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РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні

РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування

Українські фахівці з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для вироблення заходів з блокування "ВКонтакте" на території України.

Про це повідомляє Апарат РНБО у відповіді на журналістський запит "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Доступність мобільного додатку "ВКонтакте" в Україні відбулося не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України. Також повідомляємо, що 15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте", наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни", - йдеться у відповіді.

За словами Демедюка, "ВКонтакте" використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.

У РНБО також повідомили, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України".

Читайте також: МКІП звернеться в Google і Apple з вимогою вилучити додаток "ВКонтакте" для українців

Автор: 

РНБО (2285) блокування (653) ВКонтакте (191)


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Топ коментарі
+6
Не можу зрозуміти,чому сепарський сайт "Страна UA" ще досі у інформаційному просторі України..Там стільки антиукраїнських,маніпулятивних публікацій,що навіть "МК" позаздрив би..
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22.09.2020 09:53
+3
Президент України Володимир Зеленський користується російським хмарним сервісом - додаток "Яндекс.Диск" встановлений на ґаджеті глави держави.

РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 8073
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22.09.2020 09:56
+1
А шо ему скрывать от братьев?
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22.09.2020 10:22
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Не можу зрозуміти,чому сепарський сайт "Страна UA" ще досі у інформаційному просторі України..Там стільки антиукраїнських,маніпулятивних публікацій,що навіть "МК" позаздрив би..
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22.09.2020 09:53 Відповісти
По словам Демедюка, "ВКонтакте" используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено. Источник: https://censor.net/ru/n3220579\\\\\\\\\\

Да ну? Вольнову кто-то в "личку" написал в ВК, так ломанулась гебня к нему, он их с баллончика(были в штатском) и наверное сел на бутылку потом.
Они и "телеграм" читают, шо типо обиженный Дуров сделал в отместку гебне(ага, верим, верим )
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22.09.2020 09:56 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський користується російським хмарним сервісом - додаток "Яндекс.Диск" встановлений на ґаджеті глави держави.

РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 8073
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22.09.2020 09:56 Відповісти
А шо ему скрывать от братьев?
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22.09.2020 10:22 Відповісти
А що українці користуються тим *паРашен бачком * !? ..
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22.09.2020 10:04 Відповісти
Почему бы и нет. Там не только пропаганда на каждом углу. А так свинья везде грязь найдет.
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22.09.2020 10:22 Відповісти
РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 2211

Димочка, не пользуйся яндехом, как главзебил, а то мокшанином из манкурта станешь
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22.09.2020 10:22 Відповісти
http://ehorussia.com/new/node/21673

В России уже несколько лет действует уникальная цифровая технология, запрещенная во всем мире, которая позволяет идентифицировать любого, кто попал в фокус уличных видеокамер. Система отслеживает все действия конкретного пользователя в интернете и даже управляет его контентом. Соцсети вроде "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также популярный мессенджер Telegram давно в руках Кремля.
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22.09.2020 10:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/380468

Дякую за посилання. Цікаве інтерв'ю, але є одна деталь, на яку треба звернути увагу. Сам сайт, на якому воно розміщено, - не захищений, тобто не має SSL-сертифіката.
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22.09.2020 18:48 Відповісти
При Петре всё произошло очень оперативно. Но зелёная шобла уже начала "советоваться и сотрудничать". Очень похоже на попытку "затереть" проблему.
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22.09.2020 13:11 Відповісти
 
 