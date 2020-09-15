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побиття (891) розслідування (2245) Сущенко (486) Балух Володимир (310)

Слідство розглядає чотири основні версії нападу на Балуха, - Сущенко

Слідство розглядає чотири основні версії нападу на Балуха, - Сущенко

Слідство розглядає чотири основні версії побиття колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха.

Про це повідомив колишній політв'язень Кремля журналіст Роман Сущенко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (14 вересня. - Ред.) запросили до слідчого відділу поліції дати свідчення у справі спричинення/отримання тяжких тілесних ушкодждень Володимиру Балуху.

Запитання були по суті. Слідство цікавили найдрібніші деталі. З огляду на зміст запитань та їхню кількість, слідчі доволі серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події", - написав він.

За словами Сущенка, правоохоронці розглядають чотири основні версії: нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень Володимиру.

"Окремі обставини цього драматичного інциденту свідчать про малоймовірність нещасного випадку, хоча його як версію не відкидають. Решта версій залишається робочими і відпрацьовуються", - зазначив він.

Також Сущенко додав, що судово-медична експертиза не завершена і від її висновків залежить успіх розслідування: "На жаль, медична картка та інші дані Володимира Балуха залишилися в окупованому Криму і їхня відсутність ускладнює з'ясування важливих фізичних відомостей, які могли би пролити світло у справі".

"Не додає оптимізму для об'єктивного розслідування та обставина, що в ніч із 7 на 8 вересня у Києві була злива. Її наслідки значно ускладнили отримання необхідних речових та інших доказів.

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Попри це, слідство з'ясувало більшість обставин того вечора, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії. Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він опритомніє і зможе свідчити.
Сподіваюся на найкращих українських лікарів", - написав він.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс Президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.

Слідство розглядає чотири основні версії нападу на Балуха, - Сущенко 01

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Топ коментарі
+19
Бог в поміч В.Балуху і слідству.
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15.09.2020 07:32
+12
Сил Вашому організму, пане Володимир, справитися з цим станом і відновитися.
Вболіваємо за Вас.
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15.09.2020 07:48
+8
Віздоравливай Балух!
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15.09.2020 07:45
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Бог в поміч В.Балуху і слідству.
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15.09.2020 07:32 Відповісти
Віздоравливай Балух!
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15.09.2020 07:45 Відповісти
Цікаво, хто повірить в щирість цього https://censor.net/user/420539 - зажопа, прихованого касапа, провокаторв з лахти?
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15.09.2020 08:01 Відповісти
Нет!
Все верят только тебе.
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15.09.2020 08:18 Відповісти
Сил Вашому організму, пане Володимир, справитися з цим станом і відновитися.
Вболіваємо за Вас.
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15.09.2020 07:48 Відповісти
Спіймати і покарати бузувірів!
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15.09.2020 08:13 Відповісти
Перша версія - нещасний випадок? Мені зрозуміло, що цим хочуть показати суспільству. Який нещасний випадок, коли пролодими голову, здамали ключицю і руку? Що впав і так декілька раз? Самі до цього писали, що пропала банківська карточка і мобільний телефон. То має бути перша версія - замах на вбивство політичного діяча, друга розбій, а третя хіліганство, чи помста.
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15.09.2020 08:28 Відповісти
а что - в Киеве так безопасно что ночами по ГИДРОПАРКУ можно ходить одному, да еще отрываться на агрессивные компании?
прикольно.
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15.09.2020 09:01 Відповісти
это приступление было бы раскрыто в течении трех часов если бы не ненависть зеленых тварей
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15.09.2020 09:01 Відповісти
В кровавой фашистской параше тоже наилучшие врачи спасали Навального, да по приказу диктатора )(уйла, чуть - чуть не залечили потерпевшего оппозиционера. Спасли врачи Германии А у нас в Украине продажная про-кремлёвская власть после прихода в неё проклятых ЗЕбилов капитулянтов тоже стала похожа на кровавую клику у власти маньяка )(уйла.
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15.09.2020 09:47 Відповісти
Пропонуєте відправити Балуха на лікування до Німеччини. За переліт Навального заплатив якийсь Борис Зімін, хто заплатить за Балуха.
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15.09.2020 10:55 Відповісти
Сущенко не хочет рассказать почему после якобы конфликта с русскоязычной компанией, чему они были свидетели, собутыльники оставили Балуха ночью в парке одного?
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15.09.2020 11:43 Відповісти
Вот тут-то наш министр вице-президент и мог бы блеснуть. Самое время. Но почему-то его две говорящих головы молчат...
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15.09.2020 14:14 Відповісти
 
 