У списках на обмін полоненими зараз 134 людини, - Сущенко

До списків на обмін полоненими з терористичними організаціями "ДНР і" ЛНР "недавно додали двох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив журналіст, колишній політв'язень Роман Сущенко.

За словами журналіста, один з них - колишній футболіст, якого заарештували за надуманими звинуваченнями. Друга людина - громадянин Росії Олексій Житнюк. Він працював у поліції Москви, запропонував свої послуги українським спецслужбам і співпрацював з ними. Сущенко розповів, що його заарештували, коли викрили і, як він каже, стався витік інформації з українських спецслужб.

Журналіст додав, що зараз у списках на обмін загалом 134 людини.

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