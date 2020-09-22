СНБО сотрудничает с международными партнерами для блокирования "ВКонтакте" в Украине

Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины.

Об этом сообщает Аппарат СНБО в ответе на журналистский запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

"Доступность мобильного приложения "ВКонтакте" в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны", - говорится в ответе.

По словам Демедюка, "ВКонтакте" используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено.

В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокированию работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

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