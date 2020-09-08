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Нацполіція (14879) свідок (70) Балух Володимир (310)

Поліція розшукує свідків побиття Балуха

Поліція розшукує свідків побиття Балуха

Національна поліція звертається до всіх, хто був свідком нападу на активіста Володимира Балуха.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації НПУ.

У повідомленні зазначається: "Всіх, хто має інформацію, яка може допомогти в розкритті правопорушення, просимо звертатися за номерами: 093 – 332 – 22 - 66; 097 – 085 – 86 - 04 або 102.

Нагадаємо: сьогодні, близько 12-ї години, до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію чоловіка з тілесними ушкодженнями. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що потерпілий Володимир Балух напередодні у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території ПКіВ "Гідропарк". Востаннє його бачили близько півночі.

Читайте також: Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на Балуха за статтею "розбій"

Окрім цього, при проведенні першочергових слідчих дій встановлено кількох свідків та знайдено сумку потерпілого з його особистими речами, з якої попередньо нічого не пропало.

Розшукові та слідчі дії продовжуються. Разом з тим поліцейські закликають громадян, які були у компанії з Володимиром, та осіб, котрі мають корисну для слідства інформацію, звернутися до Дніпровського управління поліції (вул. Червоноткацька, 2) або зателефонувати за такими номерами: 093 – 332 – 22 - 66; 097 – 085 – 86 - 04 або 102".

Читайте також: У Балуха важка черепно-мозкова травма, він у реанімації після операції, - Ірина Геращенко

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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Топ коментарі
+10
Ви ж камер понавішували на кожному перехресті, "Київ-безпечне місто?" Скільки відмито мільярд чи більше?
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08.09.2020 20:41
+4
А потом в полночь после застолья по одному разбегаются? У тебя так всегда с друзьями?
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08.09.2020 20:57
+3
серед своїх пошукайте...
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08.09.2020 20:46
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"Исчез телефон и банковская карта." Якщо буде бажання у Авакова - можна знайти за добу.
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08.09.2020 20:39 Відповісти
в каком кабаке бухал - там и свидетели!).....разве мусора не знают где искать?его же на под ОП избили!
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08.09.2020 20:46 Відповісти
в темном подьезде на хакера напали трое и начали избивать........"Провайдеры" - подумал хакер!
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08.09.2020 20:52 Відповісти
Ви ж камер понавішували на кожному перехресті, "Київ-безпечне місто?" Скільки відмито мільярд чи більше?
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08.09.2020 20:41 Відповісти
ты в Гидропарке гулял? Там такая местность и такой контингент, что камеры вешать - себе дороже, украдут через 15 минут.
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08.09.2020 21:15 Відповісти
Во первых, скажите с кем он отдыхал в ресторане!
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08.09.2020 20:46 Відповісти
Сенцову уже все рассказал давно.. а это принципиально надо знать? Взрослый человек где хочет и с кем хочет отдыхает , суть же не в этом.
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08.09.2020 20:53 Відповісти
А потом в полночь после застолья по одному разбегаются? У тебя так всегда с друзьями?
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08.09.2020 20:57 Відповісти
Вот о чем ты? у меня по разному в жизни бывало, мог и за дамой приударить Или ты не согласен что Путин *****?
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08.09.2020 21:07 Відповісти
У тебя до сих пор по разному - то просветление, то клинит в конце!
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08.09.2020 21:12 Відповісти
to https://censor.net/ru/user/461432 Абсолютно согласен с вами, что Путина и его свиту ждет новый Нюрбергский процесс
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08.09.2020 21:23 Відповісти
серед своїх пошукайте...
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08.09.2020 20:46 Відповісти
Моя мама говорила, СИДИ ДОМА, она была права. А папа говорил, компания до хорошего не доводит. Он тоже был прав.
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08.09.2020 20:48 Відповісти
ТАк и сиди чего лезешь к взрослы, тут опасно можно моральных пиз..лей отхватить, так что потом ночью в подушку будешь плакать.
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08.09.2020 20:51 Відповісти
Сидел, к сожалению, по взрослому, а ему не моральных , как ты говоришь, а получил сполна, так что не жаль.
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08.09.2020 20:58 Відповісти
Согласен с вами что Путин *****. Мне тоже Путина не жаль, хоть и говорят кацабы на ЭХо Москвы что он болеет раком и по сути хрома качка...
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08.09.2020 21:05 Відповісти
Прости, но шо то ты не в тему, может выпьешь или не за что,,,,,? А, прости, ПРОПАН, а шо действует?
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08.09.2020 21:23 Відповісти
Где же миллиард камер которые чуть ли не сетчакту сканируют.? Где орлы Авакова и Баканова, которые якобы даже выключенный телефон могу найти. Побили не бомжа а известного узника совести и уже политика. Где всякие внештатные и штатные стукачи и опера 7 го отдела, которые издревле тусят в Гидропарке? Риторические вопросы.
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08.09.2020 20:50 Відповісти
С его мозгами только в политики. Собутыльники и отделали скорее всего. Он где работал вообще? Или на еждивении у песов был?
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08.09.2020 21:01 Відповісти
ДА ,, согласен с вами что Путин *****)
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08.09.2020 21:03 Відповісти
Он отдыхал в компании 10 - 15 человек, вот это отдых, представляю. Имею опыт, не хило.
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08.09.2020 20:53 Відповісти
Це, мабуть, хтось з ветеранів, волонтерів і дитячих кардіохірургів.. для дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.
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08.09.2020 20:56 Відповісти
Не его это лига! Получил квартиру и сидел бы козюльки ковырял. Самый умный это поцик которого в Белоруси задержали. Сидит и всем доволен.
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08.09.2020 21:06 Відповісти
Ватер я вижу что ты тоже топишь за версию, что ***** отравли Навального? Молодей так держать) Растешь)
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08.09.2020 21:08 Відповісти
Богдан не ведитесь тут атака тролей на теме Балуха. НЕ надо с ними дискутировать им за это платят.
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08.09.2020 21:12 Відповісти
"В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевший Владимир Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории ПКиО "Гидропарк". Последний раз его видели около полуночи.",- а это,что не свидетели? Источник: https://censor.net/ru/n3218241
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08.09.2020 21:03 Відповісти
Скорее всего, застольники...
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08.09.2020 21:06 Відповісти
Кто же в етой стране станет свидетелем. В Украине жизнь человека ничего не стоит и даже защищать себя не имеешь права. Как там говорил Аваков, право на насилие в Украине есть только у полицейских. Так что преступника ищите среди полицейских.
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08.09.2020 21:12 Відповісти
Первое правило следователя. Если преступников не нашли в течении суток то преступление было спланировано и преступники идя на дело выключили мобильные телефоны и продумали пути для отступления чтобы не попасться на глазам свидетелей и камерам. И ето было не избиение а покушение на убийство.
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08.09.2020 21:16 Відповісти
Добрый Политик а ты с кем до обеда лежал , что в новости из трех букв не можешь разобраться?
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08.09.2020 21:21 Відповісти
НЕ ври в коммента и я отстану.
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08.09.2020 21:33 Відповісти
Прочитав новини тільки про Балуха... та коментарі до них...
Зробив висновок, Ґідропарк - це майже Сомалі
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08.09.2020 21:24 Відповісти
Судя по тому что тему Балуха окучивают троли, то это уже совсем не похоже на разбойное нападение, это спецоперация с информационным прикрытием. Коцабы просчитатли, что Балух и подобные фигуры прибавят пару процентов ЕС и теперь пытаются уничтожить репутацию Балуха.
В 2008 мы с другом журналистом на УНИАНе вдвоем целые ветки кацапам обламывали, но там был интеллектуалы, а тут отбросы. Я с вами и один справлюсь.
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08.09.2020 21:28 Відповісти
Твой друг журналист здесь на форуме! Senator у него ник. Вы с ним на одной волне, я сразу понял.
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08.09.2020 21:41 Відповісти
Чей Крым)?
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08.09.2020 21:45 Відповісти
Украинский!!! Оккупирован РФ и доживём ли мы до его возвращения обратно я не уверен. Доволен честным ответом?

Ты что этим вопросом шпионов ловишь? Как дети малые.
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08.09.2020 21:52 Відповісти
Понимаю что можем не дожить, но верить в это не хочу. "А эти ночи в Крыму теперь кому?"
Уж простите, что умничаю, но вот именно из этого я за Балуха тут глотку и рву. Для меня этот человек - символ. Символ, что Крым до конца не утерян, что он вернется или вернее мы Крым вернем. Ведь несмотря на некоторую неадекватность людей подобного типа, ультра идеалистов, они как ни странно моделируют или предсказывают будущее. Яркий примем Джемилиев, то что прошел этот сухонький человек уму непостижимо, но он таки вернул татар в Крым. Хотя в начале 70-х когда с ему вгоняли силой зонд на миллионый день голодовки в этом уже даже он сам сомневался. Слегка маниакальный в своей принципиальностие Балух тоже из того же теста. Это реальный герой со своим подвигом, а все остальное, пересуды просто ботва на этом фоне. Таких людей как Балух, Олег Сенцов (тоже крымский) крайне мало, но если они есть Свет побеждает!
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08.09.2020 23:29 Відповісти
ЧТо мы имеем в сухом остатке:
1) Балух в компании праздновал ДР знакомого политического узника в Гидропарке. В этом нет ничего удивительного ибо с 23.00 ( а это не позднее по местным мерка время, это не провинциальный город) алкоголь почти невозможно купить в Киеве, только в заведения что очень дорого для бывших заключеных Кремля. Поэтому Гидропарк для простых и небогатых нормальный вариант. Здесь празднуют тысячи ДР за лето.
2) .Далее мы не знаем что произошло, но в 5 утра Балуха нашил сильно избитым
3) Армия коменнтаторов вместо сочуствия Балуху и тербований к МВД разобраться с этим преступлениями обсуждает "Что Балух пил в Гидропарке и зачем" Причем в основм это неизвестные мутные ники.
Вывод делайте сами.

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08.09.2020 21:44 Відповісти
Це армія прокремлівських тролів , які смакуюють цим злочином над Володимиром Балухом !
Нехай поліціянти Авакова допитають Портнова , бо це він погрожував вбивати та калічити патріотів Украіни !
Компанія , яка сиділа там поруч , впевнений на 100% , що причетна до цього звірства !
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08.09.2020 23:44 Відповісти
100%. Его же загадочные "русскоязычные" избили не весть откуда взявшиеся в Киеве.
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09.09.2020 00:16 Відповісти
Да, маєте рацію. Портнов настільки цинічний и зухвалий, що публічно обіцяє те й робе. У кацапів по любому є такі розробки по мордуванню патріотів. З Бакановим й Аваковим тільки одне питнаня актуальне "Хто наступний" а не коли розслідують. Вже до лютті все це обридло..
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09.09.2020 03:00 Відповісти


https://espreso.tv/news/2020/09/08/stolychna_prokuratura_vzyala_na_kontrol_spravu_pro_napad_na_balukha Як повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва стосовно розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балух у, "У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Із вказаними свідками проводяться слідчі дії. Також виявлено сумку з особистими речами потерпілого", - йдеться у повідомленні.
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08.09.2020 22:09 Відповісти
Вместе с тем полицейские призывают граждан, которые были в компании с Владимиром
Источник: https://censor.net/ru/n3218241

А какого хрена они прячутся? Неужели сами отмутузили?
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09.09.2020 00:08 Відповісти
 
 