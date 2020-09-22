СНБО сотрудничает с международными партнерами для блокирования "ВКонтакте" в Украине
Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины.
Об этом сообщает Аппарат СНБО в ответе на журналистский запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.
"Доступность мобильного приложения "ВКонтакте" в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны", - говорится в ответе.
По словам Демедюка, "ВКонтакте" используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено.
В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокированию работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.
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Да ну? Вольнову кто-то в "личку" написал в ВК, так ломанулась гебня к нему, он их с баллончика(были в штатском) и наверное сел на бутылку потом.
Они и "телеграм" читают, шо типо обиженный Дуров сделал в отместку гебне(ага, верим, верим )
Димочка, не пользуйся яндехом, как главзебил, а то мокшанином из манкурта станешь
В России уже несколько лет действует уникальная цифровая технология, запрещенная во всем мире, которая позволяет идентифицировать любого, кто попал в фокус уличных видеокамер. Система отслеживает все действия конкретного пользователя в интернете и даже управляет его контентом. Соцсети вроде "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также популярный мессенджер Telegram давно в руках Кремля.
Дякую за посилання. Цікаве інтерв'ю, але є одна деталь, на яку треба звернути увагу. Сам сайт, на якому воно розміщено, - не захищений, тобто не має SSL-сертифіката.