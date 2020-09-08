Поліція розшукує свідків побиття Балуха
Національна поліція звертається до всіх, хто був свідком нападу на активіста Володимира Балуха.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації НПУ.
У повідомленні зазначається: "Всіх, хто має інформацію, яка може допомогти в розкритті правопорушення, просимо звертатися за номерами: 093 – 332 – 22 - 66; 097 – 085 – 86 - 04 або 102.
Нагадаємо: сьогодні, близько 12-ї години, до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію чоловіка з тілесними ушкодженнями. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що потерпілий Володимир Балух напередодні у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території ПКіВ "Гідропарк". Востаннє його бачили близько півночі.
Окрім цього, при проведенні першочергових слідчих дій встановлено кількох свідків та знайдено сумку потерпілого з його особистими речами, з якої попередньо нічого не пропало.
Розшукові та слідчі дії продовжуються. Разом з тим поліцейські закликають громадян, які були у компанії з Володимиром, та осіб, котрі мають корисну для слідства інформацію, звернутися до Дніпровського управління поліції (вул. Червоноткацька, 2) або зателефонувати за такими номерами: 093 – 332 – 22 - 66; 097 – 085 – 86 - 04 або 102".
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
Будь ласка, зачекайте...
Зробив висновок, Ґідропарк - це майже Сомалі
В 2008 мы с другом журналистом на УНИАНе вдвоем целые ветки кацапам обламывали, но там был интеллектуалы, а тут отбросы. Я с вами и один справлюсь.
Ты что этим вопросом шпионов ловишь? Как дети малые.
Уж простите, что умничаю, но вот именно из этого я за Балуха тут глотку и рву. Для меня этот человек - символ. Символ, что Крым до конца не утерян, что он вернется или вернее мы Крым вернем. Ведь несмотря на некоторую неадекватность людей подобного типа, ультра идеалистов, они как ни странно моделируют или предсказывают будущее. Яркий примем Джемилиев, то что прошел этот сухонький человек уму непостижимо, но он таки вернул татар в Крым. Хотя в начале 70-х когда с ему вгоняли силой зонд на миллионый день голодовки в этом уже даже он сам сомневался. Слегка маниакальный в своей принципиальностие Балух тоже из того же теста. Это реальный герой со своим подвигом, а все остальное, пересуды просто ботва на этом фоне. Таких людей как Балух, Олег Сенцов (тоже крымский) крайне мало, но если они есть Свет побеждает!
1) Балух в компании праздновал ДР знакомого политического узника в Гидропарке. В этом нет ничего удивительного ибо с 23.00 ( а это не позднее по местным мерка время, это не провинциальный город) алкоголь почти невозможно купить в Киеве, только в заведения что очень дорого для бывших заключеных Кремля. Поэтому Гидропарк для простых и небогатых нормальный вариант. Здесь празднуют тысячи ДР за лето.
2) .Далее мы не знаем что произошло, но в 5 утра Балуха нашил сильно избитым
3) Армия коменнтаторов вместо сочуствия Балуху и тербований к МВД разобраться с этим преступлениями обсуждает "Что Балух пил в Гидропарке и зачем" Причем в основм это неизвестные мутные ники.
Вывод делайте сами.
Нехай поліціянти Авакова допитають Портнова , бо це він погрожував вбивати та калічити патріотів Украіни !
Компанія , яка сиділа там поруч , впевнений на 100% , що причетна до цього звірства !
https://espreso.tv/news/2020/09/08/stolychna_prokuratura_vzyala_na_kontrol_spravu_pro_napad_na_balukha Як повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва стосовно розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балух у, "У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Із вказаними свідками проводяться слідчі дії. Також виявлено сумку з особистими речами потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Источник: https://censor.net/ru/n3218241
А какого хрена они прячутся? Неужели сами отмутузили?