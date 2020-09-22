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СНБО сотрудничает с международными партнерами для блокирования "ВКонтакте" в Украине

СНБО сотрудничает с международными партнерами для блокирования

Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины.

Об этом сообщает Аппарат СНБО в ответе на журналистский запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

"Доступность мобильного приложения "ВКонтакте" в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны", - говорится в ответе.

По словам Демедюка, "ВКонтакте" используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено.

В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокированию работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев

Автор: 

СНБО (4435) блокирование (465) ВКонтакте (61)


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Топ комментарии
+6
Не можу зрозуміти,чому сепарський сайт "Страна UA" ще досі у інформаційному просторі України..Там стільки антиукраїнських,маніпулятивних публікацій,що навіть "МК" позаздрив би..
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22.09.2020 09:53
+3
Президент України Володимир Зеленський користується російським хмарним сервісом - додаток "Яндекс.Диск" встановлений на ґаджеті глави держави.

РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 8073
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22.09.2020 09:56
+1
А шо ему скрывать от братьев?
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22.09.2020 10:22
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не можу зрозуміти,чому сепарський сайт "Страна UA" ще досі у інформаційному просторі України..Там стільки антиукраїнських,маніпулятивних публікацій,що навіть "МК" позаздрив би..
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22.09.2020 09:53 Ответить
По словам Демедюка, "ВКонтакте" используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено. Источник: https://censor.net/ru/n3220579\\\\\\\\\\

Да ну? Вольнову кто-то в "личку" написал в ВК, так ломанулась гебня к нему, он их с баллончика(были в штатском) и наверное сел на бутылку потом.
Они и "телеграм" читают, шо типо обиженный Дуров сделал в отместку гебне(ага, верим, верим )
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22.09.2020 09:56 Ответить
Президент України Володимир Зеленський користується російським хмарним сервісом - додаток "Яндекс.Диск" встановлений на ґаджеті глави держави.

РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 8073
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22.09.2020 09:56 Ответить
А шо ему скрывать от братьев?
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22.09.2020 10:22 Ответить
А що українці користуються тим *паРашен бачком * !? ..
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22.09.2020 10:04 Ответить
Почему бы и нет. Там не только пропаганда на каждом углу. А так свинья везде грязь найдет.
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22.09.2020 10:22 Ответить
РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 2211

Димочка, не пользуйся яндехом, как главзебил, а то мокшанином из манкурта станешь
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22.09.2020 10:22 Ответить
http://ehorussia.com/new/node/21673

В России уже несколько лет действует уникальная цифровая технология, запрещенная во всем мире, которая позволяет идентифицировать любого, кто попал в фокус уличных видеокамер. Система отслеживает все действия конкретного пользователя в интернете и даже управляет его контентом. Соцсети вроде "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также популярный мессенджер Telegram давно в руках Кремля.
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22.09.2020 10:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/380468

Дякую за посилання. Цікаве інтерв'ю, але є одна деталь, на яку треба звернути увагу. Сам сайт, на якому воно розміщено, - не захищений, тобто не має SSL-сертифіката.
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22.09.2020 18:48 Ответить
При Петре всё произошло очень оперативно. Но зелёная шобла уже начала "советоваться и сотрудничать". Очень похоже на попытку "затереть" проблему.
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22.09.2020 13:11 Ответить
 
 