ушкодженнями. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що потерпілий Володимир Балух напередодні у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території ПКіВ "Гідропарк". Востаннє його бачили близько півночі.

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Окрім цього, при проведенні першочергових слідчих дій встановлено кількох свідків та знайдено сумку потерпілого з його особистими речами, з якої попередньо нічого не пропало.

Розшукові та слідчі дії продовжуються. Разом з тим поліцейські закликають громадян, які були у компанії з Володимиром, та осіб, котрі мають корисну для слідства інформацію, звернутися до Дніпровського управління поліції (вул. Червоноткацька, 2) або зателефонувати за такими номерами: 093 – 332 – 22 - 66; 097 – 085 – 86 - 04 або 102".

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Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.