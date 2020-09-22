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У списках на обмін полоненими зараз 134 людини, - Сущенко

У списках на обмін полоненими зараз 134 людини, - Сущенко

До списків на обмін полоненими з терористичними організаціями "ДНР і" ЛНР "недавно додали двох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив журналіст, колишній політв'язень Роман Сущенко.

За словами журналіста, один з них - колишній футболіст, якого заарештували за надуманими звинуваченнями. Друга людина - громадянин Росії Олексій Житнюк. Він працював у поліції Москви, запропонував свої послуги українським спецслужбам і співпрацював з ними. Сущенко розповів, що його заарештували, коли викрили і, як він каже, стався витік інформації з українських спецслужб.

Журналіст додав, що зараз у списках на обмін загалом 134 людини.

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Автор: 

обмін (1159) Сущенко Роман (486) полонені (2267)


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Там в основном таксисты на обмен идут, а воины и дальше сидят на подвалах...
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22.09.2020 09:37 Відповісти
Сепари хапають на вулицях дирлянії нариків, бухарів, ті, хто живуть там по своїй волі, а міняють на агентів ФСБ, шпигунів, розвідників, яких так важко було захопити в полон. Чи це рівноцінний обмін ? Міняти тільки військових на військових: причому тут цивільні ?
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22.09.2020 09:43 Відповісти
из которых 130 - таксисты.
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22.09.2020 09:45 Відповісти
Их можно было обменять на вагнеровцев. Но как видим власть решила что лучше пленных менять на территорию Украины.
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22.09.2020 09:53 Відповісти
 
 